Singapur’da bir film 11 dakikada iniyor, ya Türkiye’de?

Türkiye’deki firmalar internet hızlarıyla övünürler…

Meğer, internet hızında Dünya’da epeyce gerilerde imişiz…

AjansPress, ülkelerin internet hızını konu alan araştırmayı inceledi.

Ajans Press’in Cable.co.uk verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en hızlı internetinin 60,39 Mbit/sn ile Singapur’da ait olduğu tespit edildi.

Listenin ilk sırasında yer alan Singapur’u 46 Mbit/sn hızla İsveç ikinci sırasından, 43,99 Mbit/sn ile de Danimarka üçüncü sıradan izledi.

Buna karşın listenin son sırasında yer alan ülke 0,31 Mbit/sn ile Yemen olarak görüldü. Onu, 0,49 Mbit/snile Doğu Timor, 0,56 Mbit/sn ile de Türkmenistan son sıralardan takip etti.

BİR FİLMİ 2 SAAT 20 DAKİKADA İNDİRİYORUZ

ITS Medya ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.

2017 yılında internet başlığı altında 165 bin 054 haber çıkışı belirlenirken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 91 bin 934 olarak belirlendi.Singapur’un zirveye oturduğu listeye, Türkiye’nin 91’inci sıradan girdiği görüldü.

Türkiye’nin internet hızı da 4,90 Mbit/sn olarak hesaplandı.

Böylelikle, 5 GB büyüklüğünde bir HD çözünürlükteki filmin Singapur’daki indirilme süresi 11 dakika 18 saniye olurken, Türkiye’de bu sürenin 2 saat 19 dakika 14 saniye olması dikkat çekti. Türkiye’nin hemen arkasındaki ülke de Şili olurken, aynı şartlardaki filmin orada indirilme süresi 2 saat 24 dakika 7 saniye olarak tespit edildi.

Listenin son sırasında yer alan Yemen de ise bu süre 36 saat 52 dakika 20 saniye olarak saptandı.

İNTERNET HIZINDA 91’İNCİ SIRADA

Bu rapor, 200 ülkede 160 milyondan fazla bağlantı test edilerek hazırlandı.

Raporda dünyanın en hızlı interneti 60,39 Mbit/sn ile Singapur’da görülürken, Türkiye’nin bu listeye 4,90 Mbit/sn hız ile 91’inci sıradan girdiği tespit edildi…

Yani internet üzerinden Singapur’da bir filmi 11 dakikada, Türkiye’de ise 2 saatte indiriliyor…

Yemen’de bir filmi 36 saatte iniyor…

Yemen’e bakılırsa, halimize şükür mü etsek?

İlimtepe’ye çıkan yol çok berbatmış!

Körfez’de ikamet eden bir vatandaş, gazetemize mail göndererek, İlimtepe’ye çıkan yoldan şikayetçi oldu. Yolun fotoğraflarını da gönderen okurumuz, sorunu şu şekilde dile getirdi; “ Yarımca’dan İlimtepe’ye çıkan Hacıosman Mahallesi'ndeki yol, çok berbat. Arabalarda ne teker, ne de aksine bir şey kaldı. Gazetede yazabilir misiniz, belki yetkililer duyar da bu yola bir çözüm bulur.” Vatandaşın yolla ilgili şikayetini dile getirdik. Yetkililere duyurulur.

Pedallar şehitler için çevrilecek

İzmit Belediyesi tarafından her pazar düzenlenen bisiklet turlarında bu hafta pedallar “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri” için çevrilecek. Demokrasi şehitleri için pedal çevirecek olan bisiklet severler, Pazar sabahı saat 09.00 da Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Hanımeli Kültür Merkezi önünde toplanıp, pankart ve afişlerle harekete geçecek. Bisiklet turuna tüm bisiklet severlerin davetli olduğu kaydedildi.

Tramvay yolunda ARAÇ TEHLİKESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tramvaya alışma süreci hala devam ediyor. Tramvayın açılış tarihinden itibaren daha önce çok kez tramvay yolu üzerinde park edilen araçlardan dolayı vatandaş mağdur olmuştu. Bir türlü tramvaya alışamayan İzmitli vatandaşlar sık sık tramvay yoluna araç park etmeye ve araçlarını tramvay yolu üzerinde kullanmaya devam ediyor. Dün de gazetemizi arayan duyarlı bir vatandaş, tramvay yolunda ticari araçların ve motosikletlerin hız yapmasından oldukça rahatsız olduğunu dile getirdi. Tramvaydan inen vatandaşlar için de tehlike oluşturan araçlara zabıta ekiplerinin bir an önce müdahale etmesini istiyor.

Karamürsel Nüfus, Randevulu Sisteme geçti

Karamürsel İlçe Nüfus Müdürlüğü, kimlik kartı, pasaport ve ehliyet işlemlerinde 11 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla randevuyla hizmete geçti. ‘Bu işlemleri yaptıracak vatandaşların Alo 199 numaralı hattı arayarak veya www.nvi.gov.tr internet sitesinden randevu almaları, yapacakları işlemler ile ilgili banka, PTT şubeleri veya vergi dairesi veznelerine ödeme yapmaları ve alacakları dekont veya makbuzu randevu günü ibraz etmeleri gerekmekte. Ayrıca ödemeler banka ATM'lerinden veya internet bankacılığı ile de yapılabilmekte. Kocaeli genelinde 550 bin civarında kimlik kartlarının değiştirildiği öğrenildi.