Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da yüksek seviyede karşılandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev seçim zaferinden sonra ilk yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zaferinden sonra ilk yurt dışı gezisini Azerbaycan’a yaptı. Bu karşılıklı yapılan ilk ziyaretler iki kardeş ülke arasında geleneksel hale geldi.

Nitekim Cumhurbaşkanımızın bu ilk ziyareti Azerbaycan’da bayram sevinci içinde karşılandı. Heyetlerin bulunduğu bir öğle yemeğinde görüşmeler devam etti.

İlham Aliyev, konuşmasında Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür. Bizim gücümüz birliğimizdedir. Her bakımdan gücümüzü birleştirmek ve arttırmak mecburiyetindeyiz. Diyerek ikili kardeş ve dost ilişkilerimizden örnekler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kardeşimiz İlham ile Azerbaycan hep ileri gidiyor ve gidecektir.

TANAP tarihi ve stratejik öneme sahip bir projedir. Geçen günlerde Eskişehir’de beraberce gurur duyarak açılışını yaptık.

Bu proje Türkiye ile Azerbaycan’ın olduğu kadar Avrupa’nın da önemli bir projesidir. Kardeşim İlham FETÖ’ya karşı büyük bir mücadele vererek onun yapılaşmalarını kapatarak gücünü yok etti. Bu eğitim Kurumları bugün Maarif Vakfımız tarafından faaliyetlerini sürdürmektedir.

Biz her konuda ilişkilerimizi arttırarak sürdüreceğiz diyerek konuşmasını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinden bir gün önce Bakü’deydim. Orada üst düzey devlet adamları, Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri, ticaret adamları ve her kesimden onlarca kişilerle görüşmelerimiz oldu. Bunların tamamının ortak görüş ve düşünceleri olarak gördüm ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı üst seviyede bir sevgi bağı var. Erdoğan sizin olduğu kadar bizim de liderimiz olduğunu düşünüyoruz dediler.

Erdoğan ve Aliyev iki kardeş devletimizin ilişkilerini arttıracaklar ve çok iyi noktalara taşıyacaklar diyorlar. Bizde Allah bozmasın diyoruz.

GENCE’DE OYNANAN OYUNLAR

Türkiye’de, Azerbaycan’da ve daha doğrusu Türk Dünyasında oynanan dış ve iç destekli oyunlar ne ilk ne de son olacağı yoktur. Senaryolara yazılıyor, uygun oyuncular bulunuyor ve oynanıyor.

Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’nin valisi bir hafta önce vuruldu. Beyin ölümünün gerçekleştiği söyleniyor. Çeşitli duygu ve düşünceler birbirini kovalıyor.

Bu olaydan sonra bir grup kişiler olayları ve yangını büyütmeye çalışıyorlar. Kalkışma yaparak üst düzey polis şefini ve yardımcısını şehit ediyorlar. Büyük üzüntü yaşanıyor.

Azertac beni bularak olaylarla ilgili bir röportaj yapmamı istediler. Olayları derinlemesine boyutlarını bilmediğim için aşağıdaki duygu ve düşüncelerimi aktardığım gazetelerde çıkan fikrimi sizinle paylaşıyorum.

Gence'deki olaylar Azerbaycan'a karşı kışkırtıcıdır.

Türkiye Federasyonu Türkiye Federasyonu Başkanı Bilal Dündar AZERTAC ile yaptığı röportajda söyledi.

“Bilal Dündar, Azerbaycan'ın uluslararası arenadaki etkisinin arttığını ve ülke ekonomisinin geliştiğini kaydetti. Bunu istemeyen güçler, Azerbaycan'daki durumu istikrarsızlaştırmak için herhangi bir adım atıyor.

Türkiye'nin iki yıl önce 15 Temmuz'da böyle bir provokasyonla karşılaştığını hatırlattı. Terörle Türkiye'yi paramparça etmek isteyen yerli ve yabancı düşmanların Azerbaycan'a da aynı senaryoyu uygulamaya çalıştıklarını ekledi. Ganja Şehri Yürütme Gücü başkanlığına karşı terörist hareketin ardından bu şehirde kışkırtıcı faaliyetler başlatıldı. Yurt dışında faaliyet gösteren bazı güçler gelişmekte olan Türk dünyasına karşı terör ve provokasyon yaratıyor. Ancak, hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de bu olaylar, halkın birliği ve dayanışması sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İlk ve en önemlisi, insan-gücünün birliği, yabancı ve yerli düşmanlara karşı savaşmak için gereklidir. Azerbaycan'a karşı provokasyonun başarıya ulaşamayacağına gönülden inanıyorum..



Bilal Dündar, kardeş Azerbaycan ve Türkiye'nin hep birlikte olduğunu vurguladı.

Allah ülkemizi ve milletimizi korusun, kardeşliğimiz ve dostluğumuz ilelebet olsun dedi.”