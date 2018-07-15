Su “soygunu”  

Vatandaş haykırıyor; “Bu “soygundur…”

Ev kadını isyan ediyor: “Bu kadar da olmaz!”

Ev sahibi haykırıyor: “Rezillik yav!”

Kiracı; “Yandık abi…”

Ne oldu, ne var, neden bu isyan?

Eve gelen SU FATURASI (!)

Ortalık zamlardan, sıcaklardan kavruluyor. Soğan-patates derken şimdi bir de SU FATURALARI çıktı başımıza.

İSU İşletmesinin abonelere son gönderdiği faturaya bakar mısınız?

Kullanılan su bedeli tutarı: 44 TL

Atık Su bedeli: 25 TL

Vergi: 5 TL

Vs.Vs. ilave ödeme: 9 TL

TOPLAM ÖDENECEK MİKTAR: 88 TL

İnsaf yahu!

Kullandığınız su bedeli kadar vergi!

44 (Yazı ile kırk dört) lira su bedeline 44 lira da gölge para tahsili. Hani bir zamanlar; Kırk Haramiler, Hamidolar, Hekimolar vardı Doğu Anadolu’da. Araçları durdurur insanları soyarlardı. Sağ olsun, Devlet o eşkıyaların kökünü kazıdı da o soygunlar bitti. İnsanlar artık korkusuzca seyahat edebiliyor.

Ammaaa… O dağdaki soyguncular sanki silahlarını bırakmış, silah yerine almışlar ellerine kalemi şehirde insanları soyuyor!

Bu ne yahu?

44 liralık su parasına 44 vergi!

Adam çıldıracak!

Atık su parası diye alınan vergi, ÇEVRE TEMİZLİK vergisi olarak ayrıca alınmıyor mu?

Alınıyor…

Eee, bu ne demek oluyor?

Bunun adı soygun değil mi?

Kim bu su soyguna dur diyecek?

İnsanlar; doların ateşinin yükselmesine “Ah... Of… Püf…” derken, soğan-patates doları geçince doları unuttu şimdi. Eve soğan-patatesi neredeyse TANE ile alacak!

Vatandaş şaşkın; “Acaba suyu kanala değil de leğene koyup bahçeye mi döksem” diye düşünürken korku içinde; “Ya belediye çevreyi KİRLETTİN” diye ceza yazarsa?

Vatandaş korku içinde; ATIK SU PARASI fazla geldiği için evdeki musluğu açmaya suyu akıtmaya korkuyor. Sen kalk, harcadığı suyun parasına; “Suyu kanala akıttığı” için bir o kadarda faturaya ilave yap!

Birileri şu işe bir el atsın. İSU’nun faturaları şu günlerde ortalığı yakan güneşten daha fazla yakıyor. Anlayacağınız vatandaşı İSU, “SU” faturaları ile soyuyor!