Simit 1.5 lira olur mu?

Ayarlama yapalım derken bazen ayarı kaçırıyoruz.

Son simit zammında olduğu gibi…

Daha birkaç gün önceye kadar İzmit’te 110 gram simit 1 lira 25 kuruştan satılıyordu.

Simitçiler zam istediler.

“Susam Çin’den ithal, un ve işçilik fiyatları da arttı” dediler.

Esnaf Odaları Birliği, önceki gün toplanıp simit fiyatını da gramajını da artırdı.

120 gram simit 1.5 lira oldu.

Bence hata edildi.

Simit, halkımızın vazgeçmediği bir atıştırmalığı...

Yoldan geçerken alacak, açlığını yatıştıracak.

Bu nedenle 1.5 lira çok fazla.

Madem maliyetler arttı, 110 gram 100 grama düşürülüp fiyatı 1 lira 25 kuruşta tutulabilirdi.

Veya…

Gramajını 85-90 gram yap, 1 liradan sat!

Anadolu’nun pek çok kentinde bol susamlı 100 gram simit 75 kuruş.

Hatta bazı yerlerde az susamlı simitler 50 kuruş.

Bence bu fiyat artışı bir daha gözden geçirilmeli.

Olmadı, serbest bırakın, simitçiler rekabet etsin!

Bence en uygunu, 90 gram simidin 1 liradan satılması!

“Devlet Şeref Madalyası” mı, yoksa…

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Son Başbakan Binali Yıldırım’a “Devlet Şeref Madalyası” verildi.

Neden verildi, niçin verildi, buna söyleyecek bir sözüm yok.

Uygun görülmüş, verilmiş.

Törendeki konuşmalarda; Binali Yıldırım’ın “devlete yaptığı hizmetler”den çok, “bazıları gibi yolunu şaşırmaması” ön plana çıktı.

Sanki her dönemde ve her görevde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıtsız şartsız bağlılığı nedeniyle madalya veriliyormuş gibi anlaşıldı.

Bu da, bana sorarsanız, “Devlet Şeref Madalyası”nın anlamını zayıflattı.

Keşke… Keşke…

Konuşmalarda Binali Yıldırım’ın sadece “devlete hizmet” yönüne vurgu yapılsaydı.

Bulursan, haberim olsun!

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Muhalefet lideri nasıl olmalı?

Bir arkadaşım, bir muhalefet liderinde bulunması gereken özellikleri alt alta sıralamış, mail atmış:

*Mücadele azmiyle dopdolu olmalı.

*Pratik ve stratejik bir zekâya sahip olmalı.

*Sezgileri güçlü olmalı.

*Çalışkan olmalı.

*Ekip çalışmasına inanmalı.

*Oyun kurucu ve oyun bozucu olmalı.

*Hiçbir zorluk karşısında asla pes etmemeli.

*Hatalarından ders çıkarabilmeli.

*Milletimizi iyi tanımalı, beklentileri iyi görebilmeli.

*Toplumla “duygusal bağ” kurabilmeli.

*İktidarın başarısını iyi analiz edebilmeli.

*Analiz gücü sağlam olmalı.

*Asla yalan söylememeli, verdiği sözde durmalı.

*Radikal değişikliklere gitme cesaretinde olmalı.

*Devletimizin kuruluş ilkelerine hep bağlı kalmalı.

*Samimiyeti hiç sorgulanmamalı.

*Milletin şikâyetlerini sürekli dikkate almalı.

*Topluma güven vermeli, ülke genelinde rüzgâr estirebilmeli.

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Arkadaşım bunları yazmış…

Altına not düştüm, “Bulursan, haberim olsun!”

Şemsettin Ceyhan da “AK Partili” olduğunu hatırladı

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Bu köşeden sormuştum…

“Fikri Işık ve Şemsettin Ceyhan’ın twitter hesaplarında isimlerinin altında neden ‘AK Parti’ yazmıyor?” diye.

Fikri Işık, hatasını anında düzeltti.

Yazının çıktığı gün…

“Fikri Işık-Kocaeli Milletvekili” diye yazıyordu…

Bir anda “Fikri Işık-AK Parti Kocaeli Milletvekili” oluverdi.

Arkadaşlarımız Şemsettin Ceyhan’ın hesabını da sürekli kontrol altında tuttular.

Günlerce değişiklik olmadı.

Dün köşeyi yazmaya başladığımda, haber servisimizden Selin Becer aradı.

“Şemsettin Ceyhan da hesabına ‘AK Parti’yi eklemiş” dedi.

Şemsettin Ceyhan’ın twitter hesabında daha önce “Şemsettin Ceyhan-Kocaeli Türkiye” yazıyordu.

Dün baktım, “Şemsettin Ceyhan- AK Parti Kocaeli Kurucu İl Gençlik Kolları Başkanı-AK Parti Kocaeli eski İl Başkanı-Esnaf” şeklini almış.

Böylece Şemsettin Ceyhan da “AK Partili” olduğunu hatırlamış oldu.

CEYHAN’IN PROFİLİNDE ‘AK PARTİ’ YOKTU

DÜN İSE ‘AK PARTİ7 YAZDIĞI GÖRÜLDÜ

Yağmurda yüzmek

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Yağmurda yürümek için…

*Şemsiye açacaksın…

*Yağmurluk giyeceksin…

Yağmurda yüzmek için…

*Ne şemsiyeye gerek var…

*Ne de yağmurluğa…

Dün sabah ben yüzmeyi tercih ettim.