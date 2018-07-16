"Bela" ile başedebilmek!...

“Bela” sözcüğünün tam anlamı; “Hak edilmiş ceza” dır!

İnsan ve toplumların karşısına her çağda, her kültürde çeşitli olumsuz olaylar çıkabilir.

Örneğin; depremler, dünya var olduğundan bu yana binlerce yıldır yaşanıyor. Eski uygarlıklar hep yeraltından çıkıyor. Depremler yine olacak. Önemli olan depreme karşı gerekli önlemleri alabilmek. Japonya, buna çok güzel bir örnek. Çok sık depremle karşılaşan Japonya’da “AKIL ve BİLİM” ışığında çok yönlü önlemler alındığı için can ve mal kaybı en az ölçüde yaşanıyor. Önce, ciddi bir “zemin etüdü” yapılıyor. Sonra, o zemine uygun olan bir mimari teknoloji uygulanıyor. Daha sonra, tüm eşyalar sabitleniyor. Ve, vatandaşlar deprem halinde ne yapacaklarını biliyorlar. Çünkü, ciddi bir eğitimden geçiriliyorlar…

Ya ülkemizde?

ANAP’ın iktidar ve doğal olarak Meclis’te egemen olduğu dönemde, bir muhalefet milletvekili, depreme karşı ciddi önlemler alınması ve her inşaat öncesinde “zemin etüdü” yapılmasını öneriyor. Ama çoğunluk parmakları “HAYIR” diyor!

Bu önerge kabul edilse, zemin etüdü şartı getirilse 17 Ağustos 1999 depreminde yitirdiğimiz pek çok insanın yaşamı kurtulabilirdi!

Bu depremde, İZMİT ilçe sınırlarında ölenlerin üçte birinden fazlası Cumhuriyet Mahallesi’nden çıktı! Çünkü, bu mahallenin özellikle tren yolu altı bataklıktı! Uzun yıllar konut inşa izni verilmedi. Sonra, birileri bu alandaki arazileri ucuz yollu satın aldı! Sonra, Belediye Meclisi’nde önce tek katlı konut inşaatına onay verildi! Sonra, adım adım kat sayısı 7 kata kadar çıkarıldı! Birileri bu kat artışları sonucu çok büyük paralar kazandılar! Zemin etüdü ve inşaat kalitesi de yeterince denetlenmedi!

Deprem sonucu yaşanan, tam anlamıyla bir “BELA” idi!

Ama bu belanın faillerinden hesap sorulamadı!

Ülkemiz, “trafik kazaları” adı verilen “trafik cinayetlerinde” her yıl 5-6 bin insan canını feda ediyor! Bunun birden çok nedeni var. Aşırı hız, alkollü araç kullanma, yorgunluk, uykusuzluk ve saire.. Peki ya “YOL KUSURLARI” yok mu?

Ne güzel,”DUBLE YOLLARIMIZ” var! Ama bu yollarda “bakım-onarım” işi hiç bitmiyor! Neden?

Bu yolların bazılarında her yağmur sonrası “GÖLETLER” oluşuyor! Yol, bir mühendislik işidir. Tekniğine uygun yapılırsa hiçbir yol su tutmaz! Virajlar, hesapsız kitapsız yapılamaz! Asfalt kalınlığı ve kalitesinden çalınmazsa, yollarda sık sık çukurlar oluşmaz!

AKP iktidarı hemen her kurumu satıp özelleştirirken, KONUT sektörünü “kamusal hizmet” alanında tuttu ve siyasal iktidarın kontrolünde TOKİ eliyle konutlar inşa ettirdi! İktidara yakın müteahhitler ve taşeronlar güzel paralar kazandılar! Ama, TOKİ’nin, inşaat kalitesindeki bozukluklar başta olmak üzere, çeşitli yanlışları üzerine açılmış onbinlerce davanın sebebi nedir?

Son olarak, yaşadığımız TREN FACİASI…

Anlaşılıyor ki; “zemin etüdü” yapılmamış! Yapılsa, kazanın olduğu yerdeki zeminin “dere yatağı” olduğu ve güçlü bir zemin sağlamlaştırması yapılmadan, o zemin üzerinden ray döşenmezdi!

Bu işte, baş sorumlu o işi yapan müteahhit firmadır!

İkinci sorumlu; Siyasi iktidardır!

Çünkü;

yapılan işin DENETİM görevini yapamamış!

Demiryolunu kontrolle görevli “yol bekçiliğini” 5 yıl önce kaldırmış!

5 yıl önce kaldırmış! Hattın “Bakım ihalesi” yapılmamış!

İşte, bu olay da tipik bir “BELA” yani “hak edilmiş ceza” örneğidir!

Ama ne yazık ki, bu belanın bedelini günahsız insanlar canlarıyla ödediler!

Eğer bu ülkede, gerçek anlamıyla ADALET varsa, bu belanın sorumluları HESAP vermeli ve hak ettikleri cezayı çekmelidirler!

Ancak, bu konuda hiçbir umudum yok!

Bu kafayla bu ülke daha pek çok belayı yaşayacaktır!..