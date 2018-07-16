Kocaeli’ye sesleniyorum; gelin Şehit Emrah’ın emanetine sahip çıkalım

15 Temmuz…

Bir milletin yeniden uyandığı, dağları titrettiği, “Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam” diyen Hamza’ların varlığının müjdelendiği mukaddes bir tarihtir bizim için…

Her saniyesi ayrı bir kahramanlık destanının yazıldığı, milletçe dosta güven, düşmana korku saldığımız anların yaşandığı bir geceydi…

Yitip giden canlarımız için; “Boşu boşuna canlarını vermediler, bir hiç uğruna ölmediler” diyerek teselli bulduğumuz tarihin adıydı 15 Temmuz…

Ve şehitlerimiz…

15 Temmuz’un gerçek mukaddesiyeti olan şehitlerimiz…

Kolay değil, hiç görmediğiniz torunlarınızın, tanımadığınız insanların geleceği için canınızı hiçe sayıyorsunuz. Ölmeyi göze alarak darbecilerin ellerindeki tankların, tüfeklerin üzerine yürüyorsunuz. Ezan dinmesin, bayrak inmesin diye başta canınız, her şeyinizden vazgeçiyorsunuz…

Nasıl bir duygudur bu Allah’ım…

Emin olun, tüm şehitlerimiz ebedi huzur içindeler. Peki, ya onlardan geri kalanlar…

Şehitlerin emanetleri…

Kimisinin kundaktaki bebeği, kiminin gözü yaşlı eşi, kimisinin bağrı yanık anası, hasretle bir ümitsiz bekleyiş içindeki babası, kardeşi…

Ya onlar…

Devlet elbette o kahramanların emanetlerine sahip çıkmak için gerekeni yapıyor, bu doğru. Ancak bu konuda bize hiç mi görev düşmez.

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Kocaelili Ayşe Sapa’nın eşi, Ordulu Emrah Sapa da bunlardan birisi. O kanlı gecede, cami minarelerinden selalar okunurken sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapıyor: “Selamız okundu, haydi cenaze namazımıza…”

Gel de duygulanma. Ölümü bile bile üzerine yürümek acaba nasıl bir duygu?

Şehit Emrah’ın gözü yaşlı eşi Ayşe hanım… Verdiği röportajında şu sözleri kullanıyor:

“Ordu’ya gittiğimde hemen onun yanına gidiyorum, yanına gitmediğim zaman o gece hemen rüyama giriyor. İnşallah evim olduğu zaman bir odasının ona ait hatırlarla dolmasını istiyorum. Yaşarken her zaman ‘Bir koltuk bana ait olsun, her gün ben o koltukta oturayım’ istiyordu. Odada böyle bir koltuk ve onun resimlerini, anılarını da duvara asmak istiyorum. Sadece bunu istiyorum.”

Ayşe hanım, bunu kimseden bir talep ya da beklentisinin olduğu için söylemiyor. Belli ki eşini, hayat arkadaşını hala çok özlüyor. Bu nedenle kullandığı kelimeleri beklenti için değil, Hakk’a sığınıp dua mahiyetinde kullanıyor.

Bize düşen de bu duanın yerine gelmesine destek olmaktır. 15 Temmuz kahramanlarından olan şehit Emrah’ın, hemşehrimiz olan Ayşe hanımın bu duasına bizler de destek olalım. O Emrah ki, genç yaşında vatanı, milleti, bayrağı için canını seve seve feda edebiliyorsa, onun emanetine sahip çıkmak da bu kent için zor bir durum olmamalı…

Ayşe Sapa; bu şehrin bir kızıdır.

Büyükşehir’den itibaren tüm kamu kurumları, şahsi olarak Erzurumlu hemşehrilerim ve Ordulu dostlarıma ve tüm kent halkına açık şekilde sesleniyorum. Gelin hep birlikte şehit Emrah’ın bizlere emanetine sahip çıkalım. Birlikte bir hayali gerçekleştirip, şehidimizin ruhunu şad eyleyelim.