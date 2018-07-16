Uyanık olalım

Dünyada giderek devlet sayısında bir artış olduğu ve bundan sonra da olacağı söylenmektedir.

Yakın bir gelecekte ülke sayısının 300, daha sonraki bir zaman dilimi içinde ise 1000 olacağı tahmin edilmektedir.

Bunun anlamı önümüzdeki yıllarda bazı devletlerin parçalanacağı, birden fazla devlet haline geleceğidir.

Bugün çok yakınımızda bulunan coğrafyaya baktığımızda Amerika Birleşik devletleri yönetiminin Irak’ın Kuzeyinde zayıf bir Kürt Devleti kurdurtmak istemesinin, Suriye’nin parçalanması için terör örgütlerini desteklemesi yeni devlet fikrinin açıkça bir kanıtıdır.

ABD yöneticileri ulus devlet kavramının artık öldüğü, bittiği fikrini yaymaya çalışmaktadır.

Bu ideoloji ile ABD dünya ülkelerinin aydınlarını etkileyerek politik ve ideolojik kazanımlar elde etmeye çalışmaktadır.

ABD yönetimine göre, dünya küreselleştikçe dünyayı oluşturan bütün parçalar daha küçük hale gelecekler küçüldükçe de kendileri güçleneceklerdir.

Yine ABD göre devletler parçalandıkça yeni kurulan küçük devletlerde demokrasi güçlenecektir.

Yine ülkeler bölündükçe insanlar daha rahat ticaret yapacaklar, politik ve kültür bakımından daha bağımsız olacaklardır.

Ayrıca ülkelerin küçülmesi Avrupa Birliği’nin kurulmasını da engelleyecektir.

Her ne hikmetse ABD başka ülkelerin parçalanarak veya bölünerek tam demokrasiye geçeceğini, politik ve kültür bakımından daha bağımsız olacağını savunurken kendisinin parçalanmayacağını da söylemektedir.

ABD’nin ideolojisine göre merkezi devlet birbirinden bağımsız küçük, güçsüz devletlere ayrılsın. Çünkü küçük, güçsüz devletlere hükmetmek, onlara her istediğini yaptırmak daha kolaydır.

Hani bir söz vardır.

Böl… Parçala… Yönet.

ABD’nin ideolojisi ile insanlar milliyetçilik duygusu ile kendi içinde etnik gruplar yaratarak birbirleriyle savaşsınlar, ama Amerika Birleşik Devlet’leri askeri, ekonomik ve politik olarak tek başına süper bir güç olarak bu ülkeleri hatta tüm dünyayı istediği gibi yönetsin.

Türkiye’de başta siyasi iktidar ve tüm halkımız Amerika’nın bu anlayışına karşı çok dikkatli olmalıdır. Bugün gerek Irak’ın Kuzeyinde kurdurulmak istenen zayıf bir Kürt Devleti ve gerekse Suriye’nin parçalanmak istenmesinin asıl amacının Ameri Birleşik Devletinin bu akıl almaz ve sinsi planının altında yatmaktadır.

Türkiye Irak’ın kuzeyinde oynanan oyunu şimdilik bozdu.

Ülkemizin siyasal bütünlüğünü bozmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.

Herkesin bu gerçeği görerek uyanık olması gerekmektedir.

Avrupa Birliğinin dahi kurulamayacağını iddia edenlere ve tek eksenli bir dünya isteyenlere halkımız bu fırsatı vermemelidir.