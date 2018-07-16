CHP’de Küçükkaya SİYASİ RİSK aldı!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapıldı…

Türkiye, yeni bir sisteme geçti…

Türkiye yeni sisteme geçerken CHP, hala eski CHP…

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimde partisinden 8 puan daha fazla oy alınca, şımardı…

Şımartıldı…

Kendisine oy verenleri pişman ettirdi…

Zira, seçim sonrası hemen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı…

Koltuğu bana bırak dedi…

Topla, tüfekle saldırmaya başladı…

Saldırmaya da devam ediyor…

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YETERLİ İMZA TOPLANACAK MI?

CHP’nin gündeminde şu sıralar kurultay var…

Kurultay ile yatıp, kurultay ile kalkıyor…

Muharrem İnce’nin başlattığı imza kampanyasında yeterli imza toplanacak mı?

Toplanırsa, kurultayda Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

Bu soruları çoğaltabiliriz…

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25 KURULTAY DELEGESİ

Türkiye’nin 81 ilinde kurultay için, kurultay delegeleri imza vermeye başlarken, Kocaeli’den de Muharrem İnce’ye 9 delegeden destek gitti…

Kocaeli’nin 3 doğal milletvekili (Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan) ile birlikte 25 kurultay delegesi bulunuyor…

Yani 25 kurultay delegesinden 9’u Muharrem İnce’yi destekliyor…

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MUHARREM İNCE’YE DESTEK VERENLER

Kurultay için imza verenler şunlar; Nilgün DÜZEN ( İzmit - Şirintepe Mahallesi Muhtarı), Gülay EYİSABUNCULAR ( Kandıra İlçe Başkanı ), Yaprak FİDANCI ( Körfez İlçe eski Sekreteri ), Mehmet Hilal KAPLAN ( Kocaeli Eski Milletvekili ), Durmuş KARABOĞA ( Gebze İnönü Mahallesi eski Muhtarı ), İrfan KESKİN ( Başiskele İlçe Başkanı ), Mehmet Ümit KÜÇÜKKAYA ( İzmit İlçe Eski Başkanı ), Yakup TÖRK ( Darıca İlçe Başkanı ), Yılmaz UÇAK ( Kocaeli İl Eski Yöneticisi )

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KÜÇÜKKAYA SİYASİ RİSK ALDI

İnce’yi destekleyen kurultay delegelerini İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya yönlendiriyor…

Küçükkaya, milletvekili aday adayı olmuş, ama listeye girememişti…

Küçükkaya, Muharrem İnce’yi destekleyerek siyasi bir risk aldı…

Yeterli imza toplanır, parti kurultaya götürülür, kurultayda Muharrem İnce seçimi kazanırsa, o zaman Kocaeli’de bütün dengeler değişir…

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SİYASİ RİSK ALMAK

Kocaeli’de söz sahibi Mehmet Küçükkaya olur…

O zaman, Küçükkaya ya il başkanlığını, ya da Mart 2019’da yapılacak seçimlerde İzmit Belediye Başkan adaylığını isteyebilir…

Bunu zaman gösterecek…

Şunu da unutmamak gerek iş hayatında, gerekse siyasi hayatta bazen risk almak gerekiyor…

Aldığın risk sana olumlu dönüş yaparsa, önün açılır…

Olumsuz dönüş yaparsa, kaybedersin…

Bakalım Küçükkaya için nasıl bir ortam oluşacak…

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YETERLİ İMZA TOPLANMAZSA!

CHP’de bütün gözler, yeterli imzanın toplanıp toplanmayacağında…

Yeterli imza toplanmazsa, Muharrem İnce ağır bir darbe alır…

24 Haziran seçimlerinde kazandığı o ivmeyi, yerle bir eder…

CHP’de kurultay yapılması için yeterli imzanın toplanıp toplanmaması, partinin yeni yol haritasını belirleyecek…

Karan çiftinin 60 yıl mutluluğu

Behçet Karan, nam-ı değer Köfteci Behçet ile eşi Mürvet Karan, 60’ıncı evlilik yıldönümleri kutladı. Dile kolay tam 60 yıl…

Karan çifti, 60’ıncı yıllarını pasta keserek kutladılar…

Behçet Karan ve Mürvet Karan, gazeteci Metin Karan’ın da annesi ve babasıdır…

Karan çiftine sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

Ziraat Bankası’nda görev değişimi

Ziraat Bankası Derince Şubesi müdiresi Berrin Toprak, geçen hafta ani bir tayin ile Ziraat Bankası İstanbul Yenikapı Şubesi’ne müdire olarak atandı. Görevine de başladı… Berrin Hanım, bu ani görev değişikliği nedeniyle ilçede veda bile edememiş... Berrin Hanım’dan boşalan Derince Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü görevine Ziraat Bankası Yahya Kaptan Şubesi Müdürü Ahmet Sacit Aziziağaoğlu’nun atandığı öğrenildi…

İş var, çalışan yok!

Gölcük Can-Tay Temizlik Hizmetleri’nin sahibi Çetin Kocatürk, işsizliğini bu kadar fazla olduğu bir dönemde eleman bulamamaktan yakındı… Kocatürk, eleman ilanı de vermiş… Haftada 6 gün, günde 8 saat ve pazar günleri hariç çok uygun şartlarda ve dolgun ücretlerle bir çalışma ortamı sağlanmasına rağmen personel buladıklarını söylüyor… Çalışmak isteyenler bize başvursun diyor... Gençler maalesef kolay para kazanma peşinde…

Temeli atıldı ortada yol yok

İzmit-Kandıra yolunda neredeyse her gün kaza oluyor…

En son İzmit 28 Haziran Mahallesi’nde ikamet eden Doğru ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti…

Biri de henüz iki yaşındaydı…

Kandıra’daki kazaları azaltmak için duble yol yapılması planlandı…

Yolun temeli Kasım 2016’da atıldı…

Aradan iki yıl geçti…

Ortada şantiye yok…

Karayolları sitesinde ihalenin yapıldığıyla ilgili bilgi yok.

İhaleyi kazanan firmanın adı bile açıklanmıyor…

Bu işe akıl sır erdirmek mümkün olmuyor…