Biri çıkıp Kandıra halkından özür dilemeli

Sadece Kandıra halkından değil, İzmit halkından da…

Çünkü İzmit-Kandıra yolu, Kandıra halkını ilgilendirdiği kadar İzmit’te yaşayanları da ilgilendiriyor.

Hatta Derince, Körfez, Kartepe, Başiskele ve Gölcük’te yaşayanları da…

Havalar ısınınca bunalan vatandaş akın akın Karadeniz sahillerine akıyor.

Önceki gün arkadaşlarımız manşet atmışlar:

“KANDIRA HALKIYLA DALGA MI GEÇİLİYOR?”

Olup biten, gerçekten “dalga geçmek”ten farksız.

Bugüne kadar neler yaşandı?

*******

*İktidar milletvekilleri, İzmit-Kandıra yolunun duble yol haline getirileceğini yıllarca, aylarca anons ettiler.

*8 Ekim 2015 tarihinde duble yol ihalesinin yapıldığı açıklandı.

*”İhaleyi hangi firma aldı, ihale tutarı ne”, arkadaşlarımız çok çabalamalarına rağmen bu soruların cevaplarını bulamadılar.

*İhale yapılmıştı, ama çalışmalar bir türlü başlamıyordu. Ortada ne yüklenici firma vardı, ne de firmanın şantiyesi… Bir yıl böyle geçti.

*Nihayet, “19 Kasım 2016 tarihinde duble yolun temeli atılacak” müjdesi verildi. Sevindik… Gecikme de olsa, çalışmalar başlayacaktı.

*Ve belirtilen tarihte tören gerçekleşti. Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan oradaydı… Dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık oradaydı… Dönemin Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu oradaydı… Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu oradaydı… Dönemin AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan oradaydı… Dönemin AKP milletvekilleri oradaydı… Nutuklar atıldı, “Hayırlı olsun” dendi, butona basıldı.

*Ehh, artık bunun şakası olmazdı. Çalışmalar hızla başlar, bir yıllık gecikme telafi edilirdi. Duble yol, 2018 yılının sonunda tamamlanırdı.

*Aradan 1 ay geçti, 3 ay geçti, 5 ay geçti, 8-10 ay geçti, tık yok. Ne kurulmuş bir şantiye, ne bir iş makinesi, ne soruları cevaplayacak firma görevlisi…

*İhale tarihi, 8 Ekim 2015… Temel atma töreni tarihi, 19 Kasım 2016… Bugün, 15 Temmuz 2018… İhale tarihinden bu yana yaklaşık 3, temel atma tarihinden buyana ise yaklaşık 2 yıl geçmiş. “Hayırlı olsun” nutkundan buyana geçen gün sayısı tam 613!

*613 gündür İzmit-Kandıra yoluna daha kazma vurulmadı. Bu süre içinde bir yetkili çıkıp da “Şu şu nedenle yol çalışması başlamadı” açıklaması yapmadı.

*İşin daha da ilginci, arkadaşlarımız Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sitesini kontrol ettiler, “İzmit-Kandıra Duble Yol Yapımı” ihale edilen ve ihale edilecek projeler arasında bulunmuyor.

Bunun adı “dalga geçmek” değil de nedir?

********

Sevgili okurlarım, size yukarıda bir “yol hikâyesi” anlattım.

Siz olsanız, böyle bir hikâyeyi dinledikten sonra, “Bunun adı düpedüz Kandıra halkıyla dalga geçmektir” demez misiniz?

Hâlâ hiçbir yetkiliden gerçek bir açıklama yok.

Büyükşehir Belediyesi’nin son meclis toplantısında CHP Kandıra yoluyla ilgili iki soru önergesi verdi.

“Neden şimdiye kadar başlamadı, ne zaman başlanacak” diye…

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, bu soru önergelerini özetle, “Gerekeni yapacağız, projeyi hızlandıracağız” ifadeleriyle geçiştirdi.

Bir yetkili çıkıp gerçekleri açıklamalı

*******

Olan oldu…

İhale tarihinden buyana 3, temel atmadan buyana 2 yıl geçti.

İzmit-Kandıra duble yol yapımı ne oldu, ne olacak, hâlâ hiç birimiz bilmiyoruz.

Gerçekleri açıklamak bu kadar zor mu?

Madem siyasiler gerçekleri açıklamaya yanaşmıyor, Vali Hüseyin Aksoy’dan Kandıra yolu konusunda Kocaeli halkını aydınlatmasını bekliyoruz.

Hikmet Erenkaya, CHP’deki “değişim” konusunda ne düşünüyor?

********

Hikmet Erenkaya…

Eski milletvekili…

Eski belediye başkanı…

CHP’nin kentimizdeki önemli isimlerinden biri…

Geçenlerde telefonda “parti içindeki son gelişmeleri” konuştuk.

Görüşü net!

İşte söyledikleri:

*Değişim şart.

*Gemi gitmiyor.

*Adalet yürüyüşü yapıyoruz, ama partimizde adaletli yönetim yok.

*Kocaeli’de sürekli mağlubiyet yaşadık, ama milletvekillerimiz aynı.

*3.milletvekilini SP sayesinde çıkardık.

*Haydar Akar dördüncü kez, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan üçüncü kez milletvekili oldular, bu arkadaşlarımızın özelliği ne?

*Benim ne milletvekilliğinde ne de belediye başkanlığında beklentim var. Bütün çabam, gençler ve Türkiye için.

*Bu gemi bu limana yanaşmıyor. Buradan iktidar çıkmaz.

*CHP’nin Kocaeli’deki oyları 2010 yılından buyana sürekli düşüyor.

*Ağustos sonuna kadar “danışma kurulu” toplantısı yapılması ve sorunların tartışılması yasaklanmış.

*Muharrem İnce’nin Kocaeli’de partiden 100 bin fazla imzası var. Bunun bir anlamı olmalı.

*Keşke bu noktaya gelmeden Kemal Kılıçdaroğlu emaneti Muharrem İnce’ye devretseydi.

*Daha fazla zaman kaybedilmemeli, partideki değişim mümkün olan en kısa zamanda sağlanmalı.