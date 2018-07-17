Aslında FETÖ darbe girişimi Diyanet’in eksikliğidir

Hepimiz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletini hayata geçirerek, ülkemizde tam demokrasiyi hayata geçirmektir.

Tarih boyunca din ve devlet ilişkilerinde yaşanan ciddi sıkıntılar nedeniyle, kutsal dinimizin hurafelerden ve siyasetten arındırılarak gerçek anlamda anlaşılmasını teminen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulduğu da bir gerçektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak çalışmaktadır.

Yıllardan bu yana birçok Bakanlıktan daha etkili örgüt ve bütçe yapısının bulunduğu da bilinen bir gerçektir.

Geçmiş dönem Diyanet İşleri Başkanlarından Ali Bardakoğlu, bir yazısında “Diyanet İşleri Başkanlığı, her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak milli birlik ve dayanışmayı temin etmeyi, kardeşlik, yardımlaşma ve fedakârlık başta olmak üzere dinimizin yüce prensiplerini vatandaşlarımıza tanıtmayı, din konusunda halkımızı doğru bilinçlendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere bağlılıklarını amaç edinmektedir” demektedir.

Biliyoruz ki hain darbe girişimini yapan FETÖ örgütü toplumdaki dindar ve samimi insanların dini inançlarını kullanarak yer edindi.

Dinimizi ve dindar insanlarımızı kullanarak eğitim, ekonomi, dernekler, sosyal yapı, gibi kurumlarla giderek güçlendi ve devletin ana kademelerine yerleşti.

Devletle, hükümetlerle pazarlık yapma gücüne erişti. Zira 2010 anayasa değişikliği ve HSYK yapısı ile nasıl yargıyı ele geçirdiği hala hafızalarımızdadır.

Bu büyük kadro, bütçe yapısı ve insan unsuru ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın FETÖ’ den etkilenmeyi önleyecek önlemleri alması, milletimizin gerçek anlamda dini aydınlanmasının sağlanmasını temin etmesi gerekirdi.

İnsanlarımız gerçek anlamda aydınlatılmış, dinin ekonomiye, eğitime ve siyasete alet edilmesine izin verilmemiş olsaydı FETÖ hareketi toplumda kendisine taban bulamazdı. İnsanlarımız hurafelerden, dış mihraklı yapılanmalardan etkilenmez ve böyle bir darbe girişimi de olamazdı.

15 Temmuz darbe girişiminin de bulunan gerçek suçluların tespit edilerek cezalandırılmaları, masum olanların da ayıklanması çok önemlidir. Ama sadece cezalandırma ile yetinerek toplumun bilinçlendirilmesini yine ertelemek yeni ve daha ağır sonuçlar getirebilir.

Önemli olan toplumun din açısından aydınlanmasını temin ederek bu tür yapılara kandırılmayı temin eden bataklığı kurutmaktır.

Bunun tek yolu ise gerçek anlamda aydınlanmanın topluma aktarılmasıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığının siyaset üstü, gerçek dindarlık ve çağdaşlıkla toplumu gerçek anlamda bilinçlendirmesi halinde bu tür darbe girişimlerinin olmayacağı tartışmasızdır.

Büyük Atatürk’ün din ve diyanet konusundaki yaklaşımlarının yeniden hatırlanması artık bir zorunluluktur. İşin temeline inmeden sadece gösterilerle yetinmek sorunu çözmez.

15 Temmuz’un 2. yılında asıl düşünülmesi gereken konu budur.

15 Temmuz şehitlerimize rahmet gazilerimize minnet duygularımla.