Çağdışı dinsel örgütlenmelere asla fırsat VERİLMEMELİDİR   

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti…

FETÖ’cüler Türkiye’yi ele geçirmeye çalıştı, ama Türk milleti ve vatansever TSK personeli, buna engel oldu…

Darbe girişimini bertaraf ettik…

Hainlere geçit vermedik…

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi Başkanı Ahmet Kavaz ve yönetim kurulu 15 Temmuz Darbe Girişiminin 2’nci yıldönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi…

Başkan Kavaz, önemli açıklamalarda bulundu…

Açıklamayı birlikte okuyalım;

DİNCİ, İŞBİRLİKÇİ HAİNLER

“1.Dünya Savaşı sonrası Anadolu’nun parçalanmasını dayatan ve açık işgalle sonuç alacaklarını zannedenler,

yaklaşık 100 yıl sonra,

içimizden devşirdikleri dinci,

işbirlikçi hainlerle 15 Temmuz 2016’da yeni bir işgal planı daha denemişlerdir.

Uzun yıllar, Devletimizin tüm yaşamsal kurumlarında, gizli ve sinsi bir şekilde örgütlenen, din, tarikat eksenli, akıl dışı, çağ dışı olan bu yapılanma, bu darbenin mimarı gibi görünse de, Emperyalizmin kontrol ve kumanda ettiği çok açıktır…

ÇAĞ DIŞI ÖRGÜTLENMELER

Şu unutulmamalı, dünyanın her yerinde ve her zaman, emperyalizmin iki doğal müttefiki vardır… Bunlardan birisi etnik temele dayanan bölücü terör örgütlüleri, diğeri, din, tarikat, mezhep yapılanmasına dayalı gerici, çağ dışı örgütlenmelerdir.

Bu hiç değişmemiştir, bundan sonra da değişmeyecektir.

1919’ da millî mücadeleye karşı çıkan,

Kurtuluş Savaşımızı boğmaya çalışan Teali İslam cemiyeti,

İngiliz muhipleri cemiyeti,

Kürt teali cemiyetleri ve benzeri yapılanmalar ne ise, bugün de ülkemize kastedenler aynı örgütlenmelerin uzantılarıdır.

Değişen tek şey kumanda merkezleridir…

ÇIKARILACAK DERSLER

Altın nesil yetiştiklerini iddia eden, aslında potansiyel ajan ve işbirlikçi hain yetiştiren ve adına Fethullahçı denen bu soysuzların, 15 Temmuz 2016’daki işgal girişimlerinden çıkarılması gereken çok önemli dersler vardır.

T.C Devletini var eden hiç bir kurumda, vakıf, tarikat, cemaat gibi çağdışı dinsel örgütlenmelere asla fırsat verilmemelidir.

Laiklik ilkesi özenle korunmalı ve savunulmalıdır.

Eğitim milli ve bilimsel olmalıdır.

LOZAN’A SAHİP ÇIKILMALI

Etnik terör veya bunların uzantıları niteliğinde ki, hiçbir siyasi harekete veya oluşuma müsamaha gösterilmemelidir.

Yaklaşık bir hafta sonra 95. Yıldönümünü kutlayacağımız Lozan Barış Antlaşmasına sıkı sıkıya sahip çıkılmalı, hiçbir şekilde ödün verilmemelidir…

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EMPERYALİST GÜÇLER

Ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya dün olduğu gibi bu gün de Emperyalizmin hedefindedir.

Irak’ta, Suriye’de ve nihayet ülkemizde yaşanan terör ve işgal girişimleri bunun apaçık örnekleridir. Türkiye Cumhuriyetine, devletine ve bölünmez bütünlüğüne karşı girişilecek her tür eyleme karşı topyekûn karşı koyacağımız bilinmelidir”

ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz’ın 15 Temmuz açıklaması böyle…

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti…

15 Temmuz’dan çıkartılacak çok dersler var…

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UMARIM BİR MİLAT OLUR

Bugünden sonra yapılacak olan; terör örgütünün toplum ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde açtığı bu yarayı sarmak…

Ayrılıkların,

adam kayırmaların,

torpillerin,

haksızlıkların üzerini bir daha açılmamacasına kapatmaktır.

24 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir dönem başladı…

Umarım bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti için bir milat olur…

Adalet… Ehliyet… Liyakat…

Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, zaman zaman basın toplantısı yapar, önemli açıklamalarda bulunur… Çeker, bazen de gazetemize gelir, kendisiyle sohbet ederiz… Liyakata ve adalete büyük önem verir… Çeker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı… FETÖ’nun sinsi planlarından bahsederek, herkesin uyanık olması gerektiğine dikkat çekti… Çeker, “Benzer acıların bir daha yaşanmamasının anahtarı milli birliğimizin muhafazası, milli birliğimizin anahtarı ise kamu başta olmak üzere her alanda adaletin tesis edilmesi, ehliyet, liyakat ve hakkaniyetin hakim kılınmasındadır” dedi. Bence can alıcı nokta işte burası… Adalet… Ehliyet… Liyakat… Zaten bu üç unsur yerine getirilirse, Türkiye bir daha bu hain darbe girişimlerine maruz kalmaz…

CHP’li Törk, siyasi ayağa dikkat çekti

CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, darbenin siyasi ayağına dikkat çekti. Törk, “Darbe girişimine karşı Milletimiz, Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi kurma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM’yi devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 2 yıl geçmiş olmasına rağmen darbenin siyasi ayağının çıkarılmasına dönük esaslı bir adım da atılmamıştır”… dedi… Törk’e katılıyorum… Bu darbenin siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı, nasıl ki FETÖ’nün militanları yargılanıyorsa, siyasi ayağını teşkil eden militanlar da yargılanmalı…