Yazın göbeğinde bir kilo domates 6-7 lira, haberiniz var mı sizin?

Alışverişe çıkıyor musunuz?

Çıkmıyorsanız, bir çıkın.

Belli başlı marketlere gidin, semt pazarlarına uğrayın.

Sorun bakalım; domates kaça, salatalık kaça, biber kaça, yeşil fasulye kaça, patlıcan ve kabak kaça?

Patates ve soğan fiyatları düşecek deniliyordu, düşmüş mü?

Mevsim meyveleri erik, kayısı ve şeftali kaç liradan satılıyor?

Dediğim gibi, eğer alışverişe çıkmıyorsanız bir çıkın, market ve pazardaki yangını gözlerinizle görün!

Bu çağırım sadece sıradan vatandaşlara değil.

Milletvekillerine…

Belediye başkanlarına…

Genel yönetimin Kocaeli’deki temsilcilerine…

Allah aşkına, milletvekilliğinizi bırakın, belediye başkanlığınızı bırakın, taşıdığınız sıfatların havasını üstünüzden atın, aldığınız maaşları unutun, şöyle normal bir vatandaş giysi ve tavırları içinde bir pazar alışverişine gidin!

Satıcıları şöyle bir dolaşın!

Alışveriş yapan vatandaşları dinleyin!

Kendinizi onların yerine koyun!

Empati yapın…

“Acaba ben milletvekili veya belediye başkanı olmasam;bir kilo domatesi 6-7 liraya, bir kilo yeşilbiberi 5-6 liraya, kıl yeşilbiberi 15 liraya, yeşil fasulyeyi 8 liraya, kabak ve patlıcanı 4 liraya, kayısıyı 8, şeftaliyi 6 liraya alabilir miydim?”

Sorun bakalım, ne cevap vereceksiniz?

Yazın göbeğinde bir kilo domates 6-7 lira olur mu arkadaş?

Domates, fakir için simgesel bir gıdadır.

Hani “ekmek, peynir, domatesle karın doyurma” vardır ya…

Bu da yok artık!

Bizde “kriz” denince…

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Bizde “ekonomik kriz” denince, “dövizin fırlaması ve borsanın çökmesi” anlaşılır.

Oysa vatandaşın borsa ve dövizle ne işi var?

Vatandaş için kriz, mutfakta başlar mutfakta biter.

Eğer bizim gibi bir tarım ülkesinde…

Yazın göbeğinde…

1 kilo domatesin fiyatı 6-7 lira ise…

Bu, bal gibi ekonomik krizdir!

Oturup bu krizin nedenleri araştırılmalı.

Öyle her krizi “dış mihraklara” bağlamak, pek doğru bir yaklaşım olmaz.

Bir bağlarsın, iki bağlarsın sonra hiç kimseyi kendine inandıramazsın.

“Kedicikler Çetesi”nin siyasi ayağı

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Ulusal basın şimdi de “Kedicikler Çetesi”nin siyasi ayağı ortaya çıkarılsın diye tutturdu.

Siyasi ayak… Siyasi ayak…

Ülkemizin başına her ne “musibet” gelirse, hemen “siyasi ayak”!

Yahu 2 yıl önce FETÖ olayı patladı…

Çaycısından çorbacısına kadar her meslekten FETÖ bağlantılı olanlar toplandı…

Siyasilerden kimse yok!

O kadar yazdınız çizdiniz, yazıyorsunuz diye “FETÖ’nün siyasi ayağı” ortaya çıkarıldı mı?

Çıkarılmadı…

Hiç çenenizi boşuna yormayın!

Hava alırsınız.

Hangi devirde olursa olsun, siyaset kendini korur.

Dünde böyleydi, bugün de böyle!

Lütfen Devlet Bey’e de bir madalya

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Son Başbakan Binali Yıldırım’a “Devlet Şeref Madalyası” verildiği gün aklıma geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de mutlaka “Devlet Şeref Madalyası” verilmeli.

Verilmezse ayıp olur.

Bence, “Devlet Şeref Madalyası”nı Devlet Bahçeli kadar hak eden başka kimse yok.

*16 Nisan 2017 Anayasa Referandumunun baş destekçisi o!

*24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde baş destekçi yine o!

*Parlamenter sistemin sona erdirilmesinde başrolü oynayan o!

*Erdoğan’ı “başkan” seçtiren o!

Daha ne olsun?

Sizce de Devlet Bahçeli “Devlet Şeref Madalyası”nı hak etmiyor mu?

Kredi notumuz neden düşürüldü?

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*Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu ikide bir düşürmesi…

*Her düşürmeden sonra ülkemizi yönetenlerin “Bu, dış mihrakların işi” demesi…

İnanın artık “kabak tadı” verdi.

Şu gerçeğimizi artık kabul etmeliyiz:

*Çalışmıyorsan…

*Üretmiyorsan…

*Artı değer yaratmıyorsan…

*Eğitimde “bilimi” ön planda tutmuyorsan…

*Kendi teknolojini yaratamıyorsan…

*Cari açık vererek ve tüketerek büyüdüğün halde, bunu “gerçek büyüme” olarak kabul ediyorsan…

*”Üretim ekonomisi” yerine “borç ekonomisi” ile ülkeyi yönetmekte ısrar ediyorsan…

Çaresi yok, hep “düşük not” alırsın!

Siz okullarda çalışmayan bir öğrencinin “iyi not” aldığını gördünüz mü hiç?

Kusuru ve eksikliği başkasında aramayalım!

Her olumsuzlukta başkalarını “suçlu” ilan etme alışkanlığımızı bırakalım!

Doğru karar

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Genelkurmay Başkanlığı, yıllar sonra yeniden Milli Savunma Bakanlığı’na bağlandı.

Doğru karar!

Milli Savunma Bakanlığı’na “kişilik” kazandırıldı.

Genelkurmay Başkanlığı, başbakana veya cumhurbaşkanına bağlı olacak, ortada bir de milli savunma bakanı bulanacak…

Saçmalığın daniskasıydı, düzeltildi.