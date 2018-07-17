Fatma Türk Kuşkaya ile edebiyat üzerine…

Röportaj:

Gül ANASAL

Çeşitli meslek gruplarında bulunmuşsunuz, Öğretmenlik Muhasebecilik, Radyo ve Televizyonculuk gibi, bize biraz Radyo ve Televizyonculuktan bahseder misiniz?

Evet, pek çok meslek grubunda çalıştım. Meslek grubunda olduğu gibi pek çok dernekte de gönüllü olarak çalıştım. Gölcük yardım severler derneği, İzmit yaşlı ve düşkünler derneği, çocukların okullarında koruma dernekleri gibi pek çok yerde çalışarak sosyal hayatın içinde hep oldum.

Radyo Programının başlangıcı, Radyo Kartepe’nin sahibi Hamit Tos ile Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde ( KYÖD )düzenlenen bir kokteylde tanıştım, konuşurken, şiir yazdığımı öğrenince bir program yapma önerisinde bulundu. Ben yıllarca radyoda program yaptım, ciddi bir dinleyici kitlem oldu. Programın adı “bir konu bir konuk” idi. İlk Şakir Balkı, Selahattin Uyuşan, Ruşen Hakkı, İhsan Topçu gibi Kocaeli’ ye ait pek çok edebiyatçı ve sanatçı konuğum olmuş ve program çok sevilip tutulmuştu.

Televizyona geçişim ise Ruşen Hakkı sayesinde oldu. Edebiyatçılar Platformundayken Ruşen Hakkı “günler, dergiler, kitaplar” adlı bir program yapıyordu. Bir gün beni programına konuk olarak çağırdı ve “Bu programı sen benden daha iyi yaparsın” diyerek bir buket çiçekle “ben bu programı Fatma Türk Kuşkaya’ya teslim ediyorum” diyerek programını bana teslim etti. Hiç beklemediğim bir şeydi, neye uğradığımı şaşırdım. Hayatımda bana yapılan en güzel sürprizlerden birisidir o. Kendisinden çok şey öğrendim. Önce radyodaydım belki ondan dolayı yapabileceğimi düşünerek bana teslim etmiş olabilir. Oradan çıktığımda yürüyerek düşünüyordum. Şakir Balkı ile karşılaştım ve kendisine konuyu açtığımda çok onurlandığımı ama aynı zamanda çekindiğimi söyledim, “sen radyocusun” diyerek benim yapabileceğimi söyleyip daha da cesaretlendirdi. Depremden sonra insanlara umut vermek amacıyla bana o programı teslim ettiler ve her gün program yaptım. “ Yaşam biter, sanat sürer” programı sonradan ortaya çıktı. Deprem sonrası, depremde çocuklarını kaybeden aileler ile program yaptım. Benim televizyonculuk için doğduğumu söylediler hep. Süleyman Demirel Kültür Merkezi ilk açıldığında programda ilk ben tanıtmıştım. Bana oyun biletleri geliyordu ve her oyuna giderdim. Hiçbir sergi, sinema ve tiyatro oyununu kaçırmazdım.

Radyo programcılığına o kadar aşıktım ki dünyaya bir daha gelsem ya öğretmenlik ya da radyoculuk yapmak isterdim.

Ruşen Hakkı’ya televizyon programı için düşüneceğimi söylediğim ve bana çiçeklerle teslim ettiği programın kaydı seneler sonra Sabancı Kültür Merkezinde Ruşen Hakkı’yı anma programında slayt olarak gösterildi. Çok duygulanmıştım.

Yeni kitabınızda ki öykülerde yer değiştirmişliğin esintileri var, bazı hikayeler okuyucuyu çocukluğuna, gençliğine götürüyor, alışkanlıkları, yaşanmışlıkları anlatıyor. Bu hikayeler de yazarın kendisini görmemiz mümkün mü, kitaba kendinizden, kendi yaşanmışlıklarınızdan bir şeyler kattınız mı?

Evet, Gül Hanım başkalarının hayatından kesitler kattığım gibi kendimden de çok şeyler kattım. Çok yer gezmenin, çok insan tanımanın da faydası yadsınamaz. Gittiğim yerlerde onların dillerini bilmenin de faydasını gördüm. Doğuda ki öğretmenliğim sırasında ben onlara beş Türkçe sözcük öğretirken onlar bana beş Kürtçe sözcük öğretti. Çünkü başka türlü iletişim kuramıyorduk.

Kitapta içeriği değişik konular da var, klasik işlenmiş konular da mevcut ama bu klasik hikayelerde öyle güzel ayrıntılar var ki, tekrarlanması gerektiği ve toplumun ders alması için yazılması gerekli hikayeler gibi, yazarken bunu düşünerek mi yazdınız?

Gül Hanım gerçek söylüyorum içimden geldiği gibi yazdım. Ben insanlara ders vereyim diye değil, ahlaki açıdan kendim etik yaşadığım için ve her kesime hitap etsin diye içimden geldiği gibi yazdım. Benim için önemli olan çocuk, genç, büyük her kesin yazdıklarımı okumasıdır.

Hikayeleriniz hep kadına yönelik. Bir hikaye, kadının gittiği bir seminerde dinlediklerini sorgulamasıyla başlıyor ve ocaktaki yemekle bitiyor. Kadın kendini geliştirme amaçlı her konuyla ilgileniyor, sanatla edebiyatla ve müzikle ilgileniyor ve meslek sahibi olabiliyor. Kadın kim olursa olsun aynı zamanda ev kadını. Yazar kimliğinizle bu konuya biraz değinebilir misiniz?

Evet, Gül Hanım bu kitap kadın hikayeleri adı altında çıktı. Ama “erkek gider” adlı bir kitabım da yayımlanacak yakında. Her şeyden önce anneyim, kadınım, çeşitli işlerde çalıştım. Kadın olarak hiç kimseyi bıktırmamaya çalıştım. Eşimi de bıktırmadım hiçbir konuda. Her şeyden önce çok iyi arkadaş olduk ve eşim ölünce onun yalnızlığını da yaşadım kendi yalnızlığımı da. iki kişilik yalnızlık yaşadım. Eşinden ayrılan kadını da gördüm, anlaşamayan, çalışan kadını da gördüm. Eşine bağlı kadını da gördüm, bağımsız kadını da. Önce birbirimizi kollamalıyız. Bu yüzden kadınların yaşamlarından yola çıkarak hikayeler yazdım ve çoğu gerçektir. Kadınlar adına bir şeyler yapmak için yazdım. Kadın dayanışması olarak gördüm.

Kitabın kapak resmi Gülgün Çankaya'ya ait. Size göre kapak resminin bir hikayesi var mı, size neyi çağrıştırdı, neyi hissettirdi de seçtiniz?

Gülgün Çankaya’nın bir tablosunu sosyal medyada gördüm. Sanki bana ruh halimle özdeşleşmiş gibi geldi ve çok beğendiğimi söyledim. Kendisine “eğer bir öykü kitabı yayımlarsam kapak resmi olarak kullanabilir miyim?” diye sordum. Resmi bana seve seve verdi.

SEN HİÇ AŞIK OLDUN MU LEYLA? Kitaba ismini veren gerçek bir hikaye, peki kitapta başka yaşanmış hikayeler var mı?

Mesela “Hanımın Namusu” hikayesi gerçek. Aslında pek çok hikaye var gerçek olan. . Sadece “Yarın Hava Güzel Olacak” adlı hikaye kurgu, diğerleri gerçek.

Dört şiir kitabınız var, bugüne kadar şiirle başlayıp şiirle devam etmişsiniz. Son ve beşinci kitabınız öykü. Bundan sonra yazın hayatına nasıl devam edeceksiniz? Yeni bir kitabınız var mı sırada?

Öykü var, şiir ve denemelerim de var. Dergilerde yayınlanan deneme, şiir, öykülerim var ve onlar da kitaplaşacak. Aslında öyküler oldum olası kafamda yazıldı, beynimde demlendi.. Tabii ki şiir ilk göz ağrım ve devam edecek.

Her insanın özünde şairlik ya da yazarlık var mıdır, içindeki şairliğin ya da yazarlığın kimler farkına varabilir?

Her insan duygusaldır. İlk gençlik yıllarında aşık olur, şiir yazar veya yazdığını zanneder. Şiir olduğunu zannettiği duygularını yazar ama edebi şiir yazmak zordur. Donanım gerektirir. Okumak gerektirir. Şiir yazmak için yaşama katılmalı, eğitim almalı, şiir yazmak çok zor çok. Özgürlük gerektirir ve şiir özgün olacak, öz’den gelecek, taklitten uzaklaşmayı öğrenene kadar kitaba koymamak gerekir. Öykü ve şiirlerimizi kitaplaştırmak için acele etmememiz gerekir. Çünkü şiiri kitaplaştırdığın anda okuyucunun oluyor ve okuyucuya karşı sorumluluk duymak zorundayız.

Uğraştığımız her şey de olduğu gibi şairlik de emek, zaman ve sabır gerektirir. Şairin, şiirini istediği yere getirebilmesi çalışmasıyla olur. Bu doğrultuda şair sürekli yeni araştırmalara açıktır diyebilir miyiz?

Yazarken çok dikkat etmek gerekir. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek gerekir. Şair kendisini sürekli yenileyebilmelidir. Ben sokakta gezerken bile yazarım, not alırım, gördüğüm, tanıdığım insanlar hakkında yazarım. Şair ilginçlikleri yakalayabilmeli, hayata katılabilmeli ve hayata katılabilmek için oku oku oku, yaz derim

Şiir, şairin iç sesi olduğu için, şiiri yazdığı anda değerlendirme yapması oldukça zordur; ama bir süre şiirden uzaklaşıp sonra tekrar bakması, şiiri daha rahat değerlendirmesini ve hatalarını görmesini sağlar. Siz bu süreyi şiirlerinize sağlıyor musunuz ve bu süre şiire göre değişebiliyor mu?

On yıldan fazla bekleyen şiirim vardı ama istediğim gibi olmadı. Şiire koyacağım kelimenin en güzelini, en incesini, en etkileyicisini bulmak için beklerim. Şiirlerimi sosyal medyada paylaşırım, beğeni almadıysa geri çekerim. Çünkü kendiniz için yazmıyorsunuz ki şiiri, okuyucu için yazıyorsunuz. O arada daha bilgilenirim. Yeni kelimeler ararım ve aradığım sözcüğü başkasının şiirinde de bulabilirim. O sözcük alternatif gelebilir. Yani sözcük seçeneği. Bunun için de bol bol okumak gerekiyor.

Yeni bir kitabı yayımlamak için, son kitabınızdan sonra yazmaya başladığınız şiirlerinizin yenilenmesi gerekiyor yoksa şair kendisini tekrar etmiş olur. Siz bu yenilenmeyi şiir kitaplarınız arasında hissettiniz mi?

Gül Hanım, tabii ki kitaplarım arasında sürekli kendini aşma var, bunu okuyucu söylüyor. Ben söylediğim gibi devamlı okuyorum, hayatımda değişiklikler oluyor, kendimi yeniliyorum, bilgileniyorum. Kitaplarım dışında yüz şiirim daha var. Dolayısıyla ben gelişirken şiirlerim de gelişiyor.

Bestelenmiş ve TRT repertuarına girmiş bir şiiriniz var (burcu burcu) size göre şiirinizin bestelenmesi nasıl bir duygu ve bu bestenin öyküsü var mı?

Cengizhan Sönmez, TRT sanatçısı olan bir kişi. Benim kızım konservatuar sınavlarına girmeden önce kendisinden ders almıştı. Burcu isminde müzisyen olan bir hanımla nişanlandı. Nişanlısına beste yapmış, bana söz yazar mısınız diye sordu. Bir söze beste yapmak daha kolay ama bir besteye söz yazmak zordur. Beste yapıldığından nişanlısının haberi yoktu. Evlenmeden önce beni nikahına davet etti. Nikahta İnci Çayırlı şarkıyı okudu ve beni şarkının söz yazarı olarak sahneye davet etti. Nişanlılarken besteleyip nikahta söylenince geline de sürpriz olmuştu. Cd.si yapıldı. Trt repertuarına girdi. Daha sonra televizyon programına çağırdım eşi ney çalıyor kendisi söylüyordu. Birimiz okuyor, birimiz üflüyoruz diyerek takılırlardı hep ama maalesef evlilikleri yürümedi.

Fatma Hanım, kendi kitaplarınız dışında katkıda bulunduğunuz kitaplar ve ödülleriniz?

Hayatı Dokuyanlara- Emekçi Kadınlara Şiirler, Kocaeli Yöresi Güldestesi, Kocaelili Şairler Antolojisi, Kocaeli Edebiyatçıları Derlenimi, Kalpleri Küçük Bir Bahçe Onların- Kayıplar İçin Şiirler, Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın, Tarihte Gölcük & Gölcük’te Tarih, Güngör Gençay’ın Ardından, Bir Portre Afşar Timuçin, Güne Düşen Benekler, Geçmişi Çağırmak gibi pek çok kitaba katkıda bulundum Gül hanım.

Ödüllerim ise, Kocaeli Şiirleri Yarışması’nda ikincilik, Prestij Haber ve Van 100.Yıl Üniversitesi Şiir Yarışması’nda birincilik, Anadolu Halk Bilimleri Akademisi Yaşar Kemal Öykü Yarışması’nda üçüncülük ödülü kazandım.

Fatma Hanım, size son bir soru, edebiyatla uğraşırken sizinle birlikte, hayatınızda ayrı bir güzellik olan torunlarınızda var, onlar hakkında bize ne söylersiniz?

Canlarım onlar benim. Hem edebiyatla uğraşıyorum, hem sosyal hayatımdan vazgeçmedim. Hem de iki torun büyüttüm. Onlar da benim bonusum. Belki de şiir yazma zevkini onlar veriyorlar bana. Birisi ilkokula gidiyor, diğeri iki buçuk yaşında. Aslında üç torun sahibiyim.

Fatma Hanım, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum, sizinle çok keyifli saatler geçirdim. Karşınızdaki kişiye de yansıttığınız yaşam enerjiniz hiçbir zaman bitmesin.

Gül Hanım, hayattan hep zevk almaya çalıştım ve aldım da, eğer bu yaşam enerjimi karşımdaki kişiye verebiliyorsam ne mutlu bana. Asıl Gölcük’e geldiğiniz için ben teşekkür ederim.