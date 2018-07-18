Ülkeni tanı, ülkeni sev, ülkeni koru!...

Bilgi sınırsız, yaşam sınırlı ve öğrenmenin yaşı yok!

Bilgiye ulaşmak ve yaşamın “gerçek anlamını” kavrayabilmek için; merak etmek, araştırmak, gezip görmek ve düşünmek gerek.

Örneğin Coğrafya; okulda, kitaplarda bir şeyler öğreniyoruz. Sonra, çoğunu unutuyoruz! Ama, gezip gördüğümüz coğrafi alanları kolay unutamıyoruz…

1978 yılında ilk kez gittiğim Marmaris-Turunç köyünde 1988’e kadar tam on yıl ailece tatil yapmış ve unutulmaz dostluklar yaşamıştık. Sonra, o güzelim köye “ahlak yoksunu, doğa sevgisi özürlü, paraya tapan yaratıklar” girdiler ve zamanla egemen oldular. Güzelim mandilana ve sebze bahçeleri yok edildi, beton egemen oldu! İnsanlar da adeta betonlaştı!

Son 14 yıldır, Milas-Kıyılışlacık-Zeytinlikuyu mevkiinde, İzmitli dostların ağırlıklı olduğu “Rüyam Kartepe” adlı sitede yaz aylarını yaşıyorum. En büyük özelliği; Gürültüsüzlük ve temiz havası!

Şunu biliyorum ki; biz insanların en büyük yaşamsal tehdidi, gürültü ve hava kirliliği. Buna, doğal beslenme olanaklarından yoksunluğu da ekleyebiliriz!

Geçen gün, bir aile dostumuzla yakın çevrede bir gezi düzenledik. Marmaris-Çamlı, Azmak Başı, Sedir Adası, Yalıkavak sözcükleri benim için yabancı değil ama bu yaşıma kadar görmediğim yerlerdi.

Bir gün, sabahın erken saatinde yola çıkarak, Marmaris’e çok yakın “Çamlı” beldesinde, “Azmakbaşı” denilen mevkide, deresi kıyısında, güzel bir kahvaltı yaptık. Yanı başımızdaki, uzunluğu 1850 metre olduğu söylenen Azmak deresinde kefal sürüleri ve tatlı su kaplumbağaları ile kahvaltımızı paylaştık… Sonra, birkaç kilometre ileride, aracımızı park ederek “Sedir Adası” na ulaşmak için orta boy bir motorla yola çıktık. Kişi başına gidiş-dönüş 25 TL. ödedik. Yaklaşık 20 dakika sonra Sedir Adası’na vardık. Onlarca ve değişik büyüklükte tekne, yüzlerce insanı bu adaya taşımış. Sedir Adası-Kleopatra Adası olarak da tanımlanıyor. Milattan Önce’ye dayanan tarihi geçmişi olan bir yerleşim yeri. “Kadrai” antik kenti bu adada kurulmuş. Söylenti şu ki; “Kleopatra ve Antonius” bu adada denize girmiş. Adanın pırıl pırıl bir plajı ve altın rengi kumsalı var. Ancak, kumsalına ayak basılamıyor! Amaç, Mısır’dan getirtildiği söylenen kumların kirletilmesi ve yok olmasını önlemek. Adada, kent duvarları, Agora ve tapınak kalıntıları var. Bu nedenle ada bir “Müze” olarak görülüyor ve 20 TL. “giriş ücreti” alınıyor.

Plajda yüzmek büyük keyif ama inanılmaz bir yoğunluk var. Adada yemek-içmek ateş pahası! Küçük bir şişe su 4 TL.!

Bir sonraki uğrak yerimiz olan AKYAKA, çok güzel bir tatil beldesi. İnanılmayacak kadar güzel ve tertemiz bir dere bu beldeyi onurlandırıyor. Bu dere, Azmak Deresi’nin devamı. Sazlıklarla çevrili dere içinde, 25 dakikalık tekne gezileri yapılıyor. Anlatıldığına göre, bu dere 400 küsur ayrı kaynaktan besleniyormuş. Bu derede balık avlamak, piknik yapmak ve yüzmek yasakmış! Ama halkımız hem piknik yapıyor ve tüm atıklarını orada bırakıyor, hem de yüzüyor! Piknik atıklarını da bu dereden ekmek yiyen motorcular temizliyormuş! Tekneler gelecek yıl “elektrikli tekne” uygulamasına geçeceklermiş. İyi güzel de, “Temizlik imandan gelir” inancına sahip olduğunu söylediği halde, oturduğu her yeri atıklarıyla kirleten vatandaşlarım ne zaman uygarlaşacaklar?

İzmit Körfezi de benin çocukluk ve gençlik yıllarımda akvaryum gibiydi. Şimdi, atık çukuru oldu!

Güzelim doğamızı hangi uygarlık özürlü yaratıklar kirletiyor?

Lütfen, ülkemizi tanıyalım. Çünkü, dünyanın en güzel ve en değerli ülkesinde yaşıyoruz. Ülkemizi sevelim, sahip çıkalım ve koruyalım.

Bu bizim insanlık görevimiz…