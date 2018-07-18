Doç.Dr. Levent Atalı’nın Millet Bahçeleri ile ilgili önerileri var!

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri projesinden bahsetti…

İçeriği çok fazla tartışılmadı…

Millet Bahçesi yapılsın dendi…

Ama kimse nasıl olsun demedi…

Yapılsın mı, yapılmasın mı tartışmaları arasında nihayet biri çıkıp, projenin nasıl olmasıyla ilgili bir öneride bulundu…

Gazetemize mail gönderen Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi- Spor Yöneticiliği Bölümü Doç. Dr. Levent Atalı, Millet Bahçeleri ile ilgili bazı önerilerde bulundu…

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“Millet Bahçeleri” projesi milletin olmalı başlıklı bir yazı gönderen Atalı’nın değerlendirmesi şöyle; Cumhurbaşkanımızın 29 Ekim'de taşınacak Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacağını açıkladığı Millet Bahçesi için projeler çizilmeye başlandı. 11.7 bin dönüm üzerine kurulacak olan parkta gölet, yürüyüş yolları, temalı parklar, müze, sergi alanları ve aktivite merkezlerini yer alacağı açıklamalarda yer aldı. Millet Bahçesi projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri taslak projeler oluşturmaya başladı. Fakat projenin içinde TOKİ gibi bir kurumun yer alması ile Millet Bahçeleri bir anda insanların kafasında inşaat ve park bahçe projesine dönüşmeye başladı.

ŞEHİR PARKLARI PROJESİ

Bu aşamada yapılması gereken ve projenin asıl amacı olan spor, rekreatif ve sanatsal etkinliklerle her yaştan insanımızı bir araya getirecek parkların diğer adıyla MİLLET BAHÇE’lerinin nasıl yönetileceği konusunun en kısa zamanda ilgili ve yetkili kurumlarca tartışılmasıdır. MİLLET BAHÇE’leri projesi dünyadaki genel adıyla şehir parkları projesi ülkemiz için basit bir yeşil alan projesi değildir.

EKOLOJİK DENGELER

Millet Bahçeleri şehrin ekolojik dengesini doğal ağaç ve bitkileri ile sürdürülebilir kılacak ve bunun yanında parkların yeni oluşturulacak yönetim şekli ile istihdama büyük katkı vermesi sağlanmış olacaktır. Millet Bahçe’leri adı gibi milletimizi hiçbir ayrı gözetmeden bir araya getirecek ve insanlarımızın şehirle bütünleşmesine katkı sağlayacaktır. Millet Bahçeleri projesini dünya örneklerinde olduğu gibi şu yaklaşımlarla hayata geçirmek daha uygun olacaktır.

MİLLET BAHÇESİ ÖNERİLERİ

Millet Bahçeleri logo ve ismi özel tasarımla belirlenmeli ve tüm şehirlerde aynı olmalı

Millet Bahçelerine özel şehir parkı yönetimine yönelik özel bir kurumsal yapı kurulmalı

Millet Bahçeleri projesinin yönetimi ve bütçesi yerel veya bakanlık düzeyinde özel bütçe olmalı

Millet Bahçeleri etkinlik ve içerikleri marka oluşturma temelli gitmeli

-Millet Bahçelerinin ülke genelinde tümünde ortak benzer alanlar ve etkinlikler olmalı

-Millet Bahçelerinin belirli alanları ve dönemsel olarak etkinlikleri yerel değerleri içermeli

-Millet Bahçeleri her yaş kesimden insanımıza hitap etmeli

-Millet Bahçeleri projesinin sportif, sosyal ve kültürel bir proje olduğu mesajı verilmeli

-Millet Bahçeleri projesi halkın tümünü kucaklayan bir içerikle hizmet etmeli

-Millet Bahçeleri projesi ile oluşacak rant yine proje sürdürülebilirliği için kullanılmalı

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Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi- Spor Yöneticiliği Bölümü Doç. Dr. Levent Atalı’nın Millet Bahçesiyle ilgili düşünceleri böyle…

Somut ve güzel öneriler…

Kenti yönetenler bu önerileri alıp, değerlendirse iyi olur diye düşünüyorum…

Telefonlarını almayan işyeri sahibini dövdüler

Şu haberi iyi okuyun… Darıca Zincirlikuyu Mahallesi Tuzla Caddesi'nde Burhan Kavak’ın sahibi olduğu dükkana gelen 4 kişi, cep telefonlarını satmak istedi. Kavak, telefonları almak istemediğini söyleyince gözü dönen saldırganlar, iş yeri sahibini sopalarla dövdü. Polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şahıslar, telefoncuyu tehdit etmeye devam ediyorlarmış… Bu nasıl iş anlamam mümkün değil, şehir eşkıyalarının gözleri iyice dönmüş….

Şimdi Kandıra Pazarı zamanı

Yaz mevsimin gelişiyle nüfusu bir hayli artan Kandıra’da doğal ürünlerden yapılan köy peynirleri, manda yoğurdu ve diğer süt ürünleri malzemelerinin yanı sıra Kandıra’nın bereketli topraklarında yetiştirilen karpuz, kavun, meyve ve sebzelerle göz dolduruyor. Turizm ve tarım özellikleriyle öne çıkan Kandıra, her Çarşamba kurulan köylü pazarıyla ilçeye gelen misafirleri kendine hayran bırakıyor. Siz de organik ve doğal ürünler olmak istiyorsanız, bugün Kandıra pazarına bir uğrayın…

Kandıra Cezaevi ışıkları için yeni düzenleme istendi

İzmit-Kandıra yolunda her hafta kazalar oluyor… Sürücüler, bu yoldan şikayetçi… Sürücülerin şikayetçi olduğu bir başka konu da Kandıra F Tipi Cezaevi’nin önüne konan trafik ışıkları… Sürücüler, bu trafik ışıklarının süresinin çok uzun olmasından şikayet ediyor. Süre uzun olduğu için de uzun kuyruklar oluşuyor. Sürücüler, “Trafik ışıkları konsun, ama bu ışıklar uyarı niteliğinde olsun. Zaten cumartesi ve pazar günleri haricinde bu yolda fazla yoğunluk olmuyor” diyerek, trafik ışıklarının uyarı niteliğindeki ışıklarla değiştirilmesini, ya da sürenin kısaltılmasını istiyorlar. İlgililere duyurulur…