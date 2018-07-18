“Yüzmeyi öğretmek” mi, yoksa “boğulurken kurtarmak” mı daha önemli?

Şu kafa yapımıza, şu yaşam tarzımıza bayılıyorum…

İnsanlarımıza “sağlıklı yaşamayı” öğretmiyoruz.

Sağlıklı besin nedir, neden her gün spor yapmak gerekir, bunları anlatmıyoruz.

İnsan sağlığı için yatırım yapmıyoruz, para harcamıyoruz.

Adı “Sağlık Bakanlığı”, ama sadece “hastalıklarla” uğraşıyor.

Özetle, sistem; önce insanları hasta ediyor, sonra iyileştirsin diye hastanelere sevk ediyor.

Her işimiz böyle!

“Yüzme” konusu…

Üç tarafımız denizlerle çevrili.

Göllerimiz var, nehirlerimiz var…

Nüfusumuzun yüzde 70’i (56-57 milyonu) “denize ulaşılabilir bölgelerde” yaşıyor…

Ama gel gelelim, nüfusumuzun ancak yüzde 3.8’i yüzme biliyor.

Bu da ülkemizde sadece 3 milyon 78 bin kişinin yüzme bildiği anlamına gelir.

Şu halimize bir bakar mısınız?

Sonra da yaz gelince boğulan boğulana!

Her yıl yaklaşık 1200 kişi boğulma sonucu yaşamını yitiriyor.

Yüzme öğretmiyoruz, ama boğulurken müdahale ediyoruz

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Belediyelerin sahillerdeki “cankurtaran hizmetleri” haberleriniher defasında üzülerek okuyorum.

Düngazetelerde yine vardı.

“CANKURTARANLAR hafta sonu boğulmakta olan 447 kişiyi kurtardı”

Bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin haberi…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları da geçen hafta sonunda boğulmakta olan 300 kişiyi kurtarmış.

İnterneti açın bakın, bütün sahil kentlerinde benzer haberlere rastlarsınız.

Yüzlerce “kurtarma” haberi…

Tabii bu arada kurtaramadıkları da oluyor.

Son yıllarda her yıl ortalama 1200 kişi denizde, gölde, nehirde boğularak can veriyor.

Söylemek istediğim şu

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Neden biz böyleyiz?

Neden insanlarımıza yüzme öğretmiyoruz da, denizde boğulurken müdahale ediyoruz?

Cankurtaran ekipleri oluşturuyoruz da, neden çocuklarımıza yüzme öğretmek için olanaklar hazırlamıyoruz?

Yeteri kadar yüzme havuzu yapmıyoruz…

Yeteri kadar yüzme öğretmeni yetiştirmiyoruz…

Gelişmiş ülkelere gidin bakın, her öğrencinin “yüzme öğrenmesi” mecburidir.

Hatta Hollanda gibi kanalı bol ülkelerde, kanalda yüzme eğitimi de verilir.

Biz çocuklarımızı okullarda hayata hazırlamıyoruz.

Yüzmeyi öğretmiyoruz…

Sağlıklı beslenmeyi öğretmiyoruz…

İnsan ilişkilerini öğretmiyoruz…

Oturmasını, kalkmasını öğretmiyoruz…

Bilgiden yararlanmayı öğretmiyoruz…

Çalışmayı, başarmayı öğretmiyoruz…

Sorun çözmeyi öğretmiyoruz…

Ya ne yapıyoruz?

Ha bire ansiklopedik bilgileri çocukların beyinlerine yüklüyoruz.

Çocuk dışarı çıktığında da kendini “sudan çıkmış balık” gibi hissediyor.

Yaşamla ilgili çoğu şeyi bilmiyor.

Canı yüzmek istiyor, yüzmesini bilmiyor…

Toplum içinde nasıl yaşanır, onu bilmiyor…

Trafik kurallarına uyması gerekir, bilmiyor…

Konu yüzmekten açıldı, gözlemlerimi aktardım.

Ne olur çocuklarımızı dünyanın, özellikle ülkemizin nimetlerinden yararlanacak şekilde yetiştirelim.

“Yüzmek” deyip geçmeyin!

Yüzmek, insan sağlığı ve insan yaşamı için çok önemli!

Türkiye artık “yüzme kültürüne” kavuşmalı.

Türkiye’yi “nüfusun ancak yüzde 3.8’i yüzme biliyor” utancından kurtarmalıyız.

İthal etmediğimiz o 5 tarım ürünü

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*Fındık

*Fıstık

*Üzüm

*Kayısı

*Narenciye

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör yapıyor bu açıklamayı.

Bu 5 tarım ürünü dışında kalan her şeyi ithal ediyormuşuz.

Ben size söyleyeyim…

Çok fazla sürmez, “üzüm” ve “narenciye” de bu listeden eksilir.

Akdeniz’den ve Ege’den bu yönde sinyaller geliyor.

Bağlar ve portakal bahçeleri bir bir sökülüyor, yerine lüks konutlar yapılıyor.

Portakal ve üzüm yerine “taş” ve “beton” yemeye başlamamız yakındır.

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