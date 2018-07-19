Ver mehteri!...

Bir seçimi daha geride bıraktık ve Türkiye, “yeni bir düzen” içine girdi.

Adı; “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi” olarak konsa da, Erdoğan’ın da altını çizdiği gibi artık her konuda tek söz sahibi bir “Başkan” bu ülkeyi yönetecek.

Bakanlar Kurulu, “Başkan ne derse onu yapacak!”

Başkan, bu ülkeyi kendi iradesine göre çıkaracağı “Kararnameler” ile yönetecek.

Dilediği kuruma dilediği kişileri atayacak.

Ya, üye sayısı 550’den 600’e çıkarılan Meclis ne yapacak?

Başkan’ın çıkardığı “kararnameleri” onaylayan bir NOTER gibi çalışacak!

Bakanlar Meclis’te hesap vermeyecek!

Meclis’in ana görevlerinden biri olan “İktidarı denetleme görevi” artık yapılamayacak! Soru, Gensoru, Meclis Araştırması yapılamayacak!

Kanımca, bu sistem uzun vadeli olamayacak!

Önümüzde ülkenin somut gerçekleri var;

Dış borçlarımız sürekli yükseldi ve yükselmeye devam edecek!

Kısa ve orta vadeli borçları ödemede, “borcu borçla ödemede” yeni borçlar bulmakta zorlanacağız!

Enflasyonla ve yüksek faizle mücadele çok zor olacak!

İşsizlik, geçim sıkıntısı sorunlarının altında kalacağız!

Bu öngörüme rağmen yanılmış olmayı bütün içtenliğimle dilerim.

Son görevi “Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı” olan Mehmet Şimşek; “17 milyar dolar gelir” dedi. (21.Haziran 2018)

İşadamları ve TÜSİAD da OHAL koşullarında ciddi bir ekonomik gelişme olamayacağını söylüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da; “Enflasyon tek haneye düşecek” diye iddialı konuşuyor!

Ancak, bazı temel sorunlarımız daha var;

Türkiye, “yasadışı ticaret” konusunda başarılı değil! Kaçak ekonomiden vergi kaybımız 2 milyar dolar!..

Yeni düzenin iyimser açıklamalarına ve “seçimden sonra dolar düşecek” iddialarına karşın dolar sürekli yükseliyor! Faiz de henüz geri adım atmıyor! Çünkü, ekonominin kendine özgü kuralları ve yasaları var! “HÖT” deyince ekonomi düzelmiyor!

Küresel düzen “YAPAY ZEKA” ile uğraşırken, biz “dini ve siyasi yalanlarla uyutuluyoruz! Üniversitelerimiz, dünya üniversiteleri gibi “bilim ve teknoloji” üretmiyor! Araplara özenen, çağdışı birileri üniversitelerde rektörlük makamını işgal ediyor! Dünyanın en başarılı üniversiteleri sıralamasında ilk 500 arasında bile değiliz!

Ülkenin geleceğe yönelik planları yok! “ Devlet Planlama Teşkilatı” fiilen çalışmıyor. Ne üretimi, ne geleceği ne de geleceğe yönelik “işgücü planlamasını” yapamıyoruz! Bu nedenle milyonlarca üniversite mezunu iş bulamıyor!

fiilen çalışmıyor. Ne üretimi, ne geleceği ne de geleceğe yönelik “işgücü planlamasını” yapamıyoruz! Bu nedenle milyonlarca üniversite mezunu iş bulamıyor! Küçük esnaf, “Çok uluslu Süper Mağazalar” karşısında yenik düşmüş. Her yıl binlerce esnaf yok oluyor!

TARIM ve HAYVANCILIK alanında halimiz perişan. Kendi üreticisini “ithalat” ile terbiye etmeye çalışan, başka ülkelerin üreticilerini besleyen bir siyaset egemen! Son 5 yıllık TOHUM İTHALATI 1 milyar doları geçmiş!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2017 yılında 4 milyon yurttaşın “yeterli geliri olmadığı için” Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeyemediğini açıklıyor! Yani, “YOKSULLUK” artıyor!

yurttaşın “yeterli geliri olmadığı için” Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeyemediğini açıklıyor! Yani, “YOKSULLUK” artıyor! “Şehir Hastaneleri’nin” “müşteri odaklı ticarethaneler” olduğunu bizzat Erdoğan açıkladı! Bu ülkede “Sosyal Devlet” fiilen yok! Parası olan sağlık hizmeti alabilecek!

olduğunu bizzat Erdoğan açıkladı! Bu ülkede “Sosyal Devlet” fiilen yok! Parası olan sağlık hizmeti alabilecek! Kamu İhale Düzeni son 15 yıl içinde 186 değişiklik görmüş! İhale olmaksızın iş verme giderek yaygınlaşıyor! Yani; siyasal iktidara yakın olmayan bir iş adamının ihale alması, iş yapması mümkün değil!

görmüş! İhale olmaksızın iş verme giderek yaygınlaşıyor! Yani; siyasal iktidara yakın olmayan bir iş adamının ihale alması, iş yapması mümkün değil! “İnsan Hakları” ve özellikle “Basın Özgürlüğü” konusunda dünyada 155. Sıradayız! Yalan haberde dünya birincisiyiz! Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde en çok ceza alan ve tazminata mahkum olan ülke olmanın ayıbını yaşıyoruz!

Son 2 yılda 12 bin milyoner Türkiye’yi terk etmiş! “Nitelikli genç işgücü de yabancı ülkelerde geleceğini arıyor!

“HUKUKK GÜVENLİĞİ” konusunda, 113 ülke arasında ancak 101. Sırada yer alıyoruz!

Uyuşturucu tedavisi gören bağımlı sayısı son 10 yılda 25 kat artmış! Ya tedavi görmeyenler?

Adalet Bakanlığı 53 yeni cezaevi inşaatı için düğmeye basmış!

Her şeye karşın insandan ve halkların duyarlılığından umut kesilmez!

Şimdilik; “Ver Mehteri” avuntuları ile kendimizi kandırmakla meşgulüz!

Allah sonumuzu hayretsin!..