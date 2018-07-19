Devlet Opera ve Balesi

Epeyi bir zamandan beri Devlet Opera ve Balesinin kapatılacağı yazılıp çiziliyordu.

Bu konuda çeşitli rivayetler çıktı, halen sonuç belli değil.

Bulunduğu yerin çok değerli olması bazılarının iştahını fena halde kabartıyordur.

Ama beni üzen Atatürk’ün kurduğu bu çağdaş yapılanmaların tek tek yok edilmesidir.

Taksim'deki Opera Binası on altı yıl sonra ancak yıkıldı, yenisi yapılacak yaşarsak göreceğiz.

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Tenorlarımız ve sopranolarımız bütün Dünya'da konserler veriyorlar ve önemli ödüller alıyorlar. Hayatını İtalya'da geçiren ve Skala Operasında Primadonna olarak görev yapan soprano Leyla Gencer böyle yetişti.

Yakın zamanda halen bu kurumun genel müdürü olan tenor Murat Karahan opera sanatının beşiği olan Verona'da Turandot operasının çok ünlü ve icrası zor olan Nessun Dorma (Uyku yok) aryasını büyük bir başarı ile okudu ve ayakta alkışlandı.

İtalya'da hatalı okuyanlar yuhalanır. Bununla da kalmadı konser sonrası gece şehrin Bra meydanı etrafından günlük kıyafeti ile geçerken halk onu tanıdı, kafelerden, barlardan ve restoranlardan koşanlar tekrar alkış tufanına tuttular ve sarılıp öptüler.

Bunu hangi reklam aracı ile yapabilirsiniz.

Çağdaş olmak budur, ülkesini yüceltmek budur.

Kaç ülkede böyle başarılı insanlar var.

Kaç ülkede opera ve bale eserleri bestelenebiliyor.

Gramy ödülü alan sanatçılarımızı kaç kişi anımsıyor.

Bunlar cumhuriyetim birikimi ve başarısıdır.

Operayı benimsemeyenler için Murat Karahan'ın şarkı (Özellikle Zeki Müren'nin) ve türkülerimizden oluşan disklerini dinlemelerini tavsiye ederim.

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Ben köylüyüm, Maşukiye de doğdum ve ilkokulu orada okudum.

Son yıllarda rahmetli annemizin arazisinde evler yaptık Abaza (Hikmetiye) Köye giderek vakit elverdikçe dinleniyoruz.

Biz Kafkas müziğini dinleyerek ve düğünlerini seyrederek büyüdük.

O nedenle çok sesli müzik ruhumuza işledi.

Gelin getirmede, (Nisekaş merasiminde) gelin köy içine geldiğinde iki nedimenin kolunda selam vererek yürümesi sırasında ince ve kalın sesli gençlerin karşılıklı dizilip worayda ile refakat etmeleri operadaki koronun yaptıklarına benzer.

Düğünlerde tahta vurup tempo tutarken bir kişinin yüksek sesle çıkışından sonra, koronun (Tahta vuranların) devreye girmesi aynı duyguyu yansıtır.

Bende oluşan bu müzik aşkı sevgisi sonrası operanın insanı daha çok etkilediği kanısını yarattı.

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1955 yılında İtalya'da sömestrimi bitirip geri dönerken Perugia'dan Roma'ya geldim.

Gece orada konaklayıp ertesi günü vapura binmek için Napoli'ye geçmem gerekiyordu.

Otel parasını Rigoletto operasının biletine verdim.

Valizimi emanetçiye bıraktım.

Opera gece yarısı bitti, mutlu oldum, son trene binerek çok erken saatlerde Napoli'ye geldim, istasyonun kahvesinde sabahladım.

1956 yılında bu kez Napoli yaz müzik festivalinde dünya'nın ünlü sopranosu Renalta Tebaldi'nin seslendirdiği Madam Butterfly operasını seyrettim.

Bana18-19 yaşın hezeyanları diyenlerde oldu.

İzmit'e döndüğümde müzik hocama rastladım, ona da anlattım.

Bana ''Hayret ben seni klasik müzik düşmanı sanıyordum'' dedi.

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Operaya ilgim bu dürtüler sonu oluşmuştur.

Ruhu okşayan her melodi hoşluk verir müziğin dini, milliyeti olmaz.

Arap ülkelerinin Ümmü Gülsüm'ü ve Feyruz'u da büyük kitleler tarafından hala dinlenir.

Devlet Opera ve Balesi kapatılmamalıdır.

Onlar bizi dünya'ya tanıtıyorlar, çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırıyorlar.