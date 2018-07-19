Fethullah Gülen’le tokalaşıp, ‘elimi bir ay yıkamam’ diyen AKP milletvekili kim?

CHP’de kurultay için imza atmalar devam ederken, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın “15 Temmuz’un darbe olduğuna inanmıyorum. 15 Temmuz’da linç edilen askerler dışında şehit kabul etmiyorum” şeklindeki sözleri, CHP ile AKP arasında sıkıntı yarattı…

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, kendisine yöneltilen kurultay ile ilgili sorulara, 15 Temmuz şehitleri ile ilgili polemik yaratılmak istenmişçesine yansıtılmasına tepki gösterdi.

Sarıbay, konuyla ilgili bir açıklama yaptı…

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CHP, ÇOK SESLİ BİR PARTİDİR…

Sarıbay’ın açıklamasını birlikte okuyalım;

“Genel merkezimiz tarafından il ve ilçe örgütlerimize gönderilen yazıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü törenlerine katılmamız, ve bu törenlerde söz hakkı verilmesi halinde ortak bir basın açıklamasında bulunmamız ifade edildi.

Ben il başkanı olarak Kocaeli’de düzenlenen törene katılım gösterdim, basın açıklamamızı paylaştım. Örgütümüzün bazı ilçe başkanları bulundukları bölgelerde düzenlenen törenlere katılım göstermedi, bu durum bilgim dahilindedir.

CHP çok sesli ve eleştirel bir partidir.

Kimseye zorla katılım sağlattıramayız.

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SARIBAY SOSYAL MEDYA KULLANMIYOR

Ben sosyal medya kullanmıyorum.

Musa Yılmaz’ın paylaşımlarını ve gazetelerde yer alan “15 Temmuz’un darbe olduğuna inanmıyorum. 15 Temmuz’da linç edilen askerler dışında şehit kabul etmiyorum” şeklindeki bir paylaşımını görmedim.

Konuyla ilgili beni arayan bir gazeteci, Gebze İlçe Başkanım ve aynı zamanda kurultay delegemiz olan Musa Yılmaz’ın 15 Temmuz etkinliklerine genel merkezin katılımı sağlanmasını isteyen yazısına tepki olarak kurultayın yapılması için imza vermesini nasıl değerlendirdiğimi sordu.

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SARIBAY: HADDİNİZİ BİLİN

Musa Yılmaz’ın törene katılmaması sebebi ile AKP’li bir ilçe başkanı ve bir milletvekilinin konuyla ilgili sert bir dille yaptığı eleştirileri de bana iletti.

Bende bu diyaloglar üzerine gerekli duyduğum açıklamayı ve eleştiriyi yaparak ilçe başkanımın arkasında durdum.

Musa Yılmaz’ın kurultay ile ilgili açıklamasına yapmış olduğum açıklama farklı yönlere çekilmek istenmekte.

Bunu farklı anlamak isteyen veya farklı yönlere çekmek isteyenlere vereceğim tek cevap haddinizi bilin demektir.

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15 TEMMUZ GERÇEKLERİ

Vatanseverliğimizi ve vatana bağlılığımız kimse tarafından eleştirilmeye açık değildir.

Bizler Kurtuluş ve Çanakkale şehitlerinin yasını hala tutarken, bu vatan uğruna canını verenler için, asker ya da sade vatandaş ayrımı yapmaksızın şehidimiz olarak kabul ederiz.

15 Temmuz gerçekleri er ya da geç ortaya çıkacaktır.

Bu darbe girişiminin halkın direnmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek cumhuriyetçi vatansever mensupları tarafından önlendiğini hepimiz biliyoruz.

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ELİNİ YIKAMAYAN MİLLETVEKİLİ!

Bizi bu konularda eleştirmeye kalkacak olanlar öncelikle kendilerini bir sorgulasın.

Biz Cumhuriyetin kurucusu, çimentosu olan partinin mensupları olarak bugüne kadar devletimize, milletimize zarar verebilecek hiçbir yapılanma, örgüt ya da cemaat ile aynı yağmurda ıslanmadık. Hiçbir kimse tarafından ‘Kandırıldık’ diyerek ortaya çıkmadık.

Bizi eleştiri getirmeye, hadsizlik yapmaya kalkanlar buradaki belediyelerin FETÖ ilişkilerini sorgulasın, Pensilvanya’ya bir uçak dolusu buradan götürülen bürokratı sorgulasın.

FETÖ ile tokalaşıp elimi bir ay yıkamam diyen milletvekilini sorgulasın.

Bize özgürlüğümüzü bu vatanın nasıl kurtulduğunu hatırlatan, gururla kutladığımız bayramlarımız ve destanlarımız varken bu vatan topraklarında kimseye hayal kurdurmayız ve kimseye de bizim üzerimizden prim yaptırmayız.

Bu böyle biline.

Bir kez daha hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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FETÖ’NÜN SİYASE AYAĞI NEREDE?

Sarıbay’ın açıklaması çok net…

Geçmişte olduğu gibi şimdi de FETÖ’ye karşı olduklarını söylüyor…

Geçmiş dönemlerde AKP ile Fethullah Gülen Cemaati’nin kol kola yürüdüğü biliniyor…

AKP’yi yönetenler, FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarmadıkça, FETÖ ile mücadelenin her zaman bir ayağı aksak olacaktır…

Neden siyasi ayağı ortaya çıkarılmıyor? Soruları hep havada kalıyor…

Sarıbay’ın konuşmasında dikkat çeken bir bölüm var…

Sarıbay, “ FETÖ ile tokalaşıp elimi bir ay yıkamam diyen milletvekilini sorgulasın” diyor…

Sarıbay, böyle bir açıklama yaptığına göre, bu milletvekili AKP’li… Kocaeli’nin milletvekili…

Bu milletvekili mevcut milletvekillerden mi, yoksa geçmiş dönemdeki milletvekillerden mi?

Bu konuyu bir araştırayım, bakalım hangi milletvekili imiş?

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CHP, yıllardır FETÖ ile mücadele ettiğini biliyoruz…

Özellikle de CHP’nin Tunceli Milletvekili rahmetli Kamer Genç, FETÖ yapısıyla ilgili birçok eleştirisi vardı…

Ama dikkate alınmadı…

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti…

Anlaşılan, AKP’li yöneticiler, kendilerini kurtarma adına CHP’lileri suçlamaya devam edecekler…

Sanki geçmiş dönemde FETÖ ile kol kola kendileri değillermiş gibi, CHP’yi hedef tahtasına koymaya devam edecekler…

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

İzmit D- 100 yolunda seyir halindeki 41 AAS 143 plakalı kamyonetin kasasında bulunan küçük kızın demirlere sarılarak yolculuk yapması, vatandaşların tepkisine yol açtı. Hemen telefonlarına sarılan vatandaşlar, bu tehlikeli anı ise saniye saniye kaydederek, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Aslında bu tür olaylarla sık sık karşılaşıyoruz… Polis, bunlara biraz daha dikkat etmeli.