CHP’nin durumu, tam evlere şenlik!

Dün CHP’li dostlarımızdan arayanlar oldu.

“Bizim partinin durumunu nasıl görüyorsun?” diye sordular.

“Tam evlere şenlik” dedim.

Neresinden bakarsan bak, tadından yenmez!

Dün de böyleydi, bugün de değişen bir şey yok!

Neden “Evlere şenlik” dedim, bakın anlatayım.

Partide, her seçimden sonra olduğu gibi yine “kurultay ateşi” yakıldı.

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Sen o koltuktan kalk, ben oturacağım” dedi.

Ortalık toz duman!

24 Haziran seçimi yapıldı…

Milletvekili seçiminin sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin sorumlusu Muharrem İnce desek…

Sonuçlar ortada, ikisi de başarısız.

İkisi arasındaki fark; Kemal Kılıçdaroğlu “daha çok” başarısız, Muharrem İnce “daha az” başarısız.

Ama sonuçta, ikisi de seçimi kaybetti.

“Kılıçdaroğlu, partinin oylarını düşürdü, İnce partinin oylarını yükseltti” diyeceksiniz.

Hikâye!

Sonuç ne, siz ona bakın!

CHP, iktidar oldu mu?

Olmadı…

İnce, cumhurbaşkanı seçildi mi?

Seçilmedi…

Şimdi CHP’liler, “iki başarısız” arasında tercihe zorlanıyor.

Partide değişim şart mı?

********

Şart.

9 defa seçim kaybetmiş bir genel başkanın, “koltukta oturmaya devam etme” hakkı olabilir mi?

Ne yüzle?

Bunca yıldır ortaya koyamadığı ne gibi meziyetleri var da, bundan sonra ortaya koyacak?

CHP’de değişim çoktan gerekliydi, ama geldi yerel seçim öncesine sıkıştı.

Delege, “iki arada bir derede”!

“Değişim şart, ama acaba bu arada yapmam doğru olur mu?” diye tereddüt ediyor.

Şu anda…

Değişim yapılmamış halde…

Değişim isteyen Muharrem İnce ve çevresi, partiye mesafeli duruyor.

Diyelim ki değişim oldu…

Bu defa Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinin partiye mesafeli duruşu başlayacak.

Hani derler ya, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık!

CHP, yerel seçim öncesi sıkışan zaman diliminde tam böyle bir noktada!

Değişimi yapsan bir türlü, yapmasan bir türlü!

Bu da CHP gibi köklü bir parti için “şenlik” durumu değil de nedir?

Yeterli imza toplanabilir mi?

******

İki gündür “toplanan imza sayısı” polemiği yaşanıyor.

Muharrem İnce taraftarları “İki günde 466 imza toplandı” derken…

Genel merkez, “İki günde toplanan imza sayısı sadece 120” açıklaması yapıyor.

Hangisi doğru?

Bunu bizim bilmemiz mümkün değil.

Dün, Kocaeli’de imza veren delegelerden biri olan ve imza kampanyasının şehrimizde sekreteryasını yürüten Mehmet Emin Küçükkaya ile görüştüm.

“Noter, yapılan işlemin bir suretini genel merkeze gönderiyor mu?” diye sordum.

Göndermiyormuş…

Bu nedenle genel merkezin “imza sayısını” doğru bilmesi mümkün değilmiş.

Beyannameler il il toplanıp bir ön yazıyla genel merkeze verilip kurultay istenecekmiş.

“466 sayısı abartı olabilir mi?”, bunu öğrenmek istedim.

“Kesinlikle hayır! Her akşam ne açıklanıyorsa o” diye yanıtladı Mehmet Küçükkaya.

Bakalım, gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.

Kocaeli’de imza veren delege sayısı artabilir mi?

*******

CHP’nin şehrimizde 22 kurultay delegesi var.

Üç milletvekilini de “doğal delege” olarak eklersek, toplam delege sayısı 25 olur.

Bu delegelerden 10’u notere gitti kurultay için imza verdi.

Dün “imza vermeyen” bazı delegelerle konuştum.

Şöyle bir yokladım, bazılarını “imza atmadık, ama atabiliriz” noktasında gördüm.

Bugün yarın veya hafta başında, imzacılara 2-3 isim daha eklenebilir.

Sayı, 12 veya 13 olur.

Benim gördüğüm bu!

Ya milletvekilleri?

Onların imza vereceklerini sanmıyorum.

CHP’de “şenliği” izlemeye devam edeceğiz.

Bakan Albayrak “Yok” dediğine göre

*******

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Mükelleflerin son şansı 31 Temmuz, başka af yok” demiş.

Bu haberi okuyunca, “Demek, yakında yeni bir af var” diye geçirdim içimden.

Neden mi?

Nisan 2018’de, “Gündemimizde bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme yok” diyordu iktidar.

Temmuz 2018’de, bedelli askerlikle ilgili yasa tasarısını Meclis’e gönderdi…

Bir kez daha “doğa” yenildi, “beton” kazandı

*******

Ben onu bunu bilmem.

“İmar barışı” imiş…

Yılların kangren olan sorunu çözülecekmiş…

Artık herkes tapusuna kavuşacakmış…

Ben sonuca bakarım.

*Kaçak bina yapmak…

*Eciş bücüş bina yapmak…

*Orman ve Hazine arazisine bina yapmak…

*Yasa ve yönetmelikleri tanımamak…

Ödüllendirildi mi, ödüllendirilmedi mi?

Doğa katledildi mi, edilmedi mi?

Şehirlerimiz görüntü olarak kirlendi mi, kirlenmedi mi?

Uzungöl’ün katli

Trabzon’un Çaykara İlçesi’ndeki Uzungöl’ü gördünüz mü?

Bir doğa harikası!

20 yıl önce görmüştüm.

Bir de dün gazetelerde yayınlanan haline baktım.

Katledilen haline…

Son yıllarda bu doğa cennetine 4 bine yakın kaçak bina yapılmış.

Bu binaları yapanlara “İmar Kanunu’na muhalefetten” 1.4 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezası verilmiş.

Ayrıca binalarla ilgili “yıkım” kararı da alınmış.

Sonra?

Sonrası malum…

İmar barışı!

Oyunu bizim partiye ver, kaçak yaptığın bina senin olsun!

Uzungöl’ün son halini görseniz, oturup ağlarsınız.

Barış geldi ya…

Yapanlar hapisten, binalar yıkılmaktan kurtuldu.

Özetin özeti:

*Doğa yenildi, beton kazandı.

*Doğru insanlar kaybetti, yanlış insanlar kazandı.

Demek, yıllar geçse de kim gelirse gelsin “Türkiye’nin düzeni” değişmeyecek.