Yazık değil mi 1 milyar 800 milyon liraya

Bu tür haberleri okuyunca içim cız ediyor.

Ortalığa bir “Allah kahretsin!” savuruyorum.

Rahatlıyor muyum?

Aksine…

“Biz neden böyleyiz?” diye içim içimi yiyor.

Geçenlerde hemen hemen bütün ulusal gazetelerde yayınlandı.

“EXPO 2016 ANTALYA”nın halini gördünüz mü?

İki yıl önce 1 milyar 800 milyon lira harcanarak düzenlenen botanik alanı, kelimenin tam anlamıyla “viraneye” dönmüş.

Açıldığında sağlık sorunum nedeniyle gidememiştim.

Kapandıktan sonra da kısmet olmadı.

İyi ki, gitmemişim.

O günkü halini görüp bugünkü haliyle mukayese edince, kahrolurdum.

Biz neden böyleyiz?

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Expo, dünyaca ünlü bir “botanik” organizasyonu.

Türkiye’de ilk Antalya’da düzenlendi.

2016’da…

Hatırlarsınız, günlerce gazete ve televizyonlarda reklamı yapıldı.

Karayollarına tabelalar dikildi.

“EXPO 2016- ANTALYA”

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde 1121 dekarlık bir alan, iki yıllık çalışma sonunda, uluslararası botanik organizasyonuna hazırlandı.

Tam 1 milyar 800 milyon lira harcandı.

Bizim gibi fakir bir ülke için büyük para!

23 Nisan 2016’da açıldı, 30 Ekim 2016’da kapandı.

Toplam 191 gün açık kaldı.

Bu süre içinde 5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı.

Sonra?

Sonra bu “cennet”, kaderine terkedildi.

Şimdi viraneye dönmüş durumda.

Bakan çeken yok.

Ne ilgisi varsa, burası Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun bütçesinden yapılmış.

EXPO kapanınca, nasıl yaşatılacağı da planlanmamış.

Sizin anlayacağınız ortada kalmış.

Bir yerin sahibi yoksa, o yeri yaşatmak mümkün mü?

Hele burası 1121 dekarlık bir botanik bahçesiyse…

Sistemli ve disiplinli bakılmayınca…

*Su havuzları çamurlaşıp yosun tutmuş, ahşap köprüler yıkılmış.

*Ülke bahçelerindeki tüm çiçekler çürümüş.

*Sürekli yemyeşil olması gereken “bitki heykelleri” kurumuş.

*Kapısı kapalı, gidip gezmek istesen bile giremezsin.

EXPO alanı, birkaç ay önce Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından yeni adıyla Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiş.

Tekrar canlandırılacakmış.

Öldürdük, para harcayıp yeniden canlandıracağız

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Şu halimize bakar mısınız?

Şu fakir ülke, 1 milyar 800 milyon lira harcayarak bir botanik bahçesi yapıyor…

191 günlük uluslararası bir etkinlik gerçekleştiriliyor…

Sonra kaderine terkediliyor…

Ortalık viraneye dönüyor…

Ne bakan var, ne ilgilenen…

Aradan iki yıl geçiyor…

“Öldürdük, para harcayıp yeniden canlandıracağız” diyorlar.

Yazık, vallahi de billahi de bu milletin parasına yazık!

Kim bilir, canlandırmak için 200-300 milyon lira daha harcayacaklar.

Şimdi, bütün bu anlattığım affedersiniz “geri zekâlığın” bir sorumlusu olmaz mı?

Yok!

Ortada cenaze var, sorumlusu yok!

İyice bir incelense, bu işin altından ne kadar çok katakulli çıkar!

Ama kimseden ses yok!

Bana çok dokundu, dile getireyim dedim.

Bir daha CHP’ye oy verirsem…

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Bunu söyleyen, yaşamı boyunca CHP’ye oy vermiş bir arkadaşım.

Aynı yaşta olduğumuza göre, 50 yıldır seçimlerde oyunu hep CHP’ye vermiş.

“Neden?” diye sordum.

Cevabı:

“Böyle parti olmaz. Kimin ne b.. yediği belli değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. İki kişi bir araya gelip anlaşamıyor… Bunlar mı memleketi yönetecek? Şimdiye kadar verdiğim oylara acıyorum… Bir daha oy verirsem, ne olayım…”

Benzer konuşmaları son günlerde çok duyuyorum.

CHP’nin durumu vahim!

Ne yapıp edip toparlanmalı.

En riskli meslek

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Evet, sizce ülkemizde son yıllarda en riskli meslek hangisi?

Risk derken, “güvenlik” yönünden…

Polislik mi?

Gazetecilik mi?

Değil… Bilemediniz…

Doktorluk…

Baksanıza, daha yeni Urfa’da bir hasta yakını doktorun başında “kaldırım taşı” kırdı.

İki tür gazeteci

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“Yaz gazeteci yaz

Ojeli parmakları yazma

Emek veren elleri yaz

Bahçendeki gülleri yazma

Ölen kulları yaz”

Bu sözler, bir şarkı sözü.

Bir zamanlar çok söylenirdi, son yıllarda duymuyorum.

Kimin söylediğini hatırladınız mı?

Selda Bağcan…

“İki tür gazeteciyi” anlatan bir şarkı…

Birinci grup gazeteciler “ojeli parmakları-bahçedeki gülleri”, ikinci grup gazeteciler ise “emek veren elleri-ölen kulları” yazıyor.

İki grup arasında “bir çizgi” var.

Bu çizgi son yıllarda daha da keskinleşti.