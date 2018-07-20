CHP’li Toker neden Hürriyet’i Akar’ı ve Tarhan’ı hedef aldı?

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yankıları devam ediyor…

CHP’nin parti olarak yüzde 22, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de yüzde 30 olması, partideki dengeleri değiştirdi…

Aldığı Yüzde 30 oya güvenen Muharrem İnce, genel başkanlık koltuğu için hemen bayrak açtı…

Olağanüstü kurultay için imza vermeler devam ediyor…

Kocaeli’den de 25 kurultay delegesinden 10’u kurultay için imza verdi…

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

CHP’de gündem şu sıralar olağanüstü kurultay…

CHP, kurultay ile yatıp, kurultay ile kalkıyor…

CHP’liler gerek basın yoluyla, gerekse sosyal meyde hesaplarından birbirini eleştiriyorlar…

Bekirpaşa Belediye Başkanlığı yapan, CHP’den milletvekili aday adayı olan Fikret Toker, sosyal hesabından bir paylaşımda bulundu…

Toker, paylaşımında mevcut milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’ı eleştirdi…

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TATSIZ BİR TESADÜF MÜ?

Toker şunları paylaştı; “ Milletvekili adayları belirlenirken; özellikle daha önce atama ile değil, ön seçimle gelmiş olanların ve de Muharrem İnce’ye yakın olanların liste dışı bırakılması ve defalarca atama ile gelenlerin tekrar atanması sadece tatsız bir tesadüf sanırım…

Simdi çıkmış o defalarca atananlar, Genel Başkana bağlılık söylemleri ile kurultay delegelerini arayarak imza verme diye telkinde bulunuyor...

DELEGEYE BASKI KURULUYOR

Baskı kurulan delegasyonda ise çok doğal olarak yerel seçimde beklentisi yüksek olanlara nabza göre şerbet verilmesi de esas alınıyor yine tatsız bir tesadüf olarak bunlar yaşanıyor...

Rakibinizi antidemokratik ülkeyi yönetiyor, partisinde demokrasi yok diye eleştirirken sanırım bu yaptıkları biraz olsun akıllarına geliyordur...”…

CHP’DE ZORLU SÜREÇ

Toker’in paylaşımı böyle…

Toker, milletvekillerin kurultay delegelerini aradıkları ve imza vermemeleri yönünde baskı kurduklarını söylüyor…

Anlaşılan, CHP’de süreç zorlu geçecek…

CHP’de olağanüstü kurultayın yapılması da, yapılamaması da sıkıntı yaratacak…

Bingöl, Küçükkaya’yı göndermede bulundu

ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, CHP’lidir…

CHP’nin bazı kademelerinde görev yaptı…

Bingöl de sosyal medya hesabından CHP’nin kurultay sürecine dahil oldu.

Bingöl şu paylaşımda bulundu; “Dün kendisi için imza topladığımızda "Seçimlere 1 sene var, imza toplasanız örgüt zarar görür, partiye ihanettir " diye propaganda yapanlar; bugün seçimlere 6 ay kala olağanüstü kurultay için imza verenlerin başını çekiyor. BİLİN İSTEDİM!”…

Bingöl, bu paylaşımı ile CHP eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya’yı kastediyor…

Muharrem İnce’yi destekleyip, kurultay delegelerine imza attıran Küçükkaya…

İZMİT, önemli bir proje

İzmit Belediyesi, Cumhuriyet Çocuk Parkı’nda güzel bir projeyi hayata geçirdi…

Projenin adı; İzmit İstihdam Merkezi…

Kısa adı; İZTİM…

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İZTİM yetkililerine yetki belgesini verdi…

İzmit Belediyesi bu merkezde, özel sektöre personel alımlarında aracılık yapacak.

Tıpkı kariyer.net gibi faaliyet gösterecek olan İZTİM ile ilgili 0262 332 40 30 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir…

İş arayanlar cv’lerini cv@izmitistihdam.com adresine de iletebilecekler…

Bu proje başarılı olursa, birçok kişiye iş imkanı da sağlanabilir…

Otobüs şoförünün özgürlük vurgusu!

İzmit’te özel halk otobüsünde yaşlı bir adamın, otobüsü binen Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu genç kızın kıyafetine tepki göstermesi üzerine aracı karakola çeken şoför Özgür Sert, Türkiye’nin kahramanı oldu… Aslında böyle bir olayın hiç yaşanmaması gerekiyordu… Ama son zamanlarda yaşlı adamın zihniyetinde olanların sayısı artmaya başlayınca, aklımıza özgürlük gelmeye başladı… Şoför ile yapılan röportajda, şoför şunları söylüyor; "Burası Türkiye Cumhuriyeti, özgür bir ülke. Bir bayan otobüse şortla da biner, mini etekle de biner, askılıyla da biner kimse karışamaz.” Şoför haklı… Ama yeni tedbirler alınmazsa, yaşlı adamın görüşünde olanların sayısı artarsa, bunlar toplum tarafından dışlanmazsa, Türkiye için ‘özgür bir ülke’ söylemi tarihte kalır…

Doğan’a teşekkür

İzmit Belediyesi, Mecidiye Köyü’nün yollarını parka ile döşedi. Köy sakinleri de çalışma için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile emeği geçenlere teşekkür ederek, “Köyümüzde ara sokaklar, samanlık, ahır önleri bile parke ile kaplandı. Ayağımız artık çamur değmeyecek. Bizlere bu güzel hizmetleri sunanlardan Allah razı olsun” dediler. Zaman zaman köylere gidiyorum, köy yollarının asfalt olmasını çok önemsiyorum.