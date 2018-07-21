Bir Kırkpınar daha geride kaldı

Baştan belirteyim…

Edine Belediyesi ilk kez bu yılki Kırkpınar organizasyonunda sınıfı geçti.

Sarayiçi’ndeki düzenleme tarihi güreşlere rahat bir nefes aldırdı.

Kırkpınar ağalığı için Seyfettin Selim’in karşısına kimse çıkamadı.

Kırkpınar’a bu yıl “Recep Kara-Ali Gürbüz” güreşi damgası vuruldu.

Evet…

Acısı, tatlısı, üzüleni, üzüleni, sevineni ile bir Kırkpınar’ı daha geride bıraktık.

Her yıl şikayet edilen Edirne Belediyesi bu yıl Edirne’ye gelen misafirlerinden tam not alırken özellikle basın mensupları için gösterdikleri alakadan dolayı sınıfı “Pekiyi” notu ile geçti.

Tüm iletişim ilişkilerini mükemmel şekilde gelişmesini sağlayan ve basın mensupları ile tek tek ilgilenerek onların sorunlarına çözüm getiren Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Bilgin Kaya, basın mensuplarının kalbinde taht kurdu

DÜZENLEME İYİYDİ

Edirne Belediyesi’nin Sarayiçi’nde yaptığı düzenleme bazıları tarafından eleştirilse de çoğunlukla beğenildi.

İnsanlar Sarayiçi’ne rahat gidip gelme imkanı bulundu.

Bazı stantların kaldırılması olumlu not aldı.

Özellikle “Köfte” kokusundan geçemeyenler rahat nefes aldılar!

657.Kırkpınar güreşleri ağalık yarışması belki de rakipsiz ile AĞA yarışması oldu. Kırkpınar’da 9 yıl ağalık yapan 2 altın kemerli ağa Seyfettin Selim, 10.ağalığı 761 bin liraya alırken karşısına kimsenin aday çıkmaması dikkati çekti.

Geçen yılın ağa adayının, adaylığının iptal edilmesi sonrası “Ortalığı karıştıracak” iddiaları da fosçıktı.

KIRKPINAR DEĞİL “KARA”PINAR!

Kırkpınar’da bu yıl şüphesiz damgasını vuran olay “Recep Kara-Ali Gürbüz” güreşinin kararıydı.

Güreşin neticesine uzun süre karar veremeyen Kule, Recep Kara’nın itirazlarına hedef oldu ve seyirciden de tepki aldı.

Fepkiler arttıkça, federasyon yetkilileri de huzursuz oldu.

Yaklaşık 1 saat sonra açıklanan karar Ali Gürbüz’ün galip ilan şeklinde gelince Recep Kara taraftarları iyice galeyana geldi.

Recep Kara önce Kule’ye resmi itirazını yaptı daha sonra basın tribününe gelerek gözyaşlarını tutamadığı kısa basın açıklamasında “Bu karardan sonra Kırkpınar’da Recep Kara olmayacak!” dedi ve Kırkpınar’a veda ettiğini söyleyip gitti

OLAN BİZİMKİLERE OLDU

Olayın bir başka boyutu Güreş Federasyonu Başkanı’nın Kule Hakemlerini görevden almasıydı.

Bu kararla, Recep Kara’nın haksızlığa kurban gittiği imajı yaratıldı, ortam daha da gerildi.

Olan bizim Mehmet ve Sezgin kardeşlerim ile diğer hakemlerimize oldu!

Şimdi Türkiye’nin tüm yağlı güreş meraklıları yörelerinde hatta köy kahvelerinde “Recep mi,Ali mi kazandı?” tartışmasını ve aralarındaki iddialarını sürdürüyor.

İşte böyle bir Kırkpınar’ı geride bırakırken, Kırkpınar’da Antalya 8, İstanbul 2, Çanakkale,Balıkesir, Sakarya ve Tokat da 1’er birincilik alırken, Kocaeli Küçük Orta Büyük Boyda Barış Bayev ile ikincilik, Ayak Boyda, Furkan Güler,Küçük Orta Küçük Boyda Seçkin Duman ve Küçük Orta Küçük Boyda Osman Hazar ile 3.lük elde etti.

EN BÜYÜK BAŞARI TANJUDAN

Şüphesiz Kocaeli’nin en büyük başarısı Başaltından Başa yükselen Tanju Gemici’den geldi. Başaltında ilk dörde girme başarısını gösteren Gemici bu derecesi ileKırkpınar tarihine adını “Çiçeği burnunda Kocaeli Başpehlivanı”olarak yazdırdı.

Değerli kardeşimiz, Şener Sar’ın da iki sporcusu üçüncü oldu.

O’nu ve tüm güreşçilerini gözlerinden öpüyorum.

Başaltında Karamürsellilerin “bu yıl artık olur” dedikleri ve umutla bekledikleri Başaltının gediklisi Mustafa Yenisancak 2.turda rakibine yenilince tüm umutları yıktı ve Başpehlivanlığa ulaşamadı.