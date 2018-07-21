Kıbrıs Barış Harekatı 44 yaşında

‘Can çıkar, huy çıkmaz’ diye bir atasözümüz var. Rumlar, Kıbrıs’ı oldubittiye getirerek oradaki Türkleri temizleme niyeti ve gayreti içindelerdi. Başpiskopos Makarios adeta bu işin organizatörü olarak bir an önce hedefe vararak Kıbrıs’ı, Yunanistan’a bağlamak (Enosis) istiyordu.

O dönemde Yunanistan’ı albaylar cuntası idare ediyordu. Yunanistan’da bu niyet ve organizasyona çanak tutuyor. Böylesine bir ortamda Kıbrıs’taki Türklerin özgür ve rahat yaşamaları mümkün değildi. Türklere müthiş baskı vardı. Hakaret ediliyor, darp ediliyor, hatta suikastlar yanında alenen kitlesel ölümleri gerçekleştiriyorlardı. Dayanılmaz bir durum söz konusuydu.

Ellerindeki kıt imkânlarla bir grup mücahitler adı ile örgütlenen Türkler direnmeye ve mücadele etmeye çalışıyorlardı. Bu mücahitleri örgütleyen kişi; Allah rahmet etsin Rauf Denktaş beydi. Genç olmasına rağmen bilinçli, akıllı ve yüreği vatan sevgisi ile dolu bir gençti.

Bildiğiniz gibi daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. İyi bir diplomat ve mücadele adamı olan Denktaş’ın maalesef kıymetini bilemedik.

İstanbul’daki bir konferansta Cumhurbaşkanı olarak oturum başkanlığı yapmıştı. Ben de orada konuşmacıydım. Biraz sohbetimiz oldu. Deneyimli ve ciddi devlet bir adamıydı. Ruhu şad olsun.

ECEVİT-ERBAKAN KOALİSYONU

Söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır. İkisi de nur içinde yatsınlar. Ecevit ve Erbakan zıt siyasi karakter olmalarına rağmen ellerini taşın altına sokarak müşterek karar alarak Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974 yılında çıkarma yaptılar.

Kıbrıs’ta üç garantör ülkeden birisi İngiltere idi. Başbakan Ecevit bütün siyasi girişimleri yaparak, sorunu çözmeye çalışıyordu. Ama söz dinlemez, mantıktan uzak bir ortamın devamı olunca Kıbrıs Türkleri bir katliam ile baş başa idiler. Bu karanlık ortamda kesin irade gerekiyordu. Nitekim bütün engelleri yıkan kesin kararla Kıbrıs çıkarması yapıldı.

İstihbarat örgütleri Türklerin bu çıkarmayı ellerindeki imkânları ile yapamayacağına dair raporlar vermiştiler.

Amerika temsilcisi olası bir çıkartma hareketini önlemek için Josef Sisko’yu göndermişti. Ecevit ile sabah saatlerinde görüşmede bulunduğu sırada Türk ordusu çoktan adaya çıkartmayı gerçekleştirmişti.

Önemli stratejik noktalar elde edilmişti. Yani cin şişeden çıkmıştı artık. Türkiye’de ve Kıbrıs’ta moral ve güven sağlanmıştı.

İngiltere’nin önderliğinde Türkiye ve Yunanistan temsilcileri sorunu çözmek için bir araya geldiler. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı rahmetli Prof. Dr. Turan Güneş başkanlığındaki heyet temsil ediyordu. Bu toplantıda her zamanki şımarık ve uzlaşmaz tutum devam ettirilmeye çalışıyorlardı.

Turan Güneş’in “Ayşe tatile çıksın” parolası ile ikinci bir harekat yapılarak Kıbrıs’ın yüzde 35’lik kısmı alındı.

Bu barış hareketi ile Yunanistan’daki başta bulunan albaylar cuntası gittiler. Yani Yunanistan’a barış ve demokrasinin kapısı da aralandı.

Bu zor ve imkânsız denilen barış harekatı sonucunda 497 şehit verdik. Ayrıca bin kişinin üzerinde gazi ordusu oluştu.

KIBRIS’IN BUGÜNÜ

Kıbrıs’ta 15 Kasım 1983’te Rauf Denktaş bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu dünyaya duyurdu. Üzgünüz, bu güne kadar burasını tanıyan tek bir dünya devleti çıkmadı. Ne yazık ki her zamanki çifte standart burada da geçerli oldu. Kıbrıs’ın su ihtiyacını denizin altından döşenen borularla hallettik. Oradaki giderleri karşılamak için büyük maddi yatırımları da yapmaya devam ediyoruz.

Türkiye için Kıbrıs stratejik bir öneme sahiptir. Onun için her fedakârlığı yapıyoruz ve yapmaya devam etmeliyiz. Bugün Kuzey Kıbrıs’ta 110 bin civarında genç üniversitelerde okuyor. Önemli gelişmeler var. Ama daha olması ve yapılması gereken çok şey de var.

Burada yoğun antipropagandaların da olduğunu bilerek bir çalışma yapılması gerektiğini unutmamalıyız.

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan planı dayatıldı. Rum tarafı referandum da ‘hayır’ dediler. Türk tarafı ‘evet’ dedi. Ama neticede Rum kesimi Avrupa Birliği’ne alınarak ödüllendirildi. Ellerini birçok alanda güçlendirdiler. Kıbrıs’ta çifte standart ne ilktir, ne de son olacaktır. Buna göre politikaları geliştirip uygulamalıyız.

Kıbrıs’tan asla vazgeçilemez ve taviz de verilemez.