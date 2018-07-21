“Pera” renk katacak

Herkesin yaptığından farklı iş planlarına her daim sıcak bakmışımdır. Alışılagelmişin dışında bir iş yapabilmek hem yetenek hem de cesaret istediği için bunu başarabilen insanları takdir etmek gerekir. İşte böyle bir düşünce ve girişiminin neticesinde geçtiğimiz günlerde Kartepe’de bir mekan hizmete girdi. Köseköy Mahallesi’nde, yaklaşık 5 dönümlük bir orman arazisi öyle bir mekan haline geldi ki, insan şaşkınlığını gizleyemiyor. Yıllardır o bölgede olan ormanlık alan sadece küçük dokunuşlarla özel günlerin vazgeçilmez mekanı haline gelmeyi başarmış durumda. Eskilerin “hacının ormanı” ismiyle bildiği bu alan, şimdilerde “Pera” adıyla hem kır düğünü hem de fotoğraf çekim merkezi olarak hizmet veriyor. Projeyi hayata geçiren isim ise Hasan Meral. Girişimci ruhuyla tanınan ve aynı zamanda Pirelli Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Meral, uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyordu. Tüm ayrıntılarla birebir ilgilenen Hasan Hoca, kısa sürede ormanlık alana yepyeni bir yüz kazandırmayı başarmış durumda. Kartepe’de bu anlamda ilk olan mekanda, yüzlerce yıllık ağaçların altında, nostaljik ve otantik görüntüler ile fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Tüm detaylar en ince detaylarına kadar düşünülmüş. İşin en güzel tarafı da ormandaki mevcut hiçbir ağaca dokunulmamış, doğaya zarar verilmemiş olması. Yani ağaçların dizilimine göre şekil verilmiş. Böyle güzel bir işletmeyi ilçeye kazandıran ve bölgeye renk katan herkesi tebrik ediyorum. Özellikle de “ne iş yapsam” diye düşünen gençlere bu girişimin örnek olmasını diliyorum.

Kayalıklar için acil çağrı!

Kandıra Kayalıklar’da başıboşluk bu yıl da devam ediyor. Ne güvenlik önlemi, ne temizlik, ne de doğayı koruyabilme adına hiçbir adım atılmaması gelen ziyaretçilerin tepkisini çekiyor. Doğal havuz diye bilinen ve hemen yanı başında kayalıklardan insanların suya atladığı alanda, bira şişeleri, etrafa gelişigüzel atılan çöpler görüntü kirliliği ve tehlike yaratıyor. Karadeniz’in enfes panoramik manzarasına sahip bu alana sahip çıkılması gerekiyor. Cebeci başta olmak üzere birçok yerde düzenlemeler yapılmış. Bazı bölgeler bu anlamda Ege ve Akdeniz kıyılarını aratmıyor. Ancak Kandıra’nın Karadeniz’e kıyısı olan her bölgesinde koruma ve düzenleme işlerini geliştirirsek, gelen ziyaretçi sayısında artış olacağı gibi insanların güvenliğini de sağlamış oluruz.

Unutulmuş değerler üzerine…

Kartepe’de geçtiğimiz hafta sonu yapılan Unutulmuş Değerler Festivali 15 Temmuz gününe denk geldiği için tartışmaları da beraberinde getirdi. Başkan Üzülmez döneminde hayata geçirilen bu etkinlik bilmediğimiz ve unuttuğumuz değerlerimizin gün yüzüne çıkmasına katkı sağlıyor. Geçmişle olan bağlarımızı diri ve sıkı tutabilmek adına yapılan bu etkinliğin faydalı olduğunu düşünenlerdenim. Ancak bu yıl yapılan etkinliğin zamanlaması hiç ama hiç olmadı. Bilindiği gibi bu etkinlikler 14-15 Temmuz günlerine denk geldi. Zaten 15 Temmuz’a dair programların resmi başlama günü 13 Temmuz. Yani iki gün önceden. Bu detay nasıl atlanır bilemiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim okuyarak karşıladığı bu günde, Kartepe’de şarkılar, türküler, konserler eşliğinde bir program tertiplenmesi haklı olarak tepki çekti. Başkan Üzülmez’in bile bile böyle bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Ancak her defasında dile getirdiğimiz kendisini yönlendirecek, yanlışı görerek müdahale edecek bir “ekip”i olmadığı için hata üstüne hata yapmaya devam ediyor. Seçime sayılı günler kala hizmet sağanağına tutulması gereken ilçede, hala bu tür basit hatalarla, tabiri caizse, Üzülmez “gol yemeye” devam ediyor.