CHP İzmit toplantısının basına kapalı olması doğru bir karar mı?

24 Haziran seçimlerinde CHP, Türkiye genelinde yüzde 22 civarında bir oy aldı…

CHP, İzmit’te ise yüzde 26 oy aldı…

Yani Türkiye ortalamasının 4 puan üstünde…

Ama 1 Kasım 2015’teki seçimler baz alındığında, yüzde 26’lık oran, 1 Kasım seçimlerinin 5 puan altında…

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TOPLANTI BASINA KAPANDI

CHP İzmit İlçe Örgütü önceki akşam KYÖD Sosyal Tesisleri’nde İlçe Tanışma Kurulu Toplantısı yaptı…

Toplantının amacı 24 Haziran seçimlerinin sorgulanması ve önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili yol haritası çizilmesi…

Toplantının Divan Başkanlığına Mehmet Nazım Gençtürk seçildi…

Mehmet Bey, SHP eski İl Başkanı Keramettin Gençtürk’ün oğludur…

Mehmet Bey, İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın konuşmasından sonra toplantının basına kapalı olduğunu söyleyip, basın mensuplarının dışarı çıkmalarını istedi…

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BABA-OĞUL KARŞI KARŞIYA

Toplantının basına kapalı olmasına kimileri destek verirken, kimileri de bunu eleştirdi…

Hatta tepki bile gösterdi…

Toplantının basına kapalı olacağının söylenmesi üzerine Divan Başkanı Mehmet Nazım Gençtürk’ün babası SHP eski İl Başkanı Keramettin Gençtürk, oğlunun bu söylemine tepki gösterdi…

Toplantının basına kapalı olması, elbette Mehmet Bey’in taktiri değildir…

İlçe Başkanı Hakan Çakar, kendisine kararı bildirmiş, Mehmet Bey de uygulamıştır…

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Toplantının basına kapalı olmasına kızan Keramettin Bey, “Cep telefonlarının bu kadar yaygın olduğu dönemde toplantının basına kapalı olması yanlış. Herkesin bildiğini herkesten saklayamayız. Her fırsatta özgür basın diyorsunuz, ama toplantıyı basına kapatıyorsunuz” dedi…

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ERENKAYA, GENÇTÜRK’E KATILMADI

CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya ise Keramettin Gençtürk’ün aksine bir görüş belirtti…

Erenkaya dedi ki; “ Keramettin Bey’e katılmıyorum. 2019’a nasıl hazırlanmamız gerektiğini eksikleri anlatmak durumundayız. Özeleştiri ve eleştirilerimiz olacak. Basın mensuplarının burada olmasını doğru bulmuyorum. Ben bilgilerimi arkadaşlarıma anlatmak durumundayım. Basına mutlaka kapalı olması lazım.”

Tartışmaların ardından toplantı basına kapandı…

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YATAK ODASI GİBİDİR…

CHP İzmit İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’nın basına kapalı olması, tartışmaları da beraberinde getirdi…

İl Danışma Kurulu Toplantıları, yatak odası gibidir…

Orada her şey konuşulur, herkes fikrini söyler…

Ortak bir nokta bulunur…

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ERENKAYA’YA KATILIYORUM

Toplantının basına açık olmasını, genelde basını görüp şov yapmayı seven insanlar isterler…

Bu yüzden Erenkaya’nın basına kapalı olma fikrine katılıyorum…

CHP’liler toplantının basına açık mı, kapalı mı olacağını tartışacağına, önümüzdeki yerel seçimleri konuşsalar, CHP’nin nasıl düzlüğe çıkması gerektiğini konuşsalar, birbirleriyle didişmeseler, CHP’nin daha çok hayrına olur…

Tercih KANADA

Yurt dışı üniversite eğitiminde en çok tercih edilen ülkelerin başında Kanada geliyor. Üniversite sınavlarının ardından gideceği okul ve okumak istediği alan ile ilgili araştırma yapan öğrenciler, alternatif olarak yurt dışındaki okulları da düşünüyor. Eğitim kalitesinin yanı sıra US News & World Report ve Wharton Business School tarafından hazırlanan 2018 raporunda da yaşam kalitesi olarak birinci sırada yer alan Kanada, üniversiteleriyle öğrencilerin dikkatini çekiyor. Mezun olduktan sonra sunduğu fırsatlar ile de Kanada, bugün dünyada yurt dışı eğitiminde öğrencilerin gözdesi halinde. Dünyanın en iyi eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan Kanada’da öne çıkan okullar arasında Carleton University, Brock University, Waterloo University yer alıyor. Benim de tanıdığım bazı aileler Kanada’ya göç etti… Kanada, şu anda gözle ülkelerden biri…

Her 100 mezundan 61’İ İŞ BULUYOR

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, 2017 yılında Avrupa ülkelerinde mezuniyet sonrası iş bulma oranları üzerine yapılan araştırmayı inceledi. Türkiye’de lise ve üniversite dâhil olmak üzere 20 ila 34 yaş arası eğitim hayatını tamamlayan her 100 kişiden 61’inin iş bulduğu belirlendi. Listenin başına ise yüzde 94,8 oran ile İzlanda’nın yerleştiği görüldü. İzlanda’yı yüzde 94,5 ile Malta, yüzde 90,9 Almaya, yüzde 90,4 ile Hollanda, yüzde 89,9 Çek Cumhuriyeti, yüzde 89,4 ile de Avusturya takip etti. Buna karşın, mezun olduktan sonra iş bulma oranının yüzde 50,0 ile en düşük Makedonya’da olduğu saptandı. Makedonya’yı yüzde 52,0 ile Yunanistan, yüzde 55,2 ile de İtalya izledi

Alikahyalı memnun

Alikahyalı vatandaşlar mezarlıkta bir yol çalışması yapılmasını istedi. Vatandaşlardan gelen talebi dikkate alan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Körüktepe Mezarlığının içine bağlantı yolları için çalışma başlattı. Bölge sakinleri de çalışma için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

“Ben bu Kanunu duymadım!”

Yeni borç yapılandırması, 31 Temmuz’da sona eriyor… Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, mükelleflere uyarıda bulundu… Yaman, kanunu anlatmak ve uygulamak üzere tüm personelin hazır olduğunu söyledi… Yaman, “ Kapsama girip de ‘ben bu Kanunu duymadım’ diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” diyor

… Vergi Dairesi, dört bir koldan bu yasayı anlatıyor… Duymayan varsa, bu da mükellefin sorunu…

Şakacı baba oldu

24 Haziran seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olan Alperen Şakacı, şu sıralar çok mutlu. Zira eşi Nur Şakacı, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Şakacı çifti ilk bebeklerine Elif Sare ismini verdi.