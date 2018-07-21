Genel af, adalet ve rezalet

MHP, seçim öncesi “genel af”ı pazarladı, 24 Haziran’da da tahsilatını peşin yaptı.

Cezaevlerindeki sandık sonuçlarına bakın, bunu net olarak görürsünüz.

Genel af, çıkarılmalı mı?

Bu tartışma hiç bitmez!

Özellikle seçimlerden önce bu konu hep sıcak tutulur.

Siyasi partiler bunun muhabbetini pek sever.

Söylentisi bile “prim” yapar.

Bu defa da öyle oldu.

Af çıkarılmadı, ama MHP’nin “af” istemesi MHP’ye “oy” olarak geri döndü.

Af konusuna nasıl bakıyorum?

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Daha önce yazdım, bir kez daha belirteyim.

Af, mağdur olanların alabileceği bir karardır.

Devlet, isterse kendisini mağdur edenleri affedebilir.

Ama devlet, bireyleri mağdur edenleri affedemez.

Etmemeli…

Bir cinayet olayında…

Bir ölümlü trafik kazası olayında…

Bir ırza geçme olayında…

Mağdur olan kim?

Birey veya bireyler…

Devlet, bireyin acısını yok sayarak o suçu işleyenleri affedebilir mi?

Böyle bir hakkı olabilir mi?

Diyelim ki, affetti…

Mağdurların öfkesini dindirmesi mümkün mü?

O noktadan sonra, herkes kendi hesabını kendisi görmeye yönelirse, bu işin sonu nereye varır?

“Devlet, kendisine karşı işlenen suçları isterse affedebilir” dedim.

Bunda da toplumun onayı şart!

Bir halk oylaması yapılır, toplum “evet” derse, devlet, devlete karşı işlenen suçları affedebilir.

İşin özü “adaletli” olmaktır

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Genel af, şu, bu…

Eğer sen sorunu kökünden çözmek istiyorsan…

Önce ülkenin “suç iklimini” iyileştireceksin.

Eğitimini ve ekonomini düzelteceksin.

Suç işleme oranını azaltacaksın.

Sonra da mutlaka ama mutlaka “adaletli” olacaksın.

Evrensel hukuk düzenini kuracaksın.

“Güçlülerin haklı değil, haklıların güçlü olduğu” sisteme geçeceksin.

Bunları yapmazsan, af çıkarırsın, aradan bir iki yıl geçer yine af konuşulmaya başlar.

Toplum, huzur bulamaz.

Devletin iki yakası bir araya gelmez.

Rezaletler bitmez.

Adalet yoksa rezalet vardır

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“Adalet” ve “rezalet” kavramları birbirine zıttır.

Adaletin olduğu yerde, rezalet olmaz.

“Adalet” varsa, kesinlikle “rezalet” yoktur!

O derece…

“Adalet varsa, rezalet yoktur”, aslında bir “Türk Atasözü”.

Öyle yazıyor kitaplar…

Ama ben bu sözü, “evrensel” kabul ediyorum.

Her ülke için geçerli bir söz!

Madem konumuz “adalet”, adalet konusunda söylenmiş diğer sözlere de bir göz atalım.

*”Bir saatlik adalet, bin saatlik ibadetten daha hayırlıdır.” (Hz.Muhammed)

*”Bir ülke yalnız adaletle ebedi olur, adaletsizlikle yıkılır.” (Alman Atasözü)

*”Harcı adalet olmayan bir toplumun binası çürüktür. Küçük bir sarsıntı ile yıkılır.” (Laedri)

*”Bütün dinler, adalette birleşir.” (Con Way)

*”Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.” (Konfüçyüs)

*”Gökyüzü kafana düşse de sen yine adaletten şaşma!” (W.Watson)

*”Bir ulusun ordusu bozuk olabilir, savaşa girmedikçe bu ortaya çıkmaz. Eğitimi bozuk olabilir, acısı ancak aradan bir nesil geçince ortaya çıkar. Ekonomisi bozuk olabilir, o ulus yıllarca sefalet çeker. Ama bir ülkede halk adalete inanmamaya başlarsa, o ülke batmaya mahkûm olur.” (Fahrettin Karaoğlan-Hukukçu)

*”Ulusların karşı koyamayacağı tek kuvvet adalettir.” (İsmail Hakkı Danişment)

*”Adalet kâinatın ruhudur.” (Ömer Hayyam)

*”Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.” (Anonim)

*”Adaletsiz bir ülke mezbahadan farksızdır.” (Çek Atasözü)

*”Kanunların değeri, hâkimlerin değeriyle ölçülür.” (Fransız Atasözü)

Geldik yazının sonuna

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “genel af” konusunda peşin tahsilat yaptı, anlaşılan, bu işin peşini bırakmayacak.

Türkiye’nin bu yarasını ikide bir kaşıyacak.

Kaşımaya başladı bile.

Af da, af!

Tamam, içeridekileri çıkaralım da, ya sonrası?

Sorun bitiyor mu?

Fotoğrafın büyüğüne bakmamız şart!

Gerisi hikâye!

Af çıkarırsın, aradan 2-3 yıl geçer, yine “af çıkaracak” noktaya gelirsin.