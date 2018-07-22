Hikmetin yokluğunun kerametin bolluğunun çıkmazı

İlahiyat lisans öğrenciliği yıllarında tasavvuf dersi hocamız Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ın bir sözünü hiç unutmam.

Demişti ki:

“Arkadaşlar, şeriatta düşerseniz, ayağa kalkar, üstünüzü silkeler yolunuza devam edersiniz. Ancak tasavvufta düşerseniz ölürsünüz!”

Çok önemli bir hakikate dikkat çekmişti.

Öyle ki, şeriatta düşmek, yani mesela namazı kılarken elinizi yanlış tutmanız veya abdest alırken bir hata yapmanız sizi “dinden çıkarmaz”. Çünkü dinin temeli olan iman esaslarına herhangi bir zarar getirmez. Doğrusunu öğrenip yanlışınızı düzelterek yolunuza devam edebilirsiniz.

Bu esnada da “yoldan çıkmış” olmazsınız.

Ancak tasavvufta düşmenin bedeli insan için bu kadar kolay değil. O alanda yapılacak herhangi bir hata, sizin iman ve dolayısıyla anlam dünyanızı altüst eder.

Dolayısıyla “yoldan çıkarsınız.”

O nedenledir ki tasavvuf sahasına girmek önemli bir sorumluluk gerektirir.

O sorumluluğun birinci aşaması ise bilgidir.

Önce sağlam bir dini bilginizin olması gerekir.

Öyle kulaktan dolma, birilerinin size aktardıklarına dayalı üstün körü bir bilgiden bahsetmiyorum.

Dinin bütün sahalarını içeren temel bir formasyondan bahsediyorum.

Bu da yetmez...

Bugün “dünyevi” bilgi diye ayrılmış sahayı da bilmeniz gerekir.

En azından asgari düzeyde bilgi sahibi olmalısınız.

Olmalısınız ki hem kendinizi hem de kainatı tanıyabilesiniz.

Dinin hikmetlerini kavrayabilesiniz.

“Kendini bilenin Rabbini bileceğinin” ne manaya geldiğini anlayabilesiniz.

Ancak böyle bir zemin kurulduğu takdirde neyin “keramet” neyin “rezalet” olduğunu fark edebilir ve tasavvufta düşerek ölmekten kurtulabilirsiniz.

Ve tasavvuf manevi gelişiminiz için sağlıklı bir zemin oluşturabilir.

Kısaca aklınızı geliştirip doğru kullanmayı öğrenmelisiniz ki kalbinizin gittiği yönün doğru mu eğri mi olduğunu anlayasınız.

O nedenledir ki hikmet tasavvufun en önemli değerlerinden biridir.

Halbuki bugün etrafımıza baktığımızda, tasavvuf adına konuşan bazı tarikatların ve cemaatlerin ilk hedefinin aklı devreden çıkarmak olduğunu üzülerek görüyoruz.

Çünkü onlara göre akıl imanın baş düşmanı.

Zira her şeyi akılla anlamak mümkün değil.

O nedenle “akılla anlaşılamayacak” ancak “tecrübeyle edinilecek” bilgilerin adeta pazarlamasının yapıldığını müşahede ediyoruz.

Hal böyle olunca bir şeyin hikmetini anlamaya çalışmak bir tehdit olarak algılanıyor ve hikmet yerine keramet zeminine dayanan bir din anlayışı makbul kabul ediliyor.

Biz buna anlamadan inanmanın kutsanması da diyebiliriz…

Dinin hakikatini kainatı anlayarak değil de mucizelerde aramak da…

Bu sebeple “soru sormak” bile bu gibi bazı yapıların içerisinde bir “isyan” muamelesi görebiliyor.

Sormadan, anlamadan, anlamaya bile çalışmadan yaşanacak bir dini hayatın insanı diri tutması beklenebilir mi?

İşte bugün tarikat ve cemaatler denince tek olmasa da temel meselemiz birçoğu için bu…

Hikmetin yok sayıldığı kerametin yok sattığı bir ortamın acı faturasını ödüyoruz…