Ne İsa’ya, ne de Musa’ya!..  

Köroğlu ne demiş?

“Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu !”

E r Meydanı dedikleri KIRKPINAR’a ;

“SERBESTÇİLER” geldi,

ERLİK, BOZULDU !

Türkiye’nin şu anda en ücra köyünde köy kahvesinde en çok konuşulan,

“Recep mi, Ali mi “ kazandı? tartışması…

Yağlı güreş camiasında fırtınalar dinmek bilmiyor.

Recep Kara-Ali Gürbüz arasında geçen güreşte kesin karar, Kırkpınar’da bu güreşi yöneten meydan hakemi, sonrasında KULE hakemleri ve Merkez Hakem Komitesi üyelerinin verdiği karar olmalıydı.

Ancak;

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ne yaptı?

“ Güreşi yöneten hakem ikilisini ve kuledeki Merkez Hakem Komitesini görevden aldım! “

diyerek, Kırkpınar’da çıkan yangını söndürme yerine KÖRÜKLEDİ!

Karadeniz-Akdeniz bölge savaşı çıkan Kırkpınar’da Musa Aydın’ın bu kararı duyulunca taraflı tarafsız

herkes “Acaba, bir haksızlık mı var ?” demeye başladı.

İSA dururken (karar verilmişken) MUSA, neden hakemleri ve Merkez Hakem Komitesini AZLETTİ?

Demek oluyor ki; Kulenin ve MHK’ nın verdiği karar yanlış!

Yani, Ali Gürbüz değil, Recep Kara kazanmış, demek ki başkan onları görevden almış!

Haydi ayıkla pirincin taşını!

Bu işin başı bunu yaparsa, on binlerce fanatik, bölgeci yağlı güreş meraklısı ne yapmaz?

Bu işin sonu iyi görünmüyor. Yağlı güreşte zecri tedbirler alınmaz, yağlı güreşin özüne dönülmezse,

Yağlı güreşte “puanlama” zırvası kaldırılmaz mutlak yeniş getirilmezse, yağlı güreşte er kişi er kişinin arkasına dolanınca güreşi kazandı ilan edildiği sürece bu çayırlarda ER’lik değil daha çooook ŞER’likler olacak ve sonunda silahlar konuşacak kanlar akacak (!)

Ne İsa, ne Musa bu işe böyle baktıkça bu ata sporumuz dediğimiz yağlı güreş bitecek!

Yağlı güreşte SPOR anlamı yok kalmamış.Yağlı güreşte varsa yoksa PARA…PARA..PARA…

Paranın baş tacı olduğu yerde üstelik “Peygamber” sporu diye dillerden düşürmediğimiz Yağlı Güreşte …

En küçük boydakinden başlayıp en tepesine kadar “Para Pazarlığı” yapıldığını sağır sultan bile duymuştur.

Senede 200 yağlı güreş organizasyonu yapılan ülkede, buna çanak tutan Belediyeleri de (bedava güreş yapanlar) değirmenin suyunun nereden geldiği sorulmadığı sürece yağlı güreşteki haksızlıklar, bölgecilik ve hakem atamalarındaki “adam” kayırmacılığı bitmeyecek, çayırlarda daha nice hadislere şahit olacağız.

Yağlı güreşi, serbest ve Greko- Romen güreşinden, güreşçi ile pehlivanı birbirinden ayırmak zamanı gelmiş ve geçmekte. Kumluca da mı, Kurtdere de mi, Elmalı da mı, Kırkpınar da mı hangi hatırı sayılır güreş organizasyonunda pehlivanlar, Başpehlivanlar dahil hakem kulesi önünde itiraz edip saatlerce verilen kararları protesto etmiyor, hakem kulesine çıkıp isyanını dile getirmiyor?

Bu acı bir gerçek; Türkiye Güreş Federasyonu ne yazık ki asli görevi olan MİNDER güreşi ile“Peygamber” sporumuz diye sahiplendiğimiz YAĞLI GÜREŞ CAMİASINI bir arada yürütemiyor!

Sapla saman birbirine karışıyor. Bırakın siz, milli sporumuz minder güreşine bakın… Bırakın yağlı güreş pehlivanları, güreşlerini, işlerini düzenlemelerini ayrı Federasyon mu olur, maddi ağırlıklarını karşılayan yöresel ağalar mı olur, Belediyeler mi olur onlar yapsın!

Siz Federasyon olmasanız da, yağlı güreş yapanlar bu işleri yine yaparlar…

Eskiler de Federasyon mu vardı? Pehlivanlar düzenlenen güreşlerde güreş sonu kasketlerini ters çevirir seyirciden MANO toplar, hakkına razı olurdu.

657.Kırkpınar yağlı güreşlerine RECEP KARA değil, aslında Türkiye Güreş Federasyonu ‘KARA’ düşürmüştür. Çünkü, kule hakemlerini kendisi görevlendirmiş, eğitmiş ve onlara güvenmiştir.

Kule hakemleri oy çokluğu ile bir karar vermişse ona saygı duyacak ve onu kabullenecektir. Ancak, mademki kule hakemlerini GÖREVDEN ALDIM diyorsan o zaman onların aldığı kararda bir yamukluk var ki sen onları görevlerinden aldın, o halde onların aldığı kararı da YOK sayacak gerçeği çıkıp açıklayacaksın! Ali değil, Recep Kara galip, diyecektin.

Hakemleri İtalyan Gladyatörleri gibi Kırkpınar’da seyircinin önüne atmayacaktın…

Bu KARA lekeyi, yaşadığın sürece ömrün boyu unutamayacak,

Yattığında hep uykuların kaçacak, rüyalarında azlettiğin “hakemleri” göreceksin!

Verdiğin talihsiz kararınla Kırkpınar tarihine geçerken,

“ Ne İsa’ya, ne de MUSA’ya yaranamayacaksın!