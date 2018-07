Varşova’daki parklar ve bitkiler

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle Polonya’non başkenti Varşova’da gezdiğim yerlerde ve parklarda gördüklerimi ve bitkilerle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Varşova’da her yerde çok büyük park alanları bulunmaktadır. Hangi caddeye giderseniz karşınıza içinde ulu ağaçlar ve değişik bitkiler bulunan parklar çıkar. Bu parklar, beş veya on dakikada gezip dolaşılacak parklar değildir. Eğer inceden inceye gezip dolaşayım veya göreyim derseniz, saatlarinizi ve gününüzü alır. İnsanlar buraya her gün gelip dinleniyorlar ve gezip dolaşıyorlar; piknik yapıyorlar, canlı müzik dinliyorlar. Ayrıca çim alanları içinde gezip dolaşmak, dinlenmek, piknik yapmak yasak olmadığından dolayı insanlar istedikleri gibi hareket edebilmektedirler. Fakat bunları yaparken hiçbir şeye zarar vermiyorlar. Yüzlerce insan gelip çimlerin içinde kahvaltısını yapıyor, yemeğini yiyiyor; akşam olup da insanlar parktan ayrıldığı zaman geride çöp veya pislik bırakmıyorlar. Sabahleyin geri geldiklerinde parkı ve yemyeşil çimenleri aynı şekilde, tertemiz buluyorlar.

Ben gezdiğim büyün parkların içinde tek bir adet çekirdek kabuğuna veya yerde herhangi bir çöpe rastlamadım. Karşılıklı sevgiyle insanlar, parklardan ve bitkilerden memnun; parklar ve bitkiler de insanlardan memnun. Varşova’nın bütün parklarında en fazla ıhlamur ağacına yer verilmiş. Nereye adım atsanız büyük boylu, ulu ıhlamur ağaçları üzerindeki salkım salkım, mis kokulu çiçekleriyle karşınıza çıkıyor. Ayrıca parklarda ıhlamur ağacından başka at kestanesi, meşe ağacı, kayın, gürgen ve huş ağacının yanı sıra daha birçok bitki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar da büyük ulu ağaçlardır. Ihlamur ağacına parklarda olduğu kadar Varşova’nın çoğu cadde ve sokaklarında da bolca rastlanmaktadır. Dikkatimi çeken bir diğeri de meşhur sumak bitkisi ve mürver ağacıdır. Bu iki bitkiyi Varşova’nın her yerinde bolca görebilirsiniz. Yaban mersini, ahu dudu, frenk üzümü, alp bektaşi üzümü gibi bitkilerin meyveleri de bolca bulunmakta ve ucuza satılmaktadır.

Polonya’da defneye ve rezeneye çok değer verilmektedir. Bilhassa bu iki bitkiyi çoğu alanlarda kullanıyorlar. Bizde bu iki bitki, adım attığımız her yerde kendiliğinden bolca yetişmekte; ama biz bunun farkında değiliz ve kıymetini bilmiyoruz. Defnenin kilosu marketlerde 389 PLN’ye, Türk Lirası ile yaklaşık 500 TRY’e denk gelmektedir. Biz, Türkiye’de en değerli gıda olan bir kovan bal satsak, 500 TRY kazanamayız. Polonyalılar, rezeneyi de her alanda kullanmaktadırlar. Kök kısmını, yaprak, sap ve tohum kısmını değişik alanlarda kullanarak değerlendirmektedirler. Bilhassa yapraklarını ve tohumlarını salatalık turşusunun içine koyarak değişik lezzet vermişlerdir. Varşova’da ceviz ağacına da bolca rastlanmaktadır. Parklarda ve ev bahçelerinin çoğunda ceviz ağacı bulunmaktadır.

Aşağıda parklardan çekmiş olduğum birkaç fotoğrafı sizlerle de paylaşmak isterim.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere... Saygılarımla,