Lavanta kokulu köy, KUYUCAK

Bir çiçek, bir köyün kaderini değiştirebilir mi?

Değiştirir…

Hem de nasıl!

Gidin, görün!

Lavanta, Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’nin Kuyucak Köyü’nü yeni baştan yaratmış.

“Lavanta kokulu köy” haline getirmiş.

Tüm Türkiye’ye tanıtmış.

Lavanta turizmini başlatmış.

Mevsiminde, yani 25 Haziran-15 Ağustos arasında, köy cıvıl cıvıl!

Gelen giden…

Lavantadan yapılmış ürünleri satın alan…

“Lavanta Cafe”de oturup kahvesini-çayını yudumlayan, karnını doyuran…

Pansiyona dönüştürülen evlerde geceleyen…

Tam bir şölen yeri!

Sosyal medyada ve internette çok popüler!

Her yıl köye on binlerce yerli ve yabancı turist geliyor.

(Geçen yılki ziyaretçi sayısı, 85 bin)

Köy halkının keyfi yerinde!

Köy halkı yaşantısından çok memnun!

Geç kalmış bir tanışma

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Yarım asırdır İzmit’te oturuyorsam da, köküm Isparta.

Gidip gelmemiz eksik olmuyor.

Düğünü, cenazesi…

Hiçbir şey olmasa, Antalya’ya giderken dönerken uğruyorum.

Ama bugüne kadar “lavanta kokulu köyle” tanışmak kısmet olmamıştı.

Daha doğrusu, seyahatlerimiz hiç “lavanta mevsimine” rastlamamıştı.

Bu defa…

Temmuzun ilk haftasında…

Yaşlı ve hasta teyzemi ziyaret için Isparta’ya gitme planı yaptığımızda…

“Tamam” dedik, “tam zamanı, birkaç saatliğine de olsa lavanta kokulu köye uğrayalım…”

Sabah saat 8’de İzmit’ten çıktık, öğleyi biraz geçe Kuyucak Köyü’ndeydik.

Nasıl gidilir?

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Antalya yönüne gidiyorsanız…

Antalya’ya ister Burdur, ister Isparta üzerinden gitmeyi düşünün…

Mutlaka Keçiborlu İlçesi’nden geçeceksiniz.

İlçe merkezine girin, girişteki akaryakıt istasyonuna sorun, çalışanlar sizi yönlendirecektir.

Kuyucak; Keçiborlu’ya 28, Isparta’ya 47 kilometre uzaklıkta.

Uçakla gidecekseniz, Süleyman Demirel Havaalanı’na uzaklığı ise 22 kilometre.

Yolu düzgün, daha yeni asfalt yapılmış.

Ayrıca yön levhaları son derece belirgin!

Levhalara dikkat etmenize de gerek yok, tüm otomobiller Kuyucak’a gittiğinden siz de takılın peşlerine…

Bizim zamanımız yoktu, ama Kuyucak Köyü’ne varmışken Burdur’da bulunan Salda Gölü’ne uğramayı da ihmal etmeyin!

Kuyucak Köyü’nün kaderini değiştiren adam

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Adı, Zeki Konur…

Isparta’da gül işi yapıyor.

Fransa ile de ticari ilişkisi var.

1975 yılında, bir Fransa seyahatinde, yolu Provence bölgesine düşer.

Burası dünyada “lavanta” denilince ilk akla gelen yerdir.

Gördükleri karşısında deliye döner.

Gelirken, getirebildiği kadar lavanta fidesi getirir.

Lavanta, susuz kurak yeri sevmektedir.

Araştırır, bölgede susuz kurak neresi var?

Kuyucak Köyü…

150 haneli bir köy…

Evlere yettiği kadar fide dağıtır, nasıl dikeceklerini, nasıl bakacaklarını anlatır.

İlk yıllar evlerin önündeki bahçelerin süsü ve kokusudur lavanta.

90’lı yıllarda ticari hale gelir.

Evlerin bahçesinden çıkar, tarlalara dikilir.

Bugün lavanta tarlalarının toplam büyüklüğü 3 bin 473 hektara ulaşmış.

Geçen yıl 500 ton yaş lavanta çiçeği toplanmış.

Türkiye’nin toplam lavanta üretiminin yüzde 93’ünü bu köy karşılıyor.

Lavanta mevsimi, ne zaman?

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Lavantalar, haziran başında çiçeklenmeye başlıyor, haziran sonunda tamamen morarıyor.

25 Haziran-25 Temmuz arası, lavantalar için tam “görsel şölen” dönemi.

Sonra hasat başlıyor, hasat 15 Ağustos’a kadar sürüyor.

Toplanan lavanta çiçekleri, Isparta OSB’de bulunan bir firmaya satılıyor ve burada işleniyor.

Bugünler, lavanta kokulu köye gitmek için en ideal günler.

Lavanta kullanılarak neler yapılıyor?

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Köyde her köşe başında küçük tezgâhlar var.

Gerisinde Ayşe bacı, Fatma nine…

Güler yüzle lavantalı ürünlerini satmaya çalışıyorlar.

*Lavanta balı

*Lavanta çayı

*Lavanta sabunu

*Lavanta yağı

*Lavanta kurusu

*Lavanta yastığı

*Lavanta sütü

*Lavanta dondurması.

Köyde gördüğünüz bütün tabelalarda mutlaka bir “lavanta” sözcüğü var.

*“Lavanta Cafe”…

*“Lavanta Villa”…

*”Lavanta Pansiyon”…

Kuyucak gibi, “her köye bir hikâye” lazım

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Kuyucak’ta gördüklerim beni çok mutlu etti.

Burası bir “proje köy”!

Tabii yapılacak daha çok şey var.

Kadın girişimciler, bir araya gelip kooperatif kurmuşlar.

“Lavanta Kokulu Köy Kuyucak Kadın Girişimciler Kooperatifi”…

Kooperatif, lavanta çiçeği yetiştirilmesine öncülük ediyor, lavantadan değişik ürünler üretiyor.

Ülkemizde “proje köyler”in sayısı artırılabilir.

Her bölgede her kentte “proje köyler” yaratılabilir.

Her köyün teması başka başka olabilir.

Kuyucak’ın teması, lavantadır…

Bir köyün teması “peynir” olur…

Bir başkasının teması “dokuma”…

Köylerimizin keşfedilmedik pek çok ürünü var.

Tabii bu projelere genel ve yerel yönetimlerin destek çıkması şart.

Öyle lafla değil, uygulayarak, göstererek…

Gidin Avrupa ülkelerine, pek çok “proje köy” görürsünüz.

Bazıları, yetiştirdiklerini “ihraç edecek” noktaya gelmiştir.

Son söz:

Proje köylerimizin sayısını çoğaltmalıyız.

Çünkü proje köylerinin temelinde “üretim” yatar.

Üretim, sihirli bir sözcüktür.

Kalkınmadır…

Uygar yaşamaktır…

Refahtır…

Mutluluktur…

İyi pazarlar diliyorum!