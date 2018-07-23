Liberalizmin sonu

Bir zamanlar hükümetler kuran, hükümetler yıkan, başbakanların, bakanların bu kurumun başkanının veya yönetim kurulu üyelerinin ağzından çıkacak sözcüklere baktığı TÜSİAD (Türkiye Sanayi ve İşadamları Derneği) uzun bir süre sonra nihayet konuşmaya başladı.

Hem de ne konuşma.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Liberalizmin barış ve refah getireceği beklentisi boş çıktı. Çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ülkelerde halkın refah seviyesi yükselmiştir. Adaletin, hukukun, barışın olmadığı baskıcı toplumlarda ise açlık, işsizlik vardır” dedi.

Emperyalizmin geri kalmış veya gelişmekte olan toplumlara dayattığı liberalizmde özgürlük eşitlik, adalet, refah, mutluluk yoktur.

Nihayet sonunda bunu işverenlerimizin görmesi oldukça düşündürücüdür.

Türkiye son on beş yıldır liberalizmin kıskacı altında.

Geldiğimiz nokta ortada.

Bugün değerlendirme kuruluşları Türkiye’nin notunu düşürmektedirler.

Son olarak Fitch değerlendirme kuruluşu Türkiye’deki bürosunu kapatma kararı aldı.

Ayrıca bu kuruluş Türkiye’yi yatırım yapılamaz ülkeler sınıfına soktu.

Bizim devlet yetkililerimiz değerlendirme kuruluşlarına veryansın ediyorlarsa da gerçekler ortada.

Bu kuruluşlar bu gerçekleri görüyorlar.

**

Şu rakamlar kimin doğru söylediğini gösterir kanısındayım.

Toplam dış borç 2002 de 149 milyar dolar, 2017 de 411.5 milyar dolar…

İcralardaki dosya sayısı 2002 de 10 milyon adet, 216 da 24 milyon adet…

Kredi kartı borçlu sayısı 2002 de 277.133 kişi, 2017 de 2 milyon 700 bin kişi…

1 kilogram ekmek fiyatı 2002 de l lira iken, 2017 de 5 lira…

Bir kilo et 2002 de 8 lira, 2017 de 40 lira…

Bir litre benzin 2002 de 1.66 krş iken, 2017 de 5.93 kuruş…

Bir kilo süt 2002 de 180 kuruş iken 2017 da 4 lira…

Fiyatlar böyle.

**

Bir de işsizlik oranlarına bakalım.

2002’de işsiz sayısı 2 milyon 269 bin kişi, 2017’ de 6.5 milyon

Vatandaşın bankalara borcu 2002’ de 6.5 milyar, 2017’ de 428 milyar lira…

**

Bu rakamlar Türkiye’nin iyi yönetilmediğini gösteriyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yöneticileri her ne kadar pembe tablolar çiziyorlarsa da rakamlar yalan söylemiyor.

İşte TÜSİAD böyle bir gemide yolculuk yapmak istemiyor.

Çünkü şunu görüyorlar.

Bu gemi batıyor.

Belki bu gemiyi sağ salim karaya çıkarırız diye düşündüler ama olmadı.

Bugüne kadar bunun için sustular.

Baktılar ki pabuç pahalı sonunda konuşmaya başladılar.

İşte liberalizmin gerçekleri.

Bir zamanlar bu düzen nasıl da allandırılıp, pullandırılıp halka şırıngalandı.

Şimdi de tüm dünya ekonomistleri bugünkü bu yoksulluğun, fakirliğin, işsizliğin nedeninin liberalizm olduğunu söylemektedirler.