Askeri okul mağdurları çözüm bekliyor

24 Haziran’ı geride bıraktık. Yeni sistem hayırlı uğurlu olsun. Artık Türkiye, eskiden olduğu gibi mahkum bir yönetim anlayışı ile idare edilmeyecek. Önü açık. Tartışmalardan ve bir takım zorunluluklardan uzak bir anlayışla bu ülkenin daha ileriyi kendine hedef seçmesini bekliyor ve istiyoruz…

Yapılan bu seçimin ardından bir belirsizlik daha ortadan kalktı. Olağanüstü Hal artık olmayacak. 15 Temmuz’un ardından FETÖ ile mücadele kapsamında başlatılan OHAL döneminde birçok KHK çıkarıldı. Bunların büyük bir çoğunluğu haklı sebepleri içeriyordu. Ancak vicdanen, ahlaken ve dinen kabul etmemiz gerekiyor ki, bilerek ya da bilmeyerek, bu OHAL tantanasına çıkarılan KHK’larla çok insanın suçsuz, günahsız yere canı yandı.

İşlerinden olanlar çok fazla. Fakat akıbeti belirsizliklerle dolu olanlar çok daha fazla…

Askeri Okullar, belki de mağduriyetlerin en fazla yaşandığı yer…

Sadece Askeri Okulda okuduğu için…

Sadece bir üniforma ile vatanına, milletine hizmet etmek istediği için…

Dahası sadece şehit olmayı arzuladığı için Askeri Okul eğitimine başlayan insanların, FETÖ muhabbetlerine yaşadıkları inanın çok olumsuzluklarla dolu…

“Pire için yorgan yakma”yı bir yere kadar anlayabiliriz. Lakin “gavura kızıp oruç bozmak” inanın dini açıdan sıkıntı yaratır vicdanlarda. Ortada bir FETÖ gerçeği var iken elbette Askeri Okullar ile ilgili önlemler alınmalıydı. Ancak burada okulun kapatılmasının ardından sadece uyduruk bir üniversite diploması ile insanların hayatına ‘şerh’ düşmek benim nazarımda yalnızca “gavura kızıp oruç bozmak” deyimi ile açıklanabilir…

Burada yapılması gereken uygulama bellidir. Askeri Okul’un kapatılmasının ardından diploma süsü ile hayattan emekli edilen (mecazi anlamda söylüyorum, olur ya anlamazlığa düşenler olabilir…) insanların mağduriyetleri giderilmelidir.

Elbette devlet kendini garantiye alacak. Ancak bunun da çözümü bellidir…

Bu ülkenin istihbaratı çok güçlü. Kimin ne olduğu ortada. Bizim istihbaratımız sadece bir kimlik numarasından adamın yedi göbek sülalesini araştırabilir. Kim hangi okuldan mezun olmuş, öğretmenleri kimmiş, hangi sokakta yaşamış, kiminle telefonda görüşmüş, ne yemiş, ne içmiş, adamın don rengine her şeyine vakıf olabilir.

Bunu yapabildiği, içteki ve dıştaki düşmanlarını iyi tespit edebildiği için Türkiye çok güçlü bir ülke olmuştur.

Yani Devletimiz çok büyük…

FETÖ’cüleri, sıradan vatandaş içinden ayırabilecek kadar tecrübeye sahip büyük bir ülke Türkiye.

O yüzden Askeri Okullar başta olmak üzere, suçsuz, günahsız yere mağdur edilen, elindeki imkanlar alınan, işinden ya da geleceğinden edilerek bir anlamda hayatına ‘şerh’ düşülen insanların hakları yasal olarak iade edilmelidir. Hazır OHAL kaldırılmışken hak, hukuk ve adalet yerine gelmelidir…

Şayet biraz olsun vicdan varsa…

Biraz olsun din varsa…

Böyle olmalıdır…

Yoksa milletin vicdanı çok ağır bir yara alır…