Lozan’dan bugüne…

Yarın, 24 Temmuz. LOZAN Antlaşması’nın 95. Yıldönümü.

Türkiye’nin kuruluş ve özgürlük belgesi olan bu antlaşma üzerinde hala yalanlar söyleniyor ve küçümseniyor!

Kimi; bilgisizlik ve cehaletle, kimi; “Demokratik, Laik Cumhuriyet’e ve Atatürk’e olan ezeli düşmanlığı ile” bu antlaşmayı aşağılamaya, hatta “İhanet Belgesi” olarak göstermeye çalışıyor!

Lozan Antlaşması’nın tam metnini, “Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları” içinde 7 ciltlik bir yayınla açıklayan ve bize büyük bir titizlikle Lozan Antlaşması’nı anlatan, rahmetli hocam Seha.L. Meray’ı saygı ile anıyorum.

Günümüzde ise, değerli tarihçi İlber Ortaylı hoca, ile Cumhuriyet Tarihi Uzmanı değerli kardeşim Sinan Meydan, yaptıkları açıklamalar ve yazılarıyla, Lozan üzerine dillendirilen yalanları bir bir çürütmüşlerdir.

Elbette, “önyargılar ve yalanlarla” küçük yaşta beyinsel tecavüze uğrayanlar bu gerçekleri göremezler!

Lozan Konferansı’nın ilk etap toplantısına Türk Heyeti içinde yer alan ve fakat ikinci dönem toplantılarına katılmayan, daha sonra Paris’e gidip bir “Anı Kitabı” yazan ve bu kitabın ancak 1960 yılı sonrasında yayınlanmasını isteyen Dr. Rıza Nur, Lozan konusundaki yalanların ilk kaynağıdır!

Lozan Antlaşması, o günün koşullarında, Batı Emperyalizmine karşı kazanılmış bir ön adımdır.

Batılı sömürgeci ülkelerin temsilcileri ve özellikle de “Büyük Britanya” temsilcisi Lord Curzon, kurulacak genç Cumhuriyet’in kısa sürede yeniden kendilerine el avuç açacağını düşünmekte ve İnönü’ye; “Bir gün, ekonomik yatırımlar için yeniden bize geleceksiniz. İşte o zaman bugün verdiklerimizi bir bir geri alacağız” diye serzenişte bulunmuştur!

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Cumhuriyet’in ilk 15 yılı, hayatın her alanında büyük adımlar atılmış ve fakat, daha sonra yaşanan siyasal olaylar, özellikle 1950 sonrası ABD ile yapılan “İkili Antlaşmalar” ile Türkiye yeniden Batı emperyalizminin kucağına itilmiştir!

Lozan Antlaşması ile “12 Adaların kaybedildiği” insafsızca bir yalandır!

12 Ada, 1911 Trablusgarp Savaşı sonunda 18 Ekim 1912’de İtalya ile imzalanan Uşi Antlaşması ile geçici olarak İtalya’ya bırakılmış ancak bir daha geri alınamamıştır. Tıpkı, II. Abdülhamit döneminde, Çarlık Rusya’sına karşı Osmanlı’ya destek olması için Büyük Britanya’ya “kiralık” olarak verilen bir daha geri alınamayan KIBRIS gibi!

Lozan Antlaşması ile “Maden ve Petrol çıkarma engeli” ve 2023’te antlaşmasının sona ereceği yalanı gibi.

622 yıl bir sülalenin kulu olarak yaşayan, eğitim ve üretimden uzak tutulmuş, yoksul bırakılmış, etnik ve dinsel olarak ayrıma tabi tutulmuş bir toplumu bir yüzyıl içinde “Demokrasi Kültürü” ile yoğurmak kolay değildir!

Şu açık bir gerçektir ki; Osmanlı’yı yıkan Mustafa Kemal ve Cumhuriyet değildir! Osmanlı’yı yıkan bilim ve teknolojiden uzak kalmak, yaşanan çağa uygun bir ekonomik düzen kurulamaması ve Osmanlı hanedanının borç batağına batması ve Batı Emperyalizmi’nin “Duyun-u Umumiye” yönetiminin egemenliğinde darmadağın edilmesidir!

Elbette tarihi geçmişimizi inkar edemeyiz. Ancak, her birey ve her toplum, kendisini yaşadığı dönemin koşullarına göre düzenlemelidir.

Bugün de bu sorumluluk içindeyiz.

Geçmişin yalanlarıyla toplumu parçalamak yerine, toplumu “EŞİT YURTTAŞLIK, DEMOKRASİ ve HUKUK DEVLETİ” değerleri üzerinde birleştirmek, bütünleştirmek gerek.

Şimdi, çok çalışmak, üretmek, borçlarımızdan arınmak, bilim ce teknoloji alanında gelişmek ve İNSANCA yaşamak, temel hedefimiz olmalıdır.

Cumhuriyet’in “kuruluş tapusu” olan Lozan Antlaşması’nın 95. Yıldönümünde bu onurlu antlaşmanın yapıcılarına saygıyla.