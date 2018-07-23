AKP iktidarı ZAMLI hayata bizi alıştırdı, ZAMDAN KAÇIŞ YOK!

24 Haziran seçimleri bitti…

Şimdi yeni bir dönem başladı…

24 Haziran seçimleri sonrasında zamlar peş peşe gelmeye başladı…

Önce alkole yüzde 15 civarında zam yapıldı…

Sonra baktık ki ilimizde simide zam geldi…

Bir de baktık ki ulaşıma zam geldi…

Yakın zaman da ekmeğe zam gelecek…

Durdurulan benzin ve mazot fiyatları aniden tavan yapacak…

Tüm bu zam furyası içinde EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, önceki gün zamlarla ilgili bir açıklama yaptı…

Erkan, önemli veriler paylaştı…

Erkan, gıda maddelerine yapılan zamlar, enflasyon ve işten çıkarılan işçiler hakkında açıklama yaptı…

Erkan’ın açıklamasını birlikte okuyalım;

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ADETA ZAM YAĞMURU BAŞLADI

“Seçim bitti.

Artık biraz nefes alırız, soğan ve patates fiyatları ile oynayan “dış güçler” de seçim sonuçlarından gerekli dersi almıştır diye beklerken tam tersi oldu!

Adeta zam yağmuru başladı.

Sebze, meyve fiyatları el yakıyor.

Bir kilo kiraza 10 lira verenler adeta bayram ediyor.

Öyle ya, daha bir ay önce kilosu 17 liradan satılıyordu.

EKMEĞE ZAM KAPIDA

Türkiye'nin en pahalı ekmeğini kullanma şanına sahip olan biz Kocaeliler için ise sevindirici haber gecikmedi.

Fırıncılar Odası ekmeğe zammın kapıda olduğunu açıkladı.

Sabahları ya da öğün aralarında çayın yanında garibanın derdine derman olan simit ise 1,5 lira oldu bile.

Ekmeğe, simide zam gelir de, ulaşım zammı geri kalır mı?

Şehir içi toplu taşıma ücreti tamda 2,50'den, 2,75'e çıkarılırken, tramvay ücreti de 1,5 liradan 1,75'e çıkarıldı.

Ama haksızlık etmeyelim indirimli kart kullanan yurttaşları düşünmüşler, indirimli kart ücretine şimdilik zam yapmamışlar

ERDOĞAN’IN DEDİĞİ OLMADI

Seçim meydanlarından ne diyordu Erdoğan, “24 Haziran'da enflasyon düşecek!”

Ama öyle olmadı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2018 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon Haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu.

Erdoğan’ın dediği olmadı.

Üstelik yıllık bazda gerçekleşen bu rakam son 14 yılın en yüksek oranı!

Ama olmadı ki, hani 24 Haziran'dan sonra enflasyon düşecekti.

Cari açık azalacak, ülke şahlanacaktı.

Neydi enflasyon; piyasadaki malların ve hizmetlerin fiyatının artmasıydı.

Paramız değer kaybeder, alım gücümüz düşer.

Elimizdeki para ile satın alacaklarımız git gide azalır. Cepler boşalır, geçim zorlaşır…

FİYAT ARTIŞLARI

Yaşamımızın ne kadar zorlaştığını anlayabilmek için, son 1 yılda, şu birkaç üründeki fiyat artışlarına bakmak yeterlidir.

Gıda fiyatı yüzde 18.89, ev eşyası yüzde 18.91, ulaşım yüzde 24.26, ekmek yüzde 11.74 arttı.

Tarım ürünlerinin fiyatı, sadece 1 ayda yüzde 60, 70, 80 artıyorsa bu sadece geçinmenin ne kadar zor olduğunu anlatmaz.

Aynı zamanda tarımın ne kadar dışa bağımlı olduğunu da gösterir.

ZAMLAR DEVAM EDECEK

Ucuz gıda çözümünü her şeyi ithal etmekte bulan, çok “milli” hükümetin ülkemizi getirdiği yer burası. Seçimlerin bitmesinin hemen ardından gelen zamlar devam edecek ve hepimizi vuracak.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın sonucu olarak, benzin, mazot, doğalgaz ve elektrik ile devam edecek olan zamlar en temel tüketim ürünleriyle devam edecek… “

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ZAMLARDAN KAÇIŞ YOK

EMEP İl Başkanı Arzu Erkan’ın açıklaması böyle…

Erkan, zam furyasından bahsetti…

Yakın zamanda benzin, mazot, doğalgaz ve elektriğe de zam geleceğini söyledi…

Arzu Hanım’a katılıyorum…

Hükümet, benzin ve mazot fiyatlarını seçim nedeniyle sabitledi…

Yakın zamanda bu sabitlemeden vazgeçip, zammı bindirecektir…

O zaman başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere, birçok kaleme zam gelecektir…

Yerel seçimlere üç kalaya kadar da zamlar devam eder…

Seçimlere yakın zamlar durur, yerel seçimler sonrasında zam bindirmeleri devam eder…

Yani anlayacağınız, 16 yıllık AKP iktidarı, ZAMLI hayata bizi alıştırdı, maalesef ZAMDAN kaçış yok…

Dünyanın en kirli şehirleri

Numbeo kirlilik endeksini açıkladı. Dünyanın en kirli 150 şehrine Türkiye'den 3 il girdi.

İşte o iller...

1-Kabil, Afganistan

2-Ghaziabad, Hindistan

3-Kalkandere, Makedonya

4-Faridabad, Hindistan

5-Katmandu, Nepal

6-Kahire, Mısır

7-Kanpur, Hindistan

8-Ho Chi Minh City, Vietnam

9-Karaçi, Pakistan

10-Dhaka, Bangladeş

11-Ulaanbaatar, Moğolistan

12-Hanoi, Vietnam

13-Noida, Hindistan

14-Delhi, Hindistan

15-Varanasi, Hindistan

16-Pekin, Çin

17-Gurgaon, Hindistan

18-Yangon, Myanmar

19-Allahabad, Hindistan

20-Manila, Filipinle

73-Ankara Türkiye

106-İstanbul- Türkiye

126-İzmir-Türkiye