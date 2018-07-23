Kemal Bey, CHP’liler artık aynı “mağlubiyet mazeretini” dinlemekten bıktı

Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar CHP’de 9 seçime katıldı.

Bunlardan birincisi, genel başkan olmadan önce, diğer 8’i ise genel başkan seçildikten sonra…

Şimdi bu seçimlere ve her seçim mağlubiyetinden sonraKılıçdaroğlu’nun söylediklerine bir göz atalım!

BİRİNCİ SEÇİM: 29 Mart 2009… Henüz genel başkan değil, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Kaybedince, “Bu bizim başarısızlığımız değil” dedi.

İKİNCİ SEÇİM: Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs 2010’da genel başkan seçildi.12 Eylül 2010’da referandum yapıldı. Seçimi kaybedince “Başarılı sayılırız” dedi.

ÜÇÜNCÜ SEÇİM: 12 Haziran 2011… Milletvekili genel seçimi yapıldı. Kaybetti, “Kurultaya gerek yok” dedi.

DÖRDÜNCÜ SEÇİM: 30 Mart 2014… Yerel seçim… Kaybedince, “İstifa yok, sadece beklediğimiz oyu alamadık” dedi.

BEŞİNCİ SEÇİM: 10 Ağustos 2014… Cumhurbaşkanlığı seçimi… Kaybedince, “Seçimin galibi Erdoğan değildir. Tatilciler sandığa gitseydi, seçimi alamazdı” dedi.

ALTINCI SEÇİM: 7 Haziran 2015… Milletvekili genel seçimi… Kaybedince, “Demokrasi kazandı” dedi.

YEDİNCİ SEÇİM: 1 Kasım 2015… Milletvekili genel seçimi… Kaybedince, “Biz demokrasiyi bu ülkeye getirmiş partiyiz” dedi.

SEKİZİNCİ SEÇİM: 16 Nisan 2017… Referandum… Kaybedince, “Biz kaybetmedik. Toplumun en az yüzde 50’si buna hayır diyor” dedi.

VE DOKUZUNCU SEÇİM: 24 Haziran 2018… Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi… Kaybedince, “Bu seçimin tek kaybedeni vardır, o da AKP’dir” dedi.

Hep mağlubiyet, hep aynı sözler

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Kemal Kılıçdaroğlu, tam 10 yıldır CHP’de seçimlere giriyor.

2009… 2018…

2010 yılından buyana da, 9 yıldır partinin genel başkanı.

9 seçime girmiş, 9’unu da kaybetmiş.

Yukarıda yazdım, her mağlubiyetten sonra söyledikleri ve tutumu aynı.

Sorumluluğu üzerine almıyor.

Normal karşılıyor.

Koltuktan kalkmaya niyeti yok.

Kemal Bey’in bu tutumu, demokrasinin özüyle çelişiyor.

Böyle bir tutum, doğrusunu isterseniz Kemal Bey’e de yakışmıyor.

Demokrasilerde, kaybeden gider.

Demokrasilerin başarısızlığa tahammülü yoktur.

Bir seçim, iki seçim…

Haydi bilemediniz üç seçim!

Ama 9 seçim kaybeden birinin “haklı mazereti” olabilir mi?

Kemal Kılıçdaroğlu, artık koltuktan kalkmalı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yapılması muhtemel olağanüstü kurultayda tekrar aday olmamalı.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendini “zorla gönderilen genel başkan” durumuna düşürmemeli.

“Her şey tadında” diyeceğim, ama bu işin tadı kaçtı.

Bu kavga, partiye her geçen gün puan kaybettiriyor.

Yeni Milli Eğitim Bakanı ve öğretmenlere kıyak

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Geçenlerde bir öğretmen arkadaşa rastladım.

“Hadi yine iyisiniz… Yeni Bakan Ziya Selçuk’u öve öve bitiremiyorlar. Öğretmenler için de iyi düşünceleri varmış. Özellikle özlük haklarında…” diye takıldım.

Arkadaşım, görmüş geçirmiş, pek çok olay yaşamış…

“Sana bir olay anlatayım, geçenlerde Ege Cansen yazdı” dedi ve başladı anlatmaya.

Fıkra gibi bir olay:

“Ege Cansen’in arkadaşı, askerliğini yedek subay öğretmen olarak yapmış. Tayini ücra bir köye çıkmış. Muhtar onu karşılamış. Okul denilen bina iki kapalı mekândan ibaretmiş. Biri dershane, diğeri öğretmenevi denen bir oda… Köye geç saatte vardığı için hemen yatıp uyumuş. Sabah kalkınca dışarı çıkıp helayı aramaya başlamış. Bulamamış… Tam o sırada elinde ibrikle muhtarın geçtiğini görmüş. ‘Muhtar, hela nerede?” diye seslenmiş. Muhtar, şöyle cevap vermiş: ‘Biz çalıların arkasına gidiyoruz. Fakat sen hocasın, istediğin yere yapabilirsin!”

Anlamamış numarası yaparak arkadaşıma “Eee, ne demek istiyorsun?” diye sordum.

Cevabı, “Yeni bakanımızdan elbette bir kıyak bekliyoruz. Ama anlattım, kıyaktan kıyağa fark var. Muhtarın köy hocasına yaptığı kıyak gibi olmasın?” oldu.

3 görüş

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*”En kolay yol geçmişle övünmektir. Geleceğe yürümek zordur.”

*”Nicelik değil, nitelik önemli. Yüz budala bir araya gelse, yine de bir akıllı etmiyor.”

*”Cahil bir ülkeye gelen yabancı, ormanda yolunu kaybeden bir insan duygusuna kapılır.”