Şeyhülislam-Diyanet-FETÖ darbe girişimi

Geçen hafta bu köşede toplumun dini açıdan aydınlatılmadığı için kutsal dinimizi kullanan FETÖ denilen örgütün darbe girişiminde bulunduğunu, halen sorunun devam ettiğini, sorunun çözümü için Diyanet İşleri Başkanlığına önemli görevler düştüğünü belirtmiştim.

Osmanlı döneminde dini kullanarak devleti ele geçirenler olmuştur. Ama cumhuriyet döneminde ilk defa dini kullanan bir yapının darbe girişimi ile devleti ele geçirme çabası ile karşılaştık. Sen içerde kutsal dinimizi siyasi amaçlar için kullanırsan dışarıdakiler de bunun zeminini bulur ve bunu kullanarak devleti ele geçirmeye çalışır. Bu nedenledir ki sorun yargısal yöntemlerin yanında sosyolojiktir ve daha derindir.

Esasında, Türkiye cumhuriyetinin içinden doğduğu Osmanlı toplumu; çok farklı toplumları, dinleri, kişileri ve düşünceleri yüzyıllar boyunca bir arada yaşattığı için çok uzun yaşamıştır. İnsanlık, din ve demokrasi tarihi; özgür insan ile onun özgürlüğünü sınırlamaya çalışan sistemlerle mücadele tarihidir. İslam inancı da zulme karşı isyanı onaylarken, hiç düşünmez misin derken, inanç özgürlüğü derken özünde bilimi referans alarak özgür insanı amaç edinir.

Başlangıçta her inanca özgürlük tanıyan, din ve devlet ilişkilerini birbirleri ile karıştırmadığı için Osmanlı imparatorluğu büyümüştür. Bu büyüme ile Arap yarımadasının fethi, Osmanlı ulemasının Arap dünyası ile ilişkilerinin artması sonucu kuruluşta var olan dini özgürlük anlayışı değişmiştir. Artık devleti dinin karşısında gören fakat mecburen devlet hizmetini kabul eden Mekke-Medine ulemasının görüşleri öne çıkmaya, devlet ve din işleri iç içe girmeye başlamış ve bu durum devlette rahatsızlık oluşturmuştur.

Bu rahatsızlığın giderilmesi, eskiden olduğu gibi din ve devlet işlerinin ayrı tutulması, inanç özgürlüğünün eskisi gibi devamı için 2 MURAT(1451)’ ın isteği ile ŞEYHÜLİSLAMLIK kurumu oluşturulmuştur. Buna o tarih itibariyle Osmanlı laikliği demek mümkündür.

Avrupa’da ise durum daha farklıdır. Avrupa’da Katolik kilisesinin gücü Vatikan’dan en küçük köye kadar gider. Ortaçağ Avrupa’sında din; engizisyon mahkemeleri vs ile halka zulmeden, özünde krallığı meşru gösteren siyasete tamamen bulaşmış bir araçtır. Bu yüzden Osmanlı’dan yıllar sonra Fransa’da kilise egemenliğine son veren bugünkü anlamında laiklik anlayışı devlet hayatına girmiştir.

En büyük Şeyhülislam olarak bilinen Mevlana Şemseddin El Fenari, Zembilli Ali Efendi gibi alimlerin yaptıkları din ve devlet ilişkilerinin ayırımını yapmaktır ( Bkz Türk demokrasi tarihi Prof Dr Kemal Karpat sayfa 26)

16 yüzyıla kadar işlevini bu şekilde, bugünkü laiklik anlamında sürdüren şeyhülislamlık müessesesi 16 yüzyılın sonunda devletin ekonomik ve sosyal yönden bozulmaya başlaması ile devlet emrine alınmıştır. Bu kurum bozulan düzenden şikayetçi olan halkı avutmak ve yatıştırmak için kullanılmaya başlanarak din bir siyası araç haline getirilmiştir. Dolayısıyla dinin bağımsızlığı, bilim ile ilişkisi de büyük ölçüde kesilmiştir. Ülkemizdeki darbe girişimi öncesi ve şu anki halimiz Osmanlı’nın 16. yüzyıldaki haline benziyor mu? Takdiri sizlere bırakıyorum.

Genç cumhuriyetimiz ile birlikte kurulan Diyanet İşleri Başkanlığının bağımlı değil, bağımsız davranması, siyasetçinin dinimizi kullanarak siyasi güç elde etme çabasına dur demesi gerekir. Dinin bilimle ve yurttaşlarımızla siyaset üstü biçimde buluşmasını temini etmesi, hurafelerle, suni cemaatlerle samimi dindar yurttaşlarımızın etkilenmesinin önlenmesi ve bu şekilde darbe girişimine neden olan bataklığın kurutulması gerekir. Yoksa toplum yeni sorunlarla karşı karşıya kalacaktır.

Çare cumhuriyetimizin kuruluş genlerini hatırlamak ve uygulamaktır.

Kaynak; Türk demokrasi tarihi Pr. Dr .Kamal H Karpat.2014