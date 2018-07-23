Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanlığı’nı bırakır mı?

Pazar akşam Afyon’da bomba patladı.

“İyi Parti çalıştayında eleştirilerin dozu artınca tartışma çıktı. Meral Akşener, olağanüstü kurultay çağırısı yaptı, kendisi genel başkanlığa aday olmayacak…”

Dün Ankara siyasetinin en sıcak gündemi de buydu.

*İyi Parti’de sular nasıl durulacak?

*Meral Akşener, aldığı karardan vazgeçer mi?

*Devlet Bahçeli acaba neden “Meral Hanım’ı ikna edip geri döndürün” çağırısı yaptı?

*Meral Hanım ikna edilemezse kim genel başkan olur?

*Parti dağılır mı? Dağılırsa, kim nereye gider?

Gün boyu bu soruların cevapları arandı.

Ben ne düşünüyorum?

*Eleştirilerde ne gibi ifadeler kullanıldı, bilmiyorum. Ancak siyasetin özünde “eleştiri” vardır. Meral Akşener keşke bu eleştirilere tahammül edebilseydi.

*Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı alırken ve genel başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklarken, bence gelinen noktada “partiyi sınavdan geçirmeyi” düşünmüş olabilir. Taban nasıl bir tepki verecek? Tavandakiler ne yapacak? Malum isimlerden genel başkanlığa bodoslama dalan olacak mı?

*Meral Hanım bütün bunları görecek ve sonunda “genel başkanlığa aday olmama” kararını gözden geçirecektir.

*Bana göre, Meral Hanım son ana kadar olup biteni gözler, ısrarlara dayanamaz ve kurultayda genel başkanlığa tekrar aday olur.

*Bu kurultay, Meral Hanım’ın yapmak isteyip de yapamadığı bazı değişiklikler için de “fırsat” niteliğindedir.

Devlet Bahçeli neden “Meral Hanım’ı ikna edin” dedi?

İlk bakışta, Devlet Bahçeli’nin söylediği bu sözün bir mantığı yokmuş gibi görünüyor.

Öyle ya…

Meral Akşener genel başkanlığı bırakırsa parti dağılır…

Epey bir milletvekili de MHP’ye geçer.

Devlet Bahçeli’nin bu dağılmaya sevinmesi lazım, ama sevinmiyor.

Neden acaba?

Nedeni basit!

Diyelim ki, Meral Akşener aldığı karardan dönmedi.

İyi Parti, gerçekten dağılır.

Çünkü kim ne derse desin, İyi Parti Meral Akşener’le özdeşleşmişti.

Parti dağılınca, 43 milletvekilinden MHP’ye geçen olur, ama çoğu MHP’yi değil AKP’yi tercih eder.

43 milletvekilinden 10’u MHP’ye gitse, 33’ü AKP’ye geçer.

Böylece AKP’nin MHP’ye ihtiyacı kalmaz.

Devlet Bahçeli bunu görüyor ve ısrarla “Meral Akşener’i ikna edin” diyor.

Yoksa kendisinin iktidar nezdinde hiç bir “hükmü” kalmayacak.

Ercan Topaca’nın selamı var

Vali Ercan Topaca…

Kentimizde 2010-2014 yılları arasında görev yapmıştı.

Hatay Valiliği’ne atandığında bazı çevreler bu atamayı “tenzil-i rütbe” olarak değerlendirmişti.

Ben ise bu atamayla ilgili “Hatay önemli ve stratejik bir yer. Ercan Bey Hatay’a özel görevle gidiyor. Fazla uzun sürmez, Ankara veya İstanbul Valiliğinden birine atanır” diye yazmıştım.

Hatay’da 2 yıl kaldı, Eylül 2016’da Ankara Valiliği’ne atandı.

Şimdiye kadar kendisini Hatay’da da Ankara’da da ziyaret edememiştim.

Fırsatım olmamıştı…

Hafta sonunda Ankara programım vardı, cuma akşam saat 17.00’de makamında buluştuk.

1.5 saate yakın sohbet ettik.

Ayrılırken kentimizdeki tüm çalışma arkadaşlarına ve tanıdıklarına selam söyledi.

İletiyorum…

Kadir Kurt’un ölümü birilerinin vicdanını sızlattı mı acaba?

Ölüm haberi geldiğinde Ankara’da bir akrabamızın evlenme düğünündeydim.

Kayınbiraderi Selçuk Uztürk arayıp, “Kadir enişteyi kaybettik” deyince içim cız etti.

O an, “Acaba Kadir Kurt’un ölümü birilerinin vicdanını sızlatmış mıdır?” diye düşündüm.

Nasıl düşünmeyeyim…

Daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, KEV tesislerinin işletme hakkının elinden alınmasını, en yakın takip eden ve yazan gazeteciydim.

Kadir Kurt haklıydı, ancak Büyükşehir Belediyesi yetkilileri “hak-hukuk” dinlemiyordu.

Sudan sebeplerle tesisi kapattılar, Kadir Kurt’u da kolundan tutup attılar.

Bu haksızlık, Kadir Kurt’a çok dokunmuştu.

Varını yoğunu, çoluk çocuğunun rızkını bu tesise yatırmıştı.

Kafayı taktı, için içini yedi, o illet hastalığa yakalandı.

Kimse ortaya çıkıp, “Kansere yakalanmasının o olayla ne ilgisi var?” diyemez.

Var.

Kadir Kurt artık aramızda değil.

Diğerleri aramızda…

Kalanlar, ellerini vicdanlarına koyup “Acaba Kadir Kurt’a haksızlık etmiş olabilir miyiz?” diye kendi kendilerine bir sorsunlar.

Psikomanyak bir hava

Psikomanyak, dnasında manyaklık yazan kişiler için kullanılır.

Psikolojikmen manyak olan kişilere de “psikomanyak” dendiği olur.

Ben bu sözcüğü bu yıl “aniden bastıran yağmurlar” için de kullanıyorum.

Gün başlıyor ortalık günlük güneşlik…

Arkasından gök gürültüsü şimşek ve sağanak yağmur!

Bir saat sonra, sanki hiçbir şey olmamış gibi yine güneş.

Böyle bir havaya “psikomanyak” denmez de ne denir?

Psikolojisi bozuk hava!

Türkiye’yi en iyi kim yönetir?

Seçim bitti, ama bazı çevreler hâlâ tartışmayı bitirmedi.

“Türkiye’yi acaba en iyi kim yönetir?” sorusu ortalıkta dolaşmaya devam ediyor.

Geçenlerde bir arkadaş sohbetinde baktım bu soru bana da soruldu, “Kim daha çok borç para bulabilirse, o daha iyi yönetir” diye cevap verdim.

Türkiye yıllardır “borç para” ile yönetildiğine göre…

Şu anda da en fazla “borç paraya” ihtiyacımız olduğuna göre…

Cevabım doğru değil mi?

AKP il başkanlığında son durum

Nisan sonunda Şemsettin Ceyhan milletvekili adayı olmak için AKP İl Başkanlığı’ndan istifa etmiş, yerine Av. Abdullah Eryarsoy vekâleten atanmıştı.

24 Haziran seçim süreci Abdullah Eryarsoy’un başkanlığında tamamlanmıştı.

Seçim bitti, Abdullah Eryarsoy il başkanlığı görevine asaleten mi atanacaktı, yoksa yerine başka bir isim mi getirilecekti?

Av. Halit Çokan ve Mahmut Civelek’in isimleri geçiyordu.

Son durum şu:

İl başkanlığına en yakın isim, Abdullah Eryarsoy!