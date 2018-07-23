Basın sektöründe 110 yıl öncesinin gerisindeyiz!

Bugün 24 Temmuz…

Basın Bayramı…

Bir başka adıyla “sansürün kaldırılması ”nın 110. yıl dönümü.

Özgür basının önemi bugünden tam 110 yıl önce anlaşılarak II. Meşrutiyet ile birlikte Türk basınından sansür kaldırıldı.

Yayın hayatına başlayan ilk Türkçe özel gazete ise 1860 yılında, Tercüman-ı Ahval gazetesi idi. Tercüman-ı Ahval gazetesi, Ziya Paşa'nın eleştirel bir yazısı nedeniyle, Mayıs 1861'de iki hafta gibi bir süreyle gözdağı verilmek için kapatıldı; bu, Türk basınında açıkça "sansür"ün ilk örneği oldu.

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Ontrava'nın haberine göre, resmi olarak ilk sansür ise 10 Mayıs 1876’da “Âli Kararname” ile yasaya koyuldu. Kararname ile ilk defa bütün gazetelere sansür uygulandı. Kararname ile ayrıca yurt dışından getirilen yayınlara yapılan denetim de arttırıldı. Sansür memurları da devletin görevlendirdiği yerlerde gazetelerin ‘yazmaması’ gereken noktaları çıkarttı. Sansürü protesto eden bazı gazetecilerce sansür kararnamesi yayımlanıp altına "Matbaamızın makinesi kırıldığından birkaç gün gazetemizin neşrine muktedir olamayacağımızı müşterilerimize ilan ederiz" diye not düşüldü.

32 yıl süren bu sansür uygulaması 24 Temmuz 1908 tarihinde son buldu. II. Meşrutiyet'in ilanıyla gazetelerin yayım öncesi denetimi kaldırıldı. 25 Temmuz sabahı gazeteler daha farklıydı, çünkü 32 yılın ardından gelen bir değişim yaşadı gazeteciler.

Tam anlamıyla hür olmayan gazeteler günümüzde de var olsa da o günlerde özgür yayım yapan gazetelere vatandaşların ilgisi büyük oldu ve satışlar neredeyse ikiye katlandı. Bu, özgür basına duyulan özlemin göstergesiydi. 24 Temmuz bir anlamda gerçek gazeteciliğin patlama yaptığı gündü. O günden itibaren sadece İstanbul'da 353 gazete ve dergi, yayın hayatına başladı.

Falih Rıfkı Atay sansürün kaldırıldığı gün, 24 Temmuzun basın bayramı olması fikrini ileri sürdü ve bu fikir kabul görülerek Cumhuriyet Dönemi'nde 24 Temmuz tarihi "Türk Basınından Sansürün Kaldırılması ve Basın Bayramı" olarak ilan edildi.

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Türkiye'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan önemli gündür. Basın Bayramında pek çok siyaset adamı, rektörler ve bazı belediye başkanları tarafından bildiri yayınlanmaktadır. Bildirilerde Basın Bayramının önemine değinilerek, özellikle Türk basınındaki sansür ile ilgili konular bu bildirilerde yer almaktadır.

Gazeteciler ve basın bayramını nedir?

Ülkemizde gazetecilerin ve basının ne gibi zorluklarla haberleri yaptıkları onları anlamamız için kutlanan bir gündür. Bir basın elemanı yeri geliyor bir savaşın ortasına da girebiliyor yeri geliyor soğuk bir kış gününde saatlerce çekim yapmak zorunda kalabiliyor. İşte bu gün onların günüdür, onlara saygı günüdür.

Gazeteciler ve basın bayramını neden kutlarız?

Bugünün kutlanmasındaki amaçlar şunlardır:

- Gazetecileri daha iyi anlayabilmek,

- Basın elemanlarının muhabirlerin bazen ne zorluklar altında haber yaptığı duyurmak,

- Gazeteci ve basın mensuplarına saygı duymak.

Gazeteciler ve Basın Bayramında neler yapılır?

Bugünde yani gazeteciler ve basın bayramında birçok etkinlik yapılır. Özellikle birçok siyaset adamı, rektör, dekan, belediye başkanı, vali tarafından bildiriler yayınlanır. Bu bildiriler ile gazeteciler ve basının bayramını kutlarlar ve bunun önemi üzerinde durular. Birçok platformda bugünün mesaj yani sms yoluyla kutlandığını biliyoruz.

VALİ AKSOY’UN MESAJI

Bu bildirilerden birini de Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy gönderdi…

Vali Aksoy’un “24 Temmuz basın bayramı mesajı” şöyle…

“Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Bu anlamda 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması, Türk Basınının bu günlere gelmesinde çok önemli bir başlangıçtır.

Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kurumsal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Bu nedenle, basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.

Demokrasinin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve en temel insan haklarından biri olan düşünce özgürlüğünün gelişmesi, basın özgürlüğünün gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 24 Temmuz Basın Bayramını ve Basında Sansürün kaldırılışının 110. yıldönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmetle anıyor, gece gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”

TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ!

Türk basını ne kadar özgür?

İşte bu tartışılır…

Türkiye’de basın, iktidarın güdümü altına girdi…

İstediğinizi yazamıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir eleştirisel yazı yazdığınızda, hemen hakkınızda işlem yapılıyor…

Türkiye’deki medya sektörünün yüzde 85’i iktidarın, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güdümünde…

Kocaeli’de de durum farksız…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin reklam verdiği gazetelere bakın…

Sadece bizim gazeteye ilan vermiyor…

Nedeni, “BAĞIMSIZ” bir gazete olmamız, onların güdümüne girmememiz…

AKP İKTİDARI VE SANSÜR

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni yayınladı. Raporda Türkiye iki sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 157'nci oldu.

Türkiye 2010'da 138., 2002'de ise 99. sıradaydı.

Sınır Tanımayan Gazetecilerin verdiği bilgiler, Türkiye’deki basının içinde bulunduğu durumu özetlemeye yetiyor…

Türkiye’de sansür tam yüz 110 yıl önce kalktı…

Ama sansürün 2002 yılında iktidara gelen AKP döneminde uygulandığını söylersek, yanlış olmaz…