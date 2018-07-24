Trafik kazaları ve uyku apnesi…

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının pek çok nedeni var.

En önemlisi, yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 93’ünün karayollarıyla yapılması olmalı!

Diğer nedenler arasında; aşırı hız, alkollü araç kullanımı, yol hataları, sürücülerin ruhsal dengesizlikleri, uykusuzluk ve araç bakım eksikliği sayılabilir.

Özellikle uzun yol kamyon, TIR, otobüs sürücülerini kazaya sürükleyen en önemli neden UYKUSUZLUK, YORGUNLUK ve STRES olmalı.

Otobüs, kamyon ve TIR şoförlerine dikkat edin, hemen hepsi aşırı kiloludur! İşleri streslidir. Yorucudur ve dinlenme olanakları pek yoktur. Stres, aşırı yemek yeme istemini tetikler. Aşırı ve yağlı yemek, bedensel ve beyinsel yorgunluk yaratır.

Ya UYKUSUZLUK?

Uzun yol otobüs şoförlerini düşünüyorum; özellikle gece yolculuklarında yolcuların çoğu uyur ve kimileri horlarken, o uyanık kalmak zorundadır. Pek çok seyahatimde, şoförün yan koltuğunda uyuyan “hizmet görevlisi” örneklerine tanık oluyorum!

Şoför, yaşlı ve aşırı şişman ise, yolculuk sonuna kadar uyuyamam!

Uzun yol otobüslerinde çift şoför görev yapar. Çoğunlukla mola yerlerinde şoför değişimi yapılır. Görevi bırakan şoför nerede uyur? Otobüsün altında, dar bir alanda! Sanki mezara girer şoför! Sorsanız, alışmışlardır ve mışıl mışıl uyurlar! Öyle mi dersiniz? HAYIR

O ortamda “sağlıklı ve dinlendirici bir uyku” mümkün değildir.

Kalitesiz uyku, gündüz sürekli uyur halde olma, konsantrasyon eksikliği oluşturur.

Daha da önemlisi, “UYKU APNESİ” hastalığına yol açar!

Uyku Apnesi nedir?

Uykuda horlama, belirli aralıklarla nefes almada irade dışı duraklama, sık uyanma ve sık sık idrara çıkma sorunları yaşıyorsanız, gündüz vakti uyukluyorsanız, dikkatinizi toplamakta zorlanıyorsanız bu hastalığa yakalanmışsınız demektir.

Uyku Apnesi; yüksek tansiyona, kalpte ritm bozukluklarına ve ani ölümlere neden olabiliyor.

Uyku Apnesi’nin “risk faktörleri” de şunlar;

sırt üstü yatmak,

şişmanlık,

kronik sinüzit,

geniş boyun çevresi,

büyük bademcikler,

sigara içmek.

Auku Apnesi her insan için yaşamsal bir risk oluşturuyor. Ama en çok da uzun yol şoförlerini tehdit ediyor.

Trafik kazalarıyla ilgili pek çok haberde; “ŞOFÖR UYUDU” nedeni karşımıza çıkıyor!

O şoförlere canınızı emanet ediyorsunuz.

Karayollarında kazaları önlemek için, tüm uzun yol ve ağır vasıta şoförleri “Uyku Apnesi Testi’nden” geçirilmelidir.

Bu rahatsızlığı tespit edilen sürücüler, rahat bir uyku olanağı sağlayan cihazlarla uykuya dalmalıdırlar.

Bu rahatsızlığı ben de yaşadım. Kolay uykuya dalamaz, sık sık tuvalete çıkar ve kimi zaman nefesimin kesildiğini hissederdim. Şimdi, bir cihazla ve çok kısa sürede uykuya dalıyor, en az 6-7 saat derin bir uyku uyuyabiliyor ve gündüzleri kendimi daha dinç hissediyorum.

Siz de bu rahatsızlığı yaşıyor olabilirsiniz!

Sağlıksız bir yaşam mutsuzluk içinde ömür tüketmektir.

Her şeyden önce SAĞLIK…