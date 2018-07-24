Yerel seçim tarihi yaklaşıyor.

Seçim tarihi yaklaştıkça da belediyelere aday olmayı düşünen isimler, kulaktan kulağa konuşulmaya başlıyor.

Siyaset kazanının kaynadığı ilçelerden biri de Derince…

CHP’nin en iddialı olduğu ilçelerden biri sayılan Derince’de 2014 seçimlerinde

CHP, 25 bin 411 oy ayarak yüzde 30.5 oranına ulaşmıştı.

AK Parti ise 35 bin 347 oy alarak yüzde 42.4’lük orana ulaşmış ve Derince Belediyesi’ni bir kez daha kazanma başarısı göstermişti.

İki parti arasında 9 bin 936 oy fark oluştu.

Şimdi CHP bu farkı kapatabilme çabası içerisinde…

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Derince CHP’de belediye başkan adaylığı için şuan 3 isim öne çıkıyor.

Birçok kişinin bildiği bu isimlerden biri ilçe başkanı Nihat Değer.

CHP Derince’nin iki dönem ilçe başkanlığını yapan Değer, 2019 yerel seçiminde Derince Belediye Başkan adayı olabilir. Sendikacılık geçmişi de bulunan Nihat Değer uzun bir süredir Derince’de ikamet ediyor.

Partinin Derince Örgütü’nde konuşulan isimler arasında ise biri çok dikkat çekiyor. Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin adı aday adayları arasında geçiyor. Açıkçası kendisinin aday adaylığına kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

Uzun bir süredir kendini yerel seçimlere hazırlayan Gökçe, iddialı isimlerden biri olarak kabul ediliyor. 2 dönem Kocaeli Baro Başkanlığı görevini yürüten Sertif bey kentimizde sevilen bir avukat…

CHP’de Derince için olası aday adayları arasında bir de müteahhit var. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Derince bölgesinde oldukça tanınan, etkili bir isim olan Erhan Akpınar da belediye başkan adaylığı için adı geçen kişilerden biri.

Erhan Akpınar’ın ise “Aday adayları arasında anket yapılsın, kim partiye daha fazla oy kazandırıyorsa, o adayın ardından toplanılmalı” diyor. Böylelikle diğer adaylara birlik beraberlik mesajı veriyor.

Bu üç isim arısında kimin daha çok oy alacağını konusunda hemen herkesin bir fikri vardır. Ama büyük bir çoğunluğun aynı isim üzerinde hemfikir olacağını düşünüyorum.

CHP Derince’de konuşulanlar şimdilik böyle. Bir önceki yerel seçimde oluşan aradaki yüzde 12’lik fark belki doğru bir isimle aşılabilir.

Gökyüzündeki “şimşeklerin dansı” korkuttu

Pazartesi gün içerisinde aşırı sıcak olan hava akşamda aynı bunaltıcı halini sürdürdü. Akşamdan geceye geçerken gökyüzü çakan şimşeklerle aydınlanmaya başladı. Gece saatlerinde art arda çakan şimşekler olağan üstü bir görsel şov gibi izlendi.

Gök gürültüsü eliğindeki bu doğa olayı kimilerini ise oldukça korkuttu. Körfez’de denize sıfır çay bahçeleri müşterilerini uyararak fırtınanın geleceğini söyleyip iş yerlerini erken den kapattı. Şimşeklerin korkutan dansı geçe yarısı yağan yağmura kadar devam etti.

Kaldırımı otopark olarak kullanıyorlar

İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı Aquapark bölgesinde yaşayan vatandaşlar, kaldırımları kullanamadıklarını söylüyorlar. Otomobillerin kaldırımların üzerine park ettiğini söyleyen vatandaşlar. Kaldırım üzerinde yayaya yürüyecek yer kalmadığını ifade ediyor. Bu durumun aşılması için yerel yönetimlere şikayette bulunduklarını ancak bir önlem alınmadığını söylüyorlar.