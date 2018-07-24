DÜN…

*İl başkanlığı yaptı.

*Milletvekillik yaptı.

*Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptı.

*Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

*Başbakan Yardımcılığı yaptı.

BUGÜN…

*Sade milletvekili.

YARIN…

*Yakın çevresine göre, 18 Ağustos’taki kurultaydan sonra “genel başkan yardımcısı” olmak istiyor.

*Amacı, genel başkan yardımcısı olup Kocaeli’deki yerel seçimleri tek başına dizayn etmek!

***

Son günlerde AKP’de konuşulan tek konu bu!

Fikri Işık, genel başkan yardımcısı olabilecek mi, olamayacak mı?

Hatta bu konuda Avrupa seyahatine, elbisesine, yemeğine bahse girenler bile var.

Partililer; her şeyi, özellikle yerel seçimlerde adaylığı, alternatifli konuşuyor.

*Fikri Işık, genel başkan yardımcısı olursa…

*Fikri Işık, genel başkan yardımcısı olamazsa…

Kurultay, Fikri Işık’ın “Kocaeli’de AKP siyasetini dizayn etmede” son şansı.

*Son kabine değişikliğinde, “bakan” olamadı.

*Meclis çalışma komisyonları belirlenirken, “komisyon başkanı” olamadı.

*Kala kala partide en etkili sıfatlardan biri olan “genel başkan yardımcılığı” kaldı.

Genel başkan yardımcısı da olamazsa, Fikri Işık siyasi yaşamını “düz milletvekili” olarak tamamlayacak.

Etkisiz ve yetkisiz…

Bunu ben söylemiyorum.

Bu yorum bana ait değil.

AKP’lilerin tamamına yakınının yorumu bu yönde!

Bekleyip göreceğiz.

18 Ağustos’a şunun şurasında bir şey kalmadı.

Melih Gökçek, İsveç’te mi yaşıyor?

Geçenlerde bir arkadaşım İsveç seyahatinden döndü.

Gözlemlerini anlatırken “Haberin var mı, Melih Gökçek, İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşıyormuş, oraya yerleşmiş” dedi.

“Nereden çıkardın şimdi bunu?” diye sordum.

Stockholm’de yaşayan Türklerden duymuş.

Bir kişiden değil, bütün Türkler aynı şeyi söylüyormuş.

Bana ilginç gelmedi, ama yine de sizinle paylaşayım dedim.

Yurt içine ve yurt dışına seyahat özgürlüğü var.

İsteyen istediği yere gider, istediği ülkeye yerleşir.

Seçimi kaybetmek… Seçmeni kaybetmek…

İyi Parti, 24 Haziran seçimini kaybetti.

Tamam…

Şimdi de girdiği ilk seçimde kendisine oy veren 5 milyon seçmeni kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Eğer Meral Akşener “kurultayda aday olmama” kararından vazgeçirilemezse, parti dağılacak.

Ortada İyi Parti’ye oy veren “seçmen” kalmayacak.

Seçim, kaybedilebilir.

Ama “seçmeni” kaybedersen, kapıya kilit vurman gerekir.

Bence İyi Parti yol ayrımında!

Cemil Meriç’ten “basın hürriyeti” üzerine bir görüş

“Basın hürriyeti, ancak hatalarını düzeltmek istemeyen hükümetler için bir tehlikedir. Sizin hükümetiniz yurdun iyiliğinden başka bir şey düşünmüyor, o halde böyle bir hürriyet onun için bir nimettir. Bir milletin düşüncesini baskı altında tutmak, onu birtakım gizli yollar aramaya zorlar, eninde sonunda bulur bu yolları. Hürriyetsizlik her türlü fesadı kolaylaştırır. Devletin güveni tehlikeye girer, zora başvurmak gerekir. Basın hürriyeti, kötülükle savaşmak ve faydalı olmak isteyen her hükümetin tabii müttefikidir…”

ZAMAN TÜNELİ

B İ R Z A M A N L A R

1-Eski Orman Bakanı OSMAN PEPE

2-Eski Sağlık Bakanı KAZIM DİNÇ

3-İzmitli Teknik Direktör HİKMET KARAMAN

4-MHP eski Milletvekili CUMALİ DURMUŞ

5-Genç Tur’un sahibi ALİ GENÇ