Türkiye Gazeteciler Federasyonu, basında sansürün kaldırılışının 110. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı…

Açıklamanın özünde, “Bir ülkede medya özgür değilse, o ülkenin toplumu da tutsak demektir” denildi.

Önemli bir açıklamaydı…

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın yönetim kurulu adına yaptığı bu önemli açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum…

Açıklamada medya özgürlüğünün toplumun da özgürlüğü anlamına geldiğine vurgu yapıldı.

Genel Başkan Karaca’nın açıklamasını birlikte okuyalım;

“BASIN HÜRRİYETİNE KAVUŞAMAMIŞTIR”

“24 Temmuz 1908 yılı, gazetecilerin ve gazetecilerin, dönemin iktidarının doğrudan sansür uygulamasına karşı çıktıkları bir tarihtir.

Dolayısıyla 24 Temmuzlar ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Ne var ki o tarihten bu yana basın tam anlamıyla özgür olamamış, sansür her dönemde biçim değiştirerek devam etmiş, Türk Medyası aradan geçen bunca yıla karşın evrensel standartlarda bir basın hürriyetine kavuşamamıştır.

Bu nedenle de 24 Temmuz Basın Bayramı ifadesi hep sözde kalmış, basın kuruluşları ve gazeteciler tarafından hiçbir zaman gerçek bir bayram olarak kutlanmamış, tam tersine basın özgürlüğü ve sansürün her çeşidiyle bir mücadele günü olarak anılmıştır.

Dolayısıyla şurası kesindir ki, 24 Temmuz tarihi ülkemiz basını açısından anlamını yitirmiş bir tarihtir. Bunun içindir ki gazeteciler, basında sansürün dolaylı yöntemlerle devam ediyor olması nedeniyle bu günleri bir anma, dayanışma ve basın özgürlüğü ile ilgili bir mücadele günü olarak tanımlarlar.

‘BASIN ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’

Nitekim TGF, 24 Temmuzların resmi tarihte belirtildiği gibi sözde bayram olarak değil, özde ‘Basın Özgürlük ve Dayanışma Günü’ olarak anılması gerektiğini ısrarla savunmaktadır.

Bu nedenle diyoruz ki; basın üzerinde uygulanan baskılara son verilmelidir.

Gazetecilere yönelik baskı, fiziki saldırı ve tehditlerin önüne geçilmeli,

henüz yayınlanmamış haber,

yazı,

röportaj,

dergi,

kitap v.b. gibi eserlere karşı getirilen ön yargılı yaptırımlara izin verilmemeli,

internet sitelerine erişimler keyfi kararlara dayanmamalı,

radyo ve televizyon kuruluşları hakkında haksız yaptırımlar uygulamaya konmamalı,

basın ve ifade özgürlüğü evrensel standartlar düzeyine yükseltilmelidir.

Çünkü bir ülkede medya özgür değilse, o ülkenin toplumu da tutsak demektir.

TGF sansürün her türüne karşıdır ve basın özgürlüğünün de sonuna kadar savunucusudur.”

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK!

Karaca’nın açıklaması böyle…

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de basında sansürün kaldırılışının 110.yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı…

Hürriyet de önemli mesajlar verdi…

“24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarih olarak Basın Bayramı olarak kutlanmaya devam etse de, bugün gelinen noktada gazetecilerin bayram kutlayacak bir durumu kalmamıştır. Şayet özgür bir medya demokrasinin ayrılmaz parçası ve olmazsa olmazıysa, Türkiye Cumhuriyeti’nde de basın özgürlüğünün olmadığı ortadadır.

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Oysa bugün gazetecilerin ve medyanın var olabilmesi için özgürlüğe, halkın da haber alabilmek için özgür bir medyaya şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçmekteyiz. Basın bayramı olarak adlandırılan 24 Temmuz’da binlerce gazetecinin işsiz kaldığını, özlük haklarından mahrum bırakıldığını, hapis ve işten çıkarma ile tehdit edildiğini görmekteyiz.

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Unutmamak gerekir ki basın özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğünün en temel teminatıdır.

Bu teminat sağlanmadan o ülke de fikir ve ifade özgürlüğünün yeri her zaman demir parmaklıklar arkasında olacaktır.

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Bu duygu ve düşüncelerle; CHP olarak özgürlükleri demir parmaklıkların ardından kurtarmak ve 24 Temmuz’u ‘Özgür Basın Bayramı’ olarak kutlamak için mücadelemizin devam edeceğinin bilinmesini isteriz.”

İKTİDAR BASKISI VAR

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yılmaz Karaca da, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de basında özgürlüğe dikkat çekti…

Türkiye’de maalesef basın özgür değil…

İktidar baskısı var…

Dün de ifade etmiştim…

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni yayınladı. Raporda Türkiye iki sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 157'nci oldu…

Yani 180 ülke arasında 157’inciyiz…

Bu ayıp bize yeter…