Akşener dönerse… Akşener dönmezse…

İYİ Parti’de Meral Akşener, genel başkanlığı bırakacağını açıkladı ve kurultay kararı aldı. Gelecek ay kurultay toplanıp yeni genel başkanını seçecek. Ya yeniden devam sonucu çıkacak ya da yeni bir isimle yola devam edilecek…

Tabi edilebilirse…

Mesele çetrefilli bir hal aldı. Akşener dönerse sözünü yemiş gibi olacak. Ancak bir de siyasi tavırla “Bekle, gör taktiği” iddiaları var kendisi ile ilgili… Fakat bizzat Akşener cephesinden gelen ikinci “Aday değilim, olmayacağım” mesajı sanki bu iddianın üzerine bir bardak soğuk su ikramı oldu…

Ancak teşkilatlar pes edeceğe benzemiyor. Ne kadar olumsuz yanıt alsalar da “Sensiz olmaz” diyerek Akşener’in üzerine doğru hamle peşindeler.

Peki, Akşener dönmezse…

İşte dananın kuyruğu burada kopuyor. Bu konuda da alternatif tek. Koray Aydın…

Zaten teşkilatlar elinde. Meral Akşener’in, çevresi nedeniyle teşkilat biriminin başına getirip, ülke genelindeki yapılanmayı bizzat yapmasını sağladığı, bu şekilde zaman kazanmayı hedeflediği isim…

Teşkilatların büyük bir kesiminin aklına gelecek ilk alternatif isim olacaktır.

Belki de yapılan çalıştaydaki tartışmalarının temelini teşkil eden kişi durumunda. Kimse bu sözleri yabana atmasın. Koray Aydın ismi Akşener’siz kurultay sürecinde akla gelecek tek isim olacaktır. Bu da benim için tartışılır bir durum olacaktır…

Eryarsoy en uygun isimdi

AK Parti’de bir muhabbet daha sonuçlandı. İl başkanının kim olacağı ile ilgili tartışmalar yerini net bir karara bıraktı. Parti içinde kuruluşundan bu yana uygulanan teamül yerini buldu. Mevcut yönetim içinden bir isim il başkanlığına atandı…

Abdullah Eryarsoy…

Etkin bir isim. Partinin kuruluşundan bu yana emek vermiş, kaliteli bir avukat.

Saygılı ve sevgili… Dost ve cana yakın...

Aslında bunları uzatabiliriz. Lakin sözün özünde Abdullah bey mevcut hal içinde en doğru isim olduğunu belirtmemiz yeter de artar bile. AK Parti’de il başkanlığı için öne sürülen bir yığın isim vardı. Kulisler havada uçuşmuş, herkes yeni il başkanında kendisinden bir şeyler görmek istiyordu.

Fakat genel merkez ve partinin lideri Recep Tayyip Erdoğan, attığı imza ile bu söylentilerin, beyhude çabaların üzerini kalın ve kırmızı bir şekilde çizdi.

“Genel merkez nezdinde il başkanı; Abdullah Eryarsoy’dur” denildi…

Zaten mevcut halde en uygun isim olarak dikkat çeken Abdullah beyi kutluyoruz. Görevinde kendisine başarılar diliyoruz…