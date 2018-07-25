Grev yasaklamak!

Kapitalist ekonomik düzende, farklı çıkar grupları vardır.

Üretim araçları mülkiyetine ve sermaye gücüne sahip olan işveren,

“Karşılıklı rıza” ile belirlenen bir ücret karşılığında bilgi ya da kol emeği ile çalışan emekçi,

Bu iki taraf arasında, yasalar çerçevesinde “denge” kurarak İŞ BARIŞINI sağlayan siyasi iktidar.

Gerçek anlamıyla bir Hukuk Devleti’nde siyasi iktidarın “keyfiliği” ve taraflardan biri lehine “müdahil” olması mümkün değildir!

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’da belirtildiği gibi bir “Hukuk Devleti” olmalı!

Acaba öyle mi?

Anımsayalım; Son seçim öncesinde işverenlerle yaptığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan; “OHAL gerekçesiyle grevleri erteliyoruz!” diyerek, açıkça “taraf” olduğunu açıklamıştır!

AKP’nin tek başına iktidar olduğu son 15 yıl içinde, “Milli Güvenlik”, “Genel Sağlık” ve “Ekonomik ve finansal istikrar” gerekçeleriyle 14 grev engellenmiş!

Doğrusu, “Adalete olan güvenin” giderek azaldığı bir dönemde Anayasa Mahkemesi’nin bu grev ertelemeleriyle çalışanlara zarar verdiği gerekçesiyle siyasi iktidarı 50 bin TL. tazminat ödemeye mahkum etmesi ADALET adına bir “Umut Işığı” oldu.

İyi de;

Bu tazminat, emekçilerin maddi kayıplarını karşılar mı?

Bu tazminat, hükümet üyelerinden mi kesilecek? Yoksa, bedeli yine yoksul vatandaşlar mı ödeyecek?

Çok daha önemlisi;

Siyasi iktidar, bundan böyle, taraflar arasında “taraf tutmadan” hareket edecek mi?

Emekçiler, en büyük darbeyi “12 Eylül 1980 Askeri Darbesi” ile yediler. İş Yasaları, Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Yasası emekçiler aleyhine köklü değişikliklere uğradı. Sendika kurmak ve sendikal hakları kullanmak kolay değil.

“Yetkili Sendika” olmak da kolay değil! Siyasi iktidara yakın “yeni yetme sendikalar” iş barışını ve emek mücadelesini adeta yok etti!

Bugün;

Çalışan emekçilerin ancak yüzde 10 kadarı sendikal haklarını kullanabiliyor!

Sendikalı olma cüretini gösteren emekçiler işten atılıyor ve hak mücadelesini kazanamıyorlar!

İşsizliğin hızla artması, “sendikadan vazgeçme ve köle düzeninde çalışma zorunluluğunu dayatıyor!

AKP iktidarı, sözde “12 Eylül’le hesaplaşma” iddiası ile Referandum yaparak, öteki hesaplarını gerçekleştirirken, 12 Eylül yasalarını da aşan “Sözleşmeli işçilik”, “esnek çalışma”, “stajyer işçilik” ve “Emek şirketleri” ile emekçilere yeni zincirler takarak “köle düzeni” getirdi!

Türkiye, üyesi olarak tüm koşullarını kabul ettiği ve “Anayasa” gibi hukuki geçerliliği olan “Uluslar arası Çalışma Örgütü-İLO” kurallarını hiçe sayıyor, uygulamıyor ve sürekli kınama ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) ceza üstüne ceza alıyor! Bu cezaların bedelini de AKP iktidarı değil, vatandaş ödüyor!

Ezcümle;

Gerçek bir Hukuk Devleti’nde siyasi iktidarın grev yasakları düşünülemez! Düşünülür ve uygulanırsa, o devlet bir Hukuk Devleti niteliğini, siyasi iktidar da “Meşruiyetini” yitirmiş demektir!