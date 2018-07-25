Silah alanlara psikolojik testler zorunlu hale getirilsin!

Türkiye’de bireysel silahlanma hızla artıyor…

Bir ülkede bireysel silahlanma artıyorsa, demek ki bir sıkıntı var…

İşler iyiye gitmiyor…

Gidişat kötü…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te yaptığı konuşmada bireysel silahlanmaya değindi…

Gürer, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen bireysel silahlanmalardaki artış ve bunun sonucu ortaya çıkan olumsuz tabloya dikkat çekti.

VALİLER KISITLAMALI

Ülkemizde ruhsatlı ve ruhsatsız silah kullanımının hızla yaygınlaşıyor…

Valilerin hiçbir kısıtlayıcı maddeye bağlı kalmaksızın inisiyatifine dayalı silah ruhsatı verme yetkisini kullanıyor…

Ülkemizde 100 bin kişide cinayet oranına yüzde 11 taksirle adam öldürme eklendiğinde oran yüzde 29'a çıkmaktadır.

Uluslararası orana göre bu oran çok yüksektir…

PSİKOLOJİK TESTLER

Silah ruhsatı verilirken; kişinin öfke, kişilik, tepkisel ve ruhsal hastalığı kapsayan ayrıntılı psikolojik testlerinin zorunlu hâle getirilip en az iki yılda bir yenilenmesi gerekiyor…

9 AYDA 63 BİN SİLAH RUHSATI

Resmi verilere göre, 2017 yılının ilk 9 ayında verilen silah ruhsatı sayısının 63 bin 453’tür…

Valilere ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklama yetkisi verilirken bununla ilgili kısıtlayıcı, silahın yaygınlaşmasını önleyici önlemlerin de alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum…

SİLAH KULLANIMI ÖNLENMELİ

Düğünlerde ve eğlencelerde silah kullanımı sonucu vatandaşlar hayatını kaybediyor…

Bireysel silahlanmanın önüne geçilerek, bu olumsuzluklar önlenir… . “

KANUN TEKLİFİDE VERDİ

Gürer, silahlanmanın en kolay olduğu ülkelerden biri durumundaki Türkiye’de, insanların silaha ulaşmasının zorlaştırılması için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi.

ATEŞLİ SİLAH KULLANIMI

Gürer, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Teklifinde ,”Son yıllarda artarak devam eden bireysel suçlarda 'ateşli silah' kullanımı korkutucu seviyelere ulaşmış durumdadır. Ruhsatsız, kaçak, kayıp ve çalıntı silahlarla her gün masum insanlarımız hayatını kaybetmektedir” ifadesine yer verdi.

İNTERNETTEN TAKSİTLE SİLAH…

Türkiye’nin silahlanmanın en kolay olduğu ülkelerden biri konumunda olan bir ülke olduğuna dikkat çeken Gürer, “ Öyle ki, internetten bile hiçbir denetim olmaksızın silah satışı yapılabilmektedir. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında internetten 'taksitle' alınan bir silahla, 17 yaşındaki Helin Palandöken acımasızca katledilmiştir” hatırlatmasında bulundu.

HEYET RAPORU

Silah ruhsatlarının verilmesinde, “Sağlık şartları bakımından engel bir hali bulunmamak” ifadesini “muğlak” bir tanım olarak nitelendiren Gürer, bu ifadenin herhangi bir şekilde bir yönetmeliğe atıfta bulunmadığını da vurguladı.

Bu durumun şu andaki Heyet Raporu uygulamasının da öncesine dönmek anlamını taşıdığını kaydeden Gürer, “Vermiş olduğumuz bu kanun teklifi ile yaşanan şiddetin, cinayetlerin azaltılabilmesi, insanların silaha ulaşmalarının zorlaştırılması, her gün en az bir masum insanımızın canına mal olan bu durumu önleme konusunda acilen bir çözüm getirilmesi ve bireyin kendi ya da kamu için tehlike arz edecek bir durum oluşturmaması amaçlanmıştır” açıklamasında bulundu

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CHP’li Gürer’in soru önergelerini ve açıklamalarını zaman zaman bu köşede yer veriyorum…

Gürer, bireysel silahlanmayla ilgili önemli bilgiler verdi…

Yukarıda ifade ettiğim gibi, bir ülkede bireysel silahlanmanın sayısı hızla artıyorsa, ilerdeki yıllarda sıkıntılar yaşayabiliriz…

Çok geç olmadan devlet, bu konuya bir el atmalı…

Şampiyonlar Özel Cihan Hastanesi’nde

Dünya ve olimpiyat şampiyonu judocu Hüseyin Özkan ile Avrupa ve Dünya şampiyonu judocu Selim Tataroğlu, önceki gün Özel Cihan Hastanesi’ni ziyaret etti. Kurumsal İletişim müdürü Gökhan Tanrıverdi, her iki şampiyonu da kapıda karşıladı. Her iki şampiyon da göz doktoru Fethi Güngör’e tedavi oldular. Ülkemize sayısız madalya kazandıran iki şampiyon, artık gençlere eğitim veriyorlar. Tanrıverdi, iki şampiyona hem başarı diledi, hem de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Katırcıoğlu’nun telefonu 7/24 açık

7 Haziran ve 1 Kasım’da yapılan seçimlerde AKP’den Kocaeli milletvekili seçilen Radiye Sezer Katırcıoğlu, iletişim bilgilerini paylaşmıştı. , 24 Haziran 2018 Seçimlerinde tekrar Kocaeli Milletvekili seçile, sosyal medya hesabından yine cep telefonu numarasını paylaştı. İşte AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun mesajı; “Milletimizin hizmetindeyiz, Milletimizle 7/24 irtibatlıyız. 25. Dönem Milletvekili seçildiğim Haziran 2015 seçimleri sonrası bana nasıl ulaşabiliyorsanız, yine 7/24 sizlerin bir telefon kadar yakınındayım. İletişim numaram 0535 258 5237… Adres: TBMM Yeni Hizmet Binası 3. Kat C301-ANKARA. Bir derdi olan, bir sorunu olan varsa, bu numaradan Katırcıoğlu’na ulaşabilir…