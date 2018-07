Abdullah Eryarsoy’un AKP il başkanlığı

Dün AKP’nin önde gelen isimlerinden biri aradı, “Sana il başkanı dayandıramıyoruz… Her birinde bir şeyler bulup yazıyorsun… Ama iddia ediyorum, bu defaki il başkanımıza söyleyecek tek söz bulamayacaksın” dedi.

Abdullah Eryarsoy’dan söz ediyordu.

Eryarsoy, bir süredir vekâleten yürüttüğü AKP Kocaeli İl Başkanlığı’na önceki gün asaleten atanmıştı.

Kendisi hakkında çok az şey biliyordum.

Mardin kökenli olduğunu…

Avukatlık yaptığını…

Uzun süredir partinin il yönetiminde çalıştığını…

Araştırırken Baro Başkanı Av.Sertif Gökçe ile ortak olduğunu öğrendim.

Sertif Gökçe, CHP’li…

Abdullah Eryarsoy, AKP’li…

İlk notumu verdim.

Sertif Gökçe’yi iyi tanıyorum, ortak olduklarına göre, Abdullah Eryarsoy da demokrat bir insan.

Zaten sorduğum kişi de, “Neden bana soruyorsun, Sertif Bey’e sorsan ya” dedi.

“Abdullah, senden benden daha demokrat”

Sertif Gökçe’yi aradım.

“Abdullah Eryarsoy’la ne zamandan beri ortaksınız?”

“18 yıldır… Kocaeli adliyesinde birlikte staj yapıyorduk, tanıştık, stajımızı tamamlayınca ortak ofis açtık. 2000 yılı ocak ayından beri ortağız…”

“Ortağını bana sözcüklerle anlatır mısın?”

“Demokrat… Hatta senden benden daha demokrat… İleri görüşlü… Düzgün… Dürüst… Dürüstlük söz konusu olunca babasını tanımaz.”

“Ne zamandır partide?”

“2003 yılından beri. 15 yıldır… 10 yıldır da yönetimde. Mahmut Civelek hariç Fikri Işık, Zeki Aygün ve Şemsettin Ceyhan dönemlerinde il başkan yardımcılığı yaptı.”

“Siyasi görüşlerinizin farklı olması ortaklıkta sıkıntı yaratmadı mı?”

“Kesinlikle… Ortak noktalarımız çok, ayrıldığımız konularda da birbirimizin görüşüne hep saygı duyduk.”

“Abdullah Bey Mardin kökenli herhalde…”

“Mardin’de doğmuş, 4 yaşındayken ailesi Derince’ye gelip yerleşmiş. Okulları burada okumuş, burada büyümüş…”

“AKP’de bugüne kadar bazı il başkanları siyasal güçlerini kullanarak ticari çıkar sağlamaya kalkıştılar…”

“Abdullah Bey’in karakter yapısı buna engeldir. Makamını kullanmaz, böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Biz belediyelerle, resmi dairelerle iş yapmayız. Bizim işimiz özel bankalarla ve kurumsal şirketlerle… Benim de ortağımın da maddi durumumuz iyidir, hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur.”

“Siyasette nasıl bir hedefi var? Milletvekilliği, belediye başkanlığı…”

“Öyle bir derdi yok. Milletvekili olayım, belediye başkanı olayım diye bir derdi yok. Katkı olsun diye partiye girdi, çalıştı, çalışıyor…”

“Parti içinde rant peşinde koşanların isteklerine direnebilecek mi?”

“Direnir, çünkü yumuşak karnı yok. Hiçbir maddi ve makam beklentisi yok. Kimseye ihtiyacı yok…”

Ortağı Sertif Gökçe’nin AKP’nin çiçeği burnunda il başkanı Abdullah Eryarsoy’la ilgili söylediklerini sizlerle paylaştım.

CHP’nin önemli ismi Sertif Gökçe, AKP İl Başkanı olan ortağı Abdullah Eryarsoy’u öve öve bitiremiyor.

Abdullah Eryarsoy, Sertif Gökçe ile ortaklığı konusunda ne diyor?

Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde röportaj yapacaklar, kendisini daha yakından tanıyacağız.

Ben dün internet sitelerini şöyle bir taradım, Abdullah Eryarsoy’la ilgili kim ne yazmış ne söylemiş baktım.

Gözüme Kocaeli Denge Gazetesi’nin Abdullah Eryarsoy’la 13 Temmuz’da yaptığı röportaj ilişti.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İlker Akşit ve Editör Sebahattin Aydın sormuş, Abdullah Eryarsoy cevaplamış.

Sorulardan biri şu:

“CHP’li avukat Sertif Gökçe ile ortak olmanızı parti içinde sizin aleyhinize kullananlar var mı? Bu ortaklık bitecek mi?”

Abdullah Eryarsoy’un cevabı:

“Türkiye’de örnek olması gereken bir ortaklığımız olduğunu düşünüyorum. 2000 yılı ocak ayından bu yana ortağız. Biz ortak olduğumuzda AK Parti henüz kurulmamıştı. Ben o zaman da siyaseten aynı çizgideydim, Sertif Bey de aynı çizgideydi. Biz birbirimizin siyasi görüşlerini bilerek bu ortaklığa başladık. 2003 yılında bu partiye geldiğimde herkes işimi biliyordu. Ben il başkanı olursam, Sertif Bey de bir yerlere aday olursa, o zaman bir daha bakarız. Ben bunu kaldırırım, ama başkaları kaldırır mı bilemem… Kocaeli’de en uzun ortaklıklardan biri, bizimkidir. Ortaklık zor. Kariyerimdeki başarım, 18 yıl ortaklığı bozmamamızdır. Gelecek ne gösterir, onu da şu an bilmiyorum.”

“Yeri geldiğinde masaya yumruğumuzu da vururuz”

İlker Akşit ve Sebahattin Aydın’ın bir diğer sorusu:

“AK Parti il başkanının yeri geldiğinde masaya yumruğunu da vurması lazım diyorlar. Yeri geldiğinde masaya yumruğunuzu vuracak mısınız?”

Abdullah Eryarsoy’un cevabı:

“Yeri geldiği zaman ne gerekiyorsa onu yapabileceğimi, beni yakından tanıyanlar bilir. Herkesin yoğurt yiyişi farklıdır. Herkesten aynı tepkileri beklemek anlamsız! ‘Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum’ demiş Mehmet Akif. Fıtratımızda bir naiflik var. Ama her şeyin yeri ayrı… Yeri geldiğinde masaya yumruğumuzu da vururuz.”

Biz, AKP il başkanlarına hiçbir zaman önyargıyla yaklaşmadık

Sevgili okurlarım, değişik vesilelerle dile getiriyorum, bir kez daha belirteyim.

Biz siyasetçi değiliz, biz gazeteciyiz.

Bu gazetenin de hiçbir siyasi partiyle ve hiçbir siyasetçiyle organik bağı yok.

Biz; iyinin, doğrunun, hak-hukuk ve adaletin yanındayız…

Yanlış yapanların karşısındayız.

Yazımın başına dönersek, geçmişte bazı AKP il başkanlarıyla sorunlar yaşadık.

Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan’la…

Yanlışlarını yazıyoruz, eleştiriyoruz diye bize cephe aldılar.

Belediyelere talimat verdiler, gazetemize ilan göndertmediler.

Canları sağ olsun dedik, umursamadık.

“Zaman her şeyin ilacıdır” denir ya, zaman her şeyi halletti.

Milletvekili olacaklardı, olamadılar.

Partideki güçleri sıfırlandı.

Bir zamanlar havalarından yanlarına yaklaşılmıyordu, şimdi adları bile anılmıyor.

Biz buradayız.

Bizim hiç kimseyle sorunumuz yok.

Bizimle sorunu olanlar, dün cevaplarını alıyorlardı, bundan sonra da almaya devam edecekler.

Bunları şunun için yazdım.

Abdullah Eryarsoy gibi bir ismin il başkanlığına atanması, AKP için milat olmalı.

Geçmişe sünger çekilmeli, “beyaz bir sayfa” açılmalı.

Geçmişteki hatalar alt alta yazılmalı, bu ve benzer hataların bir daha tekrarlanmasına izin verilmemeli.

Rant peşinde koşanlar, parti kadrolarından temizlenmeli.

Sürekli şaibeli ihale ve imar artışlarıyla adları anılan işadamlarının partiyle ilişkileri kesilmeli.

“Bizden” ve “bizden olmayanlar” ayrımına son verilmeli.

Her kesim kucaklanmalı, her kesime adaletli davranılmalı.

Eğer bunlar yapılmazsa bize sürekli malzeme çıkacak ve biz de bunları yazmaya devam edeceğiz.

Abdullah Eryarsoy’un işi zor, inşallah başarır

Abdullah Eryarsoy’un CHP’nin önemli isimlerinden Sertif Gökçe ile 18 yıldır ortak olması, önemli bir olay.

Demek bir “ortaklık” kültürü var.

Demek bir “tahammül” kültürü var.

Demek bir “hoşgörü” kültürü var.

Demek bir “demokrat” kültürü var.

Her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yaparım, benim söylediğim her şey doğru, saplantısından uzak bir kişilik yapısı bu!

Bu yapı, Abdullah Eryarsoy’un işini kolaylaştırıyor.

Zor olan, Abdullah Eryarsoy’un partideki rantçıları etkisiz hale getirebilmesi.

Pis işlerden uzak durabilmesi…

Adını temiz tutabilmesi…

İstekleri geri çevirebilmesi…

İnşallah başarır.

Kendisine başarılar diliyorum.

Yaptığı her olumlu çalışmada hep destekçisi olacağız.