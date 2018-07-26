Aday olma başka, aday gösterilme başka

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener tam bilemediğimiz sebeplerle aldığı, kurultayda aday olmayacağına dair kararının kesin olduğunu açıkladı.

Ancak Başkanlık Divanının açıklamasında belirtildiği gibi, kurultayda Meral Akşener bütün delegelerin ortak ve tek adayı olarak teklif edilecek.

Hukuken bu aday gösterme işlemi kurultaydan bir gün önceden başlayıp kurultay günü divanın teşekkülü ile genel başkan adaylarının bildirilmesi saatine kadar imza verilerek yapılabilir.

Dolayısıyla Akşener aday olmayacak ama aday gösterilmesi için 17 gün geçmesini beklememiz gerekecek.

Sayın Akşener kurultayda İyi Partililerin ortak talebine uygun olarak yeniden genel başkan seçilir.

Ben Meral Hanım’ınon binlerce yol arkadaşı ve kendisine umut bağlayan milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğunu unutmayacağına ve genel kurulun kararına saygı duyup görevinin başına geçeceğine inanıyorum. Bunu temenni ediyorum.

Aksini düşünmek dahi istemiyorum. Çünkü dava insanı, mücadeleci, dik duruşun, azmin, cesaretin sembolü Meral Akşener’in bir ömür boyu yarattığı marka değeri sıfırlanır. Sadece bizlerin değil, torununun dahi yüzüne bakamaz hale gelir.

Kurultayın yeni bir başlangıç, bir tazelenme ve ülke siyasetinde ağırlıklı bir siyasi hareket olmanın bir ara durağı olacağı kanaatindeyim.

EĞİTİM SEVİYESİ, BİAT VE SORGULAMA

Şimdi herkes İYİ Parti lideri Meral Akşener’in aldığı “olağanüstü kurultay” kararının sebeplerini arıyor ve sonuçlarını tartışıyor.

Bu karar İYİ Partinin Afyon Sandıklı’da yaptığı ve benim de katılımcı olduğum çalıştay sonrası açıklandı. Bu yüzdenbana da “orada neler konuşuldu da bu sonuç çıktı?” diye sıkça sorular soruluyor.

Karar daha önce de alınmış olabilir, orada konuşulanlardan sonra da. Bu konuda bilgim yok.

Ancak benim açımdan önemli olan bir husussorgulayan, araştıran bir ekip velider dâhil parti yönetiminin her kademesinin rahatça eleştirilebildiği bir ortam vardı.

Daha İYİ Parti kurulmadan epey önce yazdığım bir yazımda belirttiğim gibi biat kültürü yerine eleştiri ortamınınolması iyi bir durumdur:

"Tartışılmaz bir lider yerine, liderimiz olarak benimsediğimiz kişiyi denetlemek, liderin ifade ettiği görüşleri sorgulamak, gerekirse itiraz etmek, ilkelerimiz ışığında lidere ve yöneticilere farklı fikirler teklif edebilmek modern, gelişmiş, çağdaş millet yolunda olmanın işaretleridir.

Biat kültürü, tek adam kültü yerine kurumlar ve kuralların öne çıkarılması taleplerinin olması Türkiye için (tabii ki İYİ Parti için de) umut vericidir."

"Bu durum aynı zamanda şehirleşme ve kültür seviyesiyle ilişkili bir sonuç."

ŞEHİRLİ VE EĞİTİMLİ SEÇMENİN FARKI

Ülkeyi tek adam yönetimine teslim ettiğimiz 16 Nisan 2017 Referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde;tek adam yönetimini savunan AKP+MHP ittifakını destekleyenlerin oranı il ve ilçe merkezlerindedaha düşükken, belde ve köylerde çok yüksek olduğu görülüyor.

Aynı şekilde ilkokul mezunu ya da eğitimsiz seçmen arasında AKP+MHP ittifakını destekleyenlerin oranı hayli yükseliyor.

Buna karşılık CHP, İYİ Parti, SP ittifakınınşehirlerde yerleşik ve yüksek eğitimli zümredenaldığı oy oranı,belde ve köylerden (şehirleşmemiş mahallelerden) aldığına göre çok daha yüksek.

Belde ve köylerde yaşayanlarla, eğitim ve kültür seviyesi daha düşük olan kitlede lidere sadakat kültürüetkili oluyor. (“Reis ne derse O” ve “Bilge Bey’in bir bildiği vardır” gibi.)

Buna karşılıkil ve ilçe merkezlerinde yaşayan ve eğitim, kültür seviyesi yüksek kesimlerin tercihindeilkelerin ve ülkülerin belirleyici olduğu görülüyor.

Şehirli ve eğitimli kitlelerin biat etmeyen, sorgulayan, denetleyen, yeni fikirlere açık olmasınınsonuçları böyle etkilediği yapılan seçimlerde defalarca doğrulandı.

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Bu sosyolojik açıdan farklı iki seçmen kitlesinin tercihleri kadar parti içi demokrasitalepleri de farklı oluyor.

AKP’liler kendi seçtikleri başbakanlarını, belediye başkanlarını görevden uzaklaştıran lideri hiç sorgulamıyor. MHP’de seçim mağlubiyetleri sorgulanmıyor, delege çoğunluğunun talebine rağmen kurultay yapılamıyor, partinin 49 yıllık fikriyatının tam tersi politikalara ses çıkarılmıyor.

50 yıllık MHP, iktidara yaslanarak, yüzde 10,9oy ile 49 milletvekili kazandığı için bayram ediyor.

Buna karşılık yedi ay önce kurulmuş İYİ Parti bütün engellemelere, adaletsizliklere ve de kurumsal yapısını daha tamamlayamadan ilk defa girdiği seçimde yüzde 9,96 oy ile 43 milletvekili kazanılmasından hoşnut değil. “Daha iyisi nasıl olabilirdi?” diye sorguluyor. Olağanüstü kurultay ile sorgulama ve yenilenme ihtiyacı duyuyor.

ÇALIŞTAYA KATILANLARIN EĞİTİM SEVİYESİ

İYİ Partinin yaptığı çalıştayda da demokratik bir ortamda eleştirilerin ve desteklerin serbestçe ve siyasi terbiye içerisinde dile getirilebilmesi aynı zamanda katılımcıların eğitim ve kültür seviyesiylebağlantılı bir neticedir.

Çalıştaya katılanların yüzde 75’i lisans ve yüksek lisans mezunu idi. Buna ön lisans tahsili yapmış olanları da katarsak yüzde 87’si lise üstü tahsil yapmıştı.

Böyle bir gruptan biat, sorgusuz sualsiz sadakat beklemek doğru olamazdı.

Çalıştaya katılanların hemen hepsinin partinin lideri Meral Akşener’e derin bir minnet, şükran ve saygı duyduklarını biliyorum. Çünkü uzun bir mücadeleyi O’nun önderliğinde bugüne getirirken tam bir kader birliği etmişlerdi.

Bu hareket bir cesurlar hareketiydi. Herkes O’nun liderliğine ve açtığı yola inanarak birçok riskleri göze almıştı.

On binlerce yol arkadaşı edinmelerinde ve beş milyon vatandaşın umudu olmakta en büyük pay O’nundu.

Sosyal medyada birkaç edep dışı paylaşım hariç, yapılan eleştirilerde bile hep bu duyguların izi vardı. Olağanüstü kurultay talep edenler bile “Meral Akşener’den başka bir lider düşünmediklerini” vurguladılar.

Bana göre çalıştayda Meral Akşener’in genel başkanlıktan ayrılma kararı vermesini gerektirecek boyutta bir olumsuzluk olmadı.