İzmit’te 13 TL - Ankara’da 1 TL

Şehirlerin en ciddi ve çözümü zor sorunlarından biri de otopark sıkıntısı. Sıkışıp kalmış kent merkezlerinde otomobiller için yeni park yerleri yaratılamıyor. Geçmiş yıllarda hesap edilmeyen ve vurdumduymazlıkla karşılanan otopark sıkıntısı, bugün kangren haline dönüştü. Çare ise sokak ve cadde kenarlarını otoparka çevirmekten geçiyor.

Yerel yönetimler cadde ve sokakları ücretli otoparka çeviriyor ama vatandaş bu uygulamadan pek memnun değil.

Alışveriş yapmak için şehir merkezine otomobiliyle gelen vatandaş, otopark ücretini görünce AVM’lere kaçmaya başlıyor.

Vatandaş cadde kenarına park ettiği otomobili için ücret ödemek istemiyor.

Kimi evininin önüne, kimi iş yerinin önüne bıraktığı otomobili için yüksek otopark ücretleri ödemekten bıktı.

Malum talep edilen ücrette öyle küçümsenecek kadar değil Belde A.Ş. 0 - 1 saat 5,00 TL, 1 - 2 saat 10,00 TL, 2 - 3 saat 13,00 TL ücret alıyor. 24 saatin ne kadar olduğunu varın siz düşünün.

Peki, bu durum sadece Kocaeli’ye mi özgü diye bilirsiniz. Tabiî ki değil. İstanbul, Kayseri, İzmir ve Ankara’da ile birlikte pek çok şehirde kaldırım kenarlarına ücret karşılığında otomobil park ettiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gittim. Kızılay’ı gezmek için aracımı caddeye park ettim. Buradaki Parkomat gibi orada da belediye taraf ından cadde kenarlarına ücret karşılığında park yaptırılıyor. Ancak buradaki gibi fahiş fiyatlarla değil. Kızılay’ın göbeğine bıraktığınız acar için belediye 1 TL talep ediyor. 1 saatte bıraksanız 24 saatte bıraksanız ücret aynı 1 TL

Telekom Kartepe’de internet bağlantısı kuramıyormuş

Kartepe ilçesinin en kalabalık mahallelerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde oturanlar Telekom hizmetleriyle alakalı sıkıntılar yaşıyor. Mahallede evine internet bağlatmak için TELEKOM’a başvuran vatandaşlara bölgenizde “port” yok diyerek geri çevriliyormuş. Vatandaş haliyle, “Port “ yoksa “Port” getirin diyor…

Çamlıtepe Mahallesi köstebek yuvası

Alt yapı çalışması nedeniyle kazılan Körfez Çamlıtepe Mahallesi, bu aralar sık sık yağan yağmur sayesinde çamura bulanmış durumda. Aynı zamanda Körfez Devlet Hastanesi’ne giden yol olarak bilinen güzergahın biran önce asfaltlanması isteniyor.

Parka ışıklandırma isteniyor

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Şehit Erdoğan Çöpoğlu Parkı geçtiğimiz günlerde elden geçirildi ve kırık dökük olan oyun ekipmanları yenilendi. Mahalle sakinleri çalışmada bulunan yerel yöneticilere minnettar olduklarını söylüyor. Ancak mahalle sakinlerinin bir istediği daha var. Gece karanlık olan park aydınlatılırsa akşam saatlerinde bizde parklarda oturabiliriz” diyor. Mahalle sakinleri parkın yanmayan aydınlatmalarının da onarılmasını istiyor.