Hereke’den çıktım yola!

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye yeni bir sisteme girdi…

Yeni sistemle birlikte Devletin tepesinde yeni atamalar yapıldı…

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun atandı…

Dursun’un bu göreve atanması, özellikle Herekelileri çok sevindirdi…

Zira Dursun, Herekeli…

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Hereke Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile ilgili bir yazı kaleme aldı…

Prof.Dr. Dursun’un bazı bilinmeyen yönlerini bizimle paylaştı…

Hereke Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş’ın kaleminden Prof.Dr. Haluk Dursun’u okuyalım…

“Prof Dr. Haluk Dursun’un memleketim hikayesi İncir Çekirdeği kitabından tanıtımı zor olsa da biyografisini, yorumlarını özetleyerek, yorumlarımı da dökerek memleketimin insanını yazmayı çok istemişimdir.

Alaylı mektepliyi nasıl yazar bilmesem de.

Prof Dr. Haluk Dursun 1957 yılında Hereke'de doğar. İlkokulu ve ortaokulu Hereke'de daha sonra Galatasaray Lisesi’ni bitirir, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sonçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsü'nden mezun oldu.

1982 Aralık ayından itibaren Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyatı Fakültesi Tarih Bölümlerin de, İstanbul Üniversitesi İstanbul araştırmaları Enstitüsünden Lisan ve Lisansüstü dersler vermiş.

Viyana Bilim Sanat Felsefe Akademisin de çeşitli dönemlerde Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları, Osmanlı Eğitim Tarihi dersleri vermiştir.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Miniatürk kurucu danışmanlığı yapan Prof Dr. Haluk Dursun, ayrıca Mimarlar Odasından ''Basında Uzmanlık Ödülünü'' ve Türkiye Yazarlar Birliğinden ''Yılın Gezi Yazarları Ödülünü'' aldı.

2010 yılında İtalya’da ''Rotondi Ödülü'', Yılın Sanat Kurtarıcısı Ödülü, 2011 yılında ise ''İstanbul Turizm Etkinlik Ödülü'' aldı. Çeşitli televizyonlarda İstanbul Boğaz içi, Osmanlı Coğrafyası ve Türk Dünyası konuların da belgesel yaptı.

2006-2012 Ayasofya Müzesi Başkanlığı, 2012 yılından itibaren TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Topkapı Saray Müzesi Başkanlığı görevinde bulundu.

Yıllar önce Hereke’de bir tabir vardır; Ulupınar Deresinin kireçli suyundan içen kolay kolay Hereke'den ayrılamaz derlerdi.

Herekeli olan Prof Dr. Haluk Dursun, yeni üstlenmiş olduğu görevinden ötürü duyduğumda aklıma gelen tekerlemeden “ne de olsa Herekeli, Ulupınarın kireçli suyundan içmiş” demek geldi içimden. Ailesi Herekeli, Manavlardan. Babası Giresunlu. Profesör lakaplı nüktedan bir dedesi vardı.

İlkokul öğretmeni Ahmet Yumuk, kendisini bugünlere hazırlayan kişi olarak bilinir.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ KİTABI

Yazdığı eserinden özetle bahis edersek yaşamına dair en ince noktalara temas ederek verdiği bilgiler Hereke’ye dair memleketim dediğinde caddesi, sokağı, bağı, bahçesi, bayırlarına birçok noktaya methiyeleri ve verdiği bir bilgiyi anlatmak isterim.

Endirez fidanına yapılan aşı kiraz veya vişneye aşı tutmadığında ''Depik'' olmuş denir.

Konuyu depik'i izah ederken biraz alt yapı kültürü lazım diyerek anlatması anlamak için Prof Dr. Haluk Dursun'un '' İncir Çekirdeği Hereke'den çıktım yola kitabını okumak lazım.

AĞZININ TADINI BİLENLERE

“çarşıda bulunmaz parayla alınmaz” diyerek anlatmaya başladığında klasik yemek kültürünün bütün manavların bildiğini bilmesi anlatımı hangi yemek unutulmaz tarifi.

Yemekte önemli olan malzeme değil felsefedir, "yemek için mi yaşanır, yaşamak için mi yaşanır?" sorusuna mutlaka yemek için yaşanır demiştir.

Sözlerine deveyi yardan atan bir tutam ottur. Balık beddua etmiş beni tutan onmasın etimi yiyen doymasın kitabında bahseder.

YİNE HAZAN MEVSİMİ GELDİ

Yazısına şöyle devam etmiş. Edebiyatımızda sonbahar tema olarak çalışmalara ''Hazaniye'' adı verilir.

Nabi'nin benim en sevdiğim hazan tarifi ise Hüseyni Makamında Bekir Sıtkı tarafından bestelendi.

Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz.

Biz Neşat’ın da gamında rüzgarın görmüşüzdür.

Cenap Şahabettin'in ''Temaşa Hazan''

Gel bugün de sükut ile güzelim.

İhtızar-ı hazanı seyredelim.

Prof. Dr. Haluk Dursun en çok sevdiği 'Şekip Ayhan Özışık' Nihavendi de

Yine hazan mevsimi geldi.

Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek.

Yine deli gönlüm yine bu mevsim de. Hicranını yalnız çekecek.

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Bu cümlelerde arasında kendini has doyulmaz üslubuyla ''İNCİR ÇEKİRDEĞİ'' Hereke’den çıktım yola memleketim hikayesini okumak lazım.

Ağaçları, otları, hayvanlar üzerine yazdıklarını Türkiye ve Dünya gezilerini anlatmak yazmakla bitmez.

Hülasa Prof Dr. Haluk Dursun'u tanımak, okumak, öğrenmek lazım.

Haddimi aşmadığımı zanneder ‘Hereke memleketim’ sözcükleri heyecanıma ağır bastığının bilinmesini isterim.”

HEREKELİ OLDUĞUNU İNKAR ETMİYOR

Hereke Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş’ın Prof Dr. Haluk Dursun ile bana gönderdiği maili yukarıda yayınladım…

Prof Dr. Haluk Dursun, her fırsatta Herekeli olduğunu söylüyor…

Herekeli olduğunu inkar etmiyor…

Hereke’de doğup, böyle bir makama gelmesi, Herekelileri çok mutlu ediyor…

Hereke Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş, Prof Dr. Haluk Dursun’un İncir Çekirdeği kitabının bütün Herekeliler tarafından okunmasını istiyor…

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Hereke, Kocaeli’nin en güzel yerlerinden biridir…

Yeşil ile mavinin buluştuğu bir yerdir…

Halısıyla meşhurdur…

Herekeliler, kendi memleketlerine, kendi memleketlerinden çıkan değerlere her zaman sahip çıkmalıdır…

Zira başka Hereke yok…